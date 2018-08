Frau Cotar, vor zwei Wochen hat die AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber eine bitterböse Abrechnung mit der Partei in Buchform veröffentlicht: „Inside AfD“. Die Autorin spricht der Partei neben dem erforderlichen Intellekt auch den Willen zur Regierung ab. Was sagen Sie zu den Vorwürfen?

Ich habe das Buch nur überflogen. Was ich gelesen habe, fand ich lächerlich. Herr Gauland hat erst vor kurzem wieder betont, dass wir uns der Regierungsverantwortung stellen müssen. Dass wir uns dazu nicht schon im ersten Jahr nach unserem Einzug in den Bundestag bekennen, ist klar. So ehrlich sind wir: Wir müssen lernen. Man kann nicht von Null auf Regierung gehen.