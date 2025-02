Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Diese Nachricht ist gerade kein Beleg für den Handlungswillen der Noch-Bundesregierung in Sachen Migrationswende im Allgemeinen und in Sachen Abschiebungsoffensive im Speziellen. Wenn, wie heute morgen, ein einzelner Abschiebungsflug mit 47 illegalen Migranten in den Irak so ungewöhnlich ist, dass er zum Aufmacher einer großen Boulevard-Zeitung taugt, dann belegt das eher zweierlei: erstens, dass so etwas zwar geht, zweitens, dass es die entscheidenden Stellen der deutschen Migrationspolitik aber nur in Ausnahmelagen tun wollen. Dann nämlich, wenn die öffentliche Stimmung nach einer Kette schrecklicher, willkürlicher Mehrfachmorde durch Asylbewerber aus muslimischen Herkunftsländern unmittelbar vor der Bundestagswahl einen solchen Scheinbeleg des politischen Handlungswillens unbedingt opportun erscheinen lässt.

Einen ganz ähnliches Aufsehen erregenden Abschiebeflug mit 28 Straftätern nach Afghanistan hatte es im August vergangenen Jahres gegeben. Auch damals war dieses seltene Handeln bezeichnenderweise unmittelbar vor Wahlen, nämlich denen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, erfolgt. Weitere Abschiebungen nach Afghanistan hat es dem Vernehmen nach seither nicht gegeben. Das wird stets mit den besonders schwierigen Verhältnissen in Afghanistan und den fehlenden diplomatischen Beziehungen zu den dort herrschenden Taliban begründet. Allerdings scheinen diese Schwierigkeiten in der Gegenrichtung keine Wirkung zu haben.