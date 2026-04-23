Steuerreform - Die Therapie passt nicht zur Diagnose

Eine große Steuerreform soll das Land wieder wettbewerbsfähig machen und auf Wachstumskurs bringen. So hat es die Regierung unter Kanzler Friedrich Merz beim Antritt zumindest großspurig angekündigt. Dazu müssten die Kosten runter. Die Regierung hat das aber gar nicht vor.