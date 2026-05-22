CDU veröffentlicht eine Kampfschrift gegen die AfD - Die konservative Antifa

Die Union hat eine Anti-AfD-Broschüre veröffentlicht. Darin wird der politischen Konkurrenz manch Unwahres und viel Halbgares vorgeworfen. Zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit der AfD trägt die Schrift nicht bei.