- Die Therapie passt nicht zur Diagnose
Eine große Steuerreform soll das Land wieder wettbewerbsfähig machen und auf Wachstumskurs bringen. So hat es die Regierung unter Kanzler Friedrich Merz beim Antritt zumindest großspurig angekündigt. Dazu müssten die Kosten runter. Die Regierung hat das aber gar nicht vor.
„Die Lage ist katastrophal.“ So beschreibt Wirtschaftsprofessor Jan Schnellenbach Deutschlands wirtschaftliche Situation und Finanzpolitik. Es gebe eine riesige Diskrepanz zwischen der Eindeutigkeit der Lage und der Zaghaftigkeit des politischen Handelns. Ab 1. Januar 2027 soll eine große Steuerreform die Wende bringen. Diagnose und Therapie jedoch passen nicht zusammen.
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