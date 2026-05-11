- Der Brand spaziert durch die Mauer
Was passiert, wenn hinter der Brandmauer kein Radikaler, sondern ein weitgehend gewöhnlicher Kommunalpolitiker sitzt? Der Wahlerfolg des AfD-Politikers René Stadtkewitz im brandenburgischen Zehdenick könnte zum Testfall für den Umgang mit der AfD werden.
In Zehdenick, einem brandenburgischen Städtchen mit 13.000 Einwohnern, fand vergangenen Sonntag eine Bürgermeisterwahl statt. Nun spricht die ganze Republik darüber. Grund dafür ist die skurrilste und hartnäckigste deutsche Erfindung der letzten Jahre: die Brandmauer. Denn der designierte Bürgermeister ist Mitglied jener Partei, mit der man unter keinen Umständen gemeinsame Sache machen soll: der AfD.
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