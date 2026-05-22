- Die konservative Antifa
Die Union hat eine Anti-AfD-Broschüre veröffentlicht. Darin wird der politischen Konkurrenz manch Unwahres und viel Halbgares vorgeworfen. Zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit der AfD trägt die Schrift nicht bei.
In dieser Woche wurde von den Konservativen eine Kampfschrift gegen ihren größten politischen Konkurrenten veröffentlicht, die AfD. Wenn eine Partei eine andere angreift, sollte man einen Schritt zurück treten und tief durchatmen. Man darf mit hoher Wahrscheinlichkeit eines voraussetzen: In solchen Fällen muss man den Wahrheitsgehalt der Behauptungen manchmal mit der Lupe suchen.
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