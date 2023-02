Es war im Jahr 1084, im Heiligen Römischen Reich tobte seit fast zehn Jahren ein unerbittlicher Konflikt zwischen König Heinrich IV. und Papst Gregor VII. um die sogenannte Investitur, da zog sich der hochangesehene Bruno ganz plötzlich aus dem zuweilen wirklich blutigen Spektakel seiner Epoche zurück. Er ging hinaus in die Einsamkeit von Séche-Fontaine, einem Landstrich in der heutigen Départements Aube im Nordosten Frankreichs.

Was er da wollte? Einfach nur still sein. Sitzen und schweigen. Vielleicht etwas finden, was über das große Gejohle auf der politischen Bühne seiner Zeit, über die vielen Scharmützel zwischen Rom und Aachen weit hinauswies. Eine Art kalter Nachrichtenentzug. „I’d prefer not to …“, wie ein geistiger Nachfahre des Heiligen Bruno es neun Jahrhunderte später in Herman Melvilles Erzählung Bartleby formuliert hat.