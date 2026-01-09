„Abschiebeoffensive 2026“ der CSU - Politische Glaubwürdigkeit entscheidet sich nicht an Maximalansagen

Die CSU fordert bei ihrer Klausur im Kloster Seeon eine „Abschiebeoffensive 2026“ mit Ausreisezentren, eigenem Abschiebeterminal und Rückführungen auch nach Syrien. Das passt zum Stimmungsbild in der Bevölkerung – ist aber auch ein gewagter Vorstoß.