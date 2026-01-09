- Politische Glaubwürdigkeit entscheidet sich nicht an Maximalansagen
Die CSU fordert bei ihrer Klausur im Kloster Seeon eine „Abschiebeoffensive 2026“ mit Ausreisezentren, eigenem Abschiebeterminal und Rückführungen auch nach Syrien. Das passt zum Stimmungsbild in der Bevölkerung – ist aber auch ein gewagter Vorstoß.
Deutschland startet politisch ins neue Jahr mit einem bekannten Thema: Migration. Die CSU hat bei ihrer Klausurtagung im Kloster Seeon eine „Abschiebeoffensive 2026“ gefordert – mit Ausreisezentren, einem eigenen Abschiebeterminal, und Rückführungen auch nach Syrien und Afghanistan grundsätzlich zu ermöglichen. Ein gewagter Vorstoß, der sowohl Risiken als auch Chancen birgt – und der bereits vor der Klausur als bewusstes Signal in die Republik gesendet wurde.
