Friedrich Merz, Markus Söder und Lars Klingbeil
Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands verlangt Reformen. Aber welche? / Illustration: Marie Wolf

Steuerreform Die Therapie passt nicht zur Diagnose

Eine große Steuerreform soll das Land wieder wettbewerbsfähig machen und auf Wachstumskurs bringen. So hat es die Regierung unter Kanzler Friedrich Merz beim Antritt zumindest großspurig angekündigt. Dazu müssten die Kosten runter. Die Regierung hat das aber gar nicht vor.

VON MATHIAS BRODKORB am 28. April 2026 14 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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„Die Lage ist katastrophal.“ So beschreibt Wirtschaftsprofessor Jan Schnellenbach Deutschlands wirtschaftliche Situation und Finanzpolitik. Es gebe eine riesige Diskrepanz zwischen der Eindeutigkeit der Lage und der Zaghaftigkeit des politischen Handelns. Ab 1. Januar 2027 soll eine große Steuerreform die Wende bringen. Diagnose und Therapie jedoch passen nicht zusammen.

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Ingbert Jüdt | Di., 28. April 2026 - 10:26

Die ökonomische Rationalität ist (nicht nur) in diesem Land doch schon länger völlig aus den Fugen, und die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Auf der einen Seite wird weiterhin neoliberale Austerität gefordert, auf der anderen Seite werden Schulden in maßloser Größenordnung aufgenommen, um das Geld Big Pharma, Big Rüstung und Big Stellvertreterkrieg in den Allerwertesten zu stopfen.

Wir sind längst in das uneingestandene ökonomische Regime eines Krisen-Keynesianismus hinübergewechselt, von dem aber der normale Bürger nichts hat. Der globale Finanzkapitalismus ist im Eimer, die Bedienung der Schulden völlig unrealistisch geworden, aber dem Bürger wird weiterhin schwäbische Sparsamkeit angesonnen!

Nicht »mehr Schulden« oder »weniger Schulden« ist die Frage, die sich hier stellt, sondern: wie sieht überhaupt eine post-neoliberale Ökonomie aus, wenn man sie konzeptuell konsistent, also *vernünftig* gestalten will? Diese Frage wird von niemandem zufriedenstellend beantwortet!

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