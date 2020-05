Die drei anderen denkbaren Schlepper liegen entweder träge an der Hafenmole oder zerren sogar in die entgegengesetzte Richtung. Von seinem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla hat Meuthen bei seiner Aktion nichts zu erwarten, und von der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel auch nicht. Der eine sieht zwar harmlos aus, denkt aber genauso wie die Radikalinskis um Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Die andere hat in ihrer Einsamkeit in der AfD bei den Kameraden von der strammen Abteilung eine geduldete Heimat gefunden.