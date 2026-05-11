René Stadtkewitz
René Stadtkewitz / picture alliance/dpa | Soeren Stache

AfD-Kandidat gewinnt Bürgermeisterwahl in Brandenburg Der Brand spaziert durch die Mauer

Was passiert, wenn hinter der Brandmauer kein Radikaler, sondern ein weitgehend gewöhnlicher Kommunalpolitiker sitzt? Der Wahlerfolg des AfD-Politikers René Stadtkewitz im brandenburgischen Zehdenick könnte zum Testfall für den Umgang mit der AfD werden.

VON MIA KILIAN am 12. Mai 2026 6 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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In Zehdenick, einem brandenburgischen Städtchen mit 13.000 Einwohnern, fand vergangenen Sonntag eine Bürgermeisterwahl statt. Nun spricht die ganze Republik darüber. Grund dafür ist die skurrilste und hartnäckigste deutsche Erfindung der letzten Jahre: die Brandmauer. Denn der designierte Bürgermeister ist Mitglied jener Partei, mit der man unter keinen Umständen gemeinsame Sache machen soll: der AfD.

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Thomas Hechinger | Di., 12. Mai 2026 - 11:15

Wieso muß die Stadtverordnetenversammlung einen Abwahlantrag gegen einen arbeitsunfähigen Bürgermeister einbringen, bis schließlich das Volk den unwürdigen Amtsinhaber aus dem Amt entfernt? Wieso tritt der Bürgermeister nicht von sich aus zurück, wenn er feststellt, daß er das Amt nicht mehr ausfüllen kann?
Da geht es doch schon los...

Angelika Sehnert | Di., 12. Mai 2026 - 12:26

Die Ausgrenzung und Stigmatisierung von AfD Politikern hat genau das Gegenteil erreicht von dem, was die übrigen Parteien vorhatten: Die Partei wurde immer stärker!Leider war auch der Zulauf von ziemlich schrägen Typen groß, die sich dann oft genug auch innerparteilich durchgesetzt haben, während sich viele Vernünftige, abgeschreckt von der Agitation gegen die Partei als Ganzes, vorsichtshalber zurückgezogen haben. Darunter auch viele ehemalige CDU-Anhänger, die, wie Herr Stadtkewitz, mit dem linkswoken Kurs der CDU nicht mehr übereinstimmten. Sein Wechsel zur AfD hatte einen hohen Preis in Form von Molotowcocktails, ein Preis, den nicht jeder bezahlen kann und will. Das ist beschämend für eine Demokratie!
Hier sei übrigens daran erinnert, dass die Grünen in ihrer Anfangsphase ebenfalls sehr suspektes Personal in ihren Reihen hatten,Stichwort Pädophilie. Von Ausgrenzung, gar Molotowcocktails ist in diesem Zusammenhang nichts bekannt.

Thomas Veit | Di., 12. Mai 2026 - 12:56

eine einzige Groteske...!

>> Merkt das denn niemand von "Unsere Demokratie"...!?? Alle so dermaßen intellektuell unterbelichtet bei Linksgrünwoke... (und der Union - nicht zu vergessen...)!??

Man glaubt es nicht... - bei Tageslicht betrachtet...

Alleine das über eine derartige 13.000-Einwohner Bürgermeisterwahl 'jetzt das ganze Land spricht'... (Artikel) -- DAS IST DOCH VOLLKOMMEN IRRE!!!

/🤔🤣🤪🤡👎

Klaus Funke | Di., 12. Mai 2026 - 12:57

The AfD is over come, könnte man mit Pete Seeger singen. Freilich würde der für diese Partei nicht auftreten. Aber egal. Mir fiel gerade nichts besseres ein. Ich bin zwar ein alter Knacker, aber ich überlege ernsthaft, ob ich, wenn sie mich nehmen, nicht noch mit fast 80 in dieser Partei beitreten sollte. Vielleicht als Schriftführer, hi, hi, hi - Ironie aus.

Jens Böhme | Di., 12. Mai 2026 - 13:26

Stadtkewitz hat jetzt ausgesorgt. Sein AfD-Austritt kommt spätestens 2027.

... aufgefallen, dass sie seltsamerweise sehr schnell aus Ämter geschieden sind, sobald es sich für sie gelohnt hat. Sie sind aber - soweit ich weiß - in ihrer Partei geblieben.
Mit AfD-Leuten in Wahl-Ämtern habe ich keine Erfahrungen. Aber sicher wird es auch dort - wie in den anderen Parteien auch - viele geben, die sich irgendwann von der Partei verabschieden. Und es ist natürlich durchaus möglich, dass auch AfD-Leute im Amt scheitern oder gehen müssen. Man wird erst in Zukunft sehen können, ob sie sich anders Verhalten als die wohlbekannten Funktionäre der Brandmauer-Parteien.

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