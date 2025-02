In der Tat hat Altkanzlerin Merkel in dieser Frage eindeutig Position bezogen. Adenauer hingegen kann man kaum als Vorbild für eine Abgrenzungspolitik gegenüber rechtsaußen in Anspruch nehmen. Ganz im Gegenteil, so ließe sich argumentieren, bestand die große staatspolitische Leistung der deutschen Christdemokratie unter seiner Führung nach 1945 gerade darin, keine Brandmauer zu errichten, sondern das christlich-konservative Spektrum bis hin zum rechten Rand zu integrieren und an die neue Republik zu binden.