„Abschiebeoffensive 2026“ der CSU Politische Glaubwürdigkeit entscheidet sich nicht an Maximalansagen

Die CSU fordert bei ihrer Klausur im Kloster Seeon eine „Abschiebeoffensive 2026“ mit Ausreisezentren, eigenem Abschiebeterminal und Rückführungen auch nach Syrien. Das passt zum Stimmungsbild in der Bevölkerung – ist aber auch ein gewagter Vorstoß.

VON FELIX NIKLAS BINDER am 9. Januar 2026 8 min

Felix Binder

Felix Niklas Binder hat in Passau Rechtswissenschaften, Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Auf dem eigenen Substack schreibt er über politische Philosophie, Liberalismus und die kulturellen Konflikte der Gegenwart.

Deutschland startet politisch ins neue Jahr mit einem bekannten Thema: Migration. Die CSU hat bei ihrer Klausurtagung im Kloster Seeon eine „Abschiebeoffensive 2026“ gefordert – mit Ausreisezentren, einem eigenen Abschiebeterminal, und Rückführungen auch nach Syrien und Afghanistan grundsätzlich zu ermöglichen. Ein gewagter Vorstoß, der sowohl Risiken als auch Chancen birgt – und der bereits vor der Klausur als bewusstes Signal in die Republik gesendet wurde.

