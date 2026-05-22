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AfD-Bundestagsfraktion / picture alliance / Flashpic | Jens Krick

CDU veröffentlicht eine Kampfschrift gegen die AfD Die konservative Antifa

Die Union hat eine Anti-AfD-Broschüre veröffentlicht. Darin wird der politischen Konkurrenz manch Unwahres und viel Halbgares vorgeworfen. Zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit der AfD trägt die Schrift nicht bei.

VON MATHIAS BRODKORB am 24. Mai 2026 13 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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In dieser Woche wurde von den Konservativen eine Kampfschrift gegen ihren größten politischen Konkurrenten veröffentlicht, die AfD. Wenn eine Partei eine andere angreift, sollte man einen Schritt zurück treten und tief durchatmen. Man darf mit hoher Wahrscheinlichkeit eines voraussetzen: In solchen Fällen muss man den Wahrheitsgehalt der Behauptungen manchmal mit der Lupe suchen.

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Jochen Burghardt | So., 24. Mai 2026 - 08:43

die CDU sei eine "konservative" Partei, dem ist nicht mehr zu helfen. Die CDU ist ganz offensichtlich -wie dieses Machwerk zeigt- inzwischen stramm links und eindeutig ein Teil des "Unseredemokratie"-Einheitsblocks.
Für jeden vernünftigen Menschen ist die CDU inzwischen unwählbar.

Achim Koester | So., 24. Mai 2026 - 08:44

wieder einmal ein hervorragender Artikel, der die Verlogenheit der etablierten Parteien schonungslos aufdeckt. Nur bei dem Punkt Fachkräftemangel stimme ich Ihnen nicht uneingeschränkt zu, denn aus meiner Erfahrung als freier Dozent an einer berufsfördernden Schule weiß ich, dass nur ein Bruchteil der Zuwanderer die nötige Qualifikation mitbringen. Ich hatte z.B. einen angeblichen Dipl.Ing., der nicht in der Lage war, den Umfang eines Kreises aus dem Durchmesser zu berechnen. Auch in diesem Punktmlügen sich die etablierten Parteien in die Tache.

Ingo Frank | So., 24. Mai 2026 - 09:13

Wen soll sie erreichen ?
Dem deutschen Wähler, der von Lingsgeführten Regierungen die für den Niedergang dieses Landes die alleinige Verantwortung tragen einfach nur die Nase voll hat?
Wenn überhaupt, die CDU ler mit der „goldenen Parteinadel“ für 50 jährige Mitgliedschaft in Hintertupfingen im Sauerland !
Nee diese Propagandaschrift wird lediglich in den bekannten Medien „unserer Demokratie“ inkl. dem Saatfunk ÖRR Verbreitung finden.
Davon eine Rückentwicklung der erreichten Wählergunst der „Niemand will Sie Partei“ zu erwarten, scheint mehr als haltlos !
Warum ? Ganz einfach, die CDU ist nicht konservativ wie Herr Brodkorb an einer Stelle beschrieb, sie ist gefangen in der links grünen Brandmauer.
Genau das haben mehr& mehr Wähler begriffen, in dem sie durch den wirtschaftlichen Niedergang ihre Arbeitsplätze & ihren Wohlstand bedroht sehen & keiner der etablierten Parteien, die Losung ihrer Probleme mehr zutrauen & einen grundlegenden Wechsel wollen.
MfG a d Erf. Republik

Urban Will | So., 24. Mai 2026 - 09:28

haben, diesen Schund zu lesen und zu analysieren. Vier Dinge frage ich mich.
Wie weit muss man sinken, dass man so etwas zu verfassen und wie groß ist mittlerweile die Angst in den Fluren des Adenauer-Hauses. Und: was denken diese Kindsköpfe eigentlich, wer so etwas ließt und glaubt. Und: denken diese armseligen Gestalten wirklich, sie könnten einen AfD-Wähler auf diese Art zurück holen? Oder jemanden davon abhalten, die Blauen zu wählen?
Ich wüsste gerne, wer genau dahinter steckt und wie groß der Anteil der Unterstützer in der Unions-Fraktion für diesen Dreck ist.
Ich hoffe sehr, dass die Blauen zumindest gegen die Wiederverwendung der correctiv-Lüge juristisch vorgehen. Die Union ist zwar mittlerweile ein so gotteserbärmlicher Haufen, dass man fast Mitleid haben müsste, aber solche Lügen gehen einfach nicht.
Klar ist: wenn es in der Union gegen diesen Dreck keinen Widerstand gibt, heißt das: sie alle wollen definitiv nicht mit den Blauen, also muss diese Union weg. Komplett.

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