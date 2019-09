Denn jetzt hat die CDU ihre blauen Socken. Manche würden sagen: mit bräunlicher Tönung. Es gibt nun in Frankenstein, einem kleinen Ort in der Nähe von Kaiserslautern, die erste offizielle Fraktionsgemeinschaft von CDU und AfD in einem Stadtrat, ein etwas sonderbares Gebilde eines Ehepaares in zwei Parteien.