- Hannover-Connection 2.0
Demnächst wird in der niedersächsischen Landeshauptstadt ein neuer Oberbürgermeister gewählt – für die örtliche SPD ein absoluter Prestigeposten. Doch die Partei wird von einem Skandal erschüttert: Es geht um Fördergelder, Veruntreuung und einen laschen Umgang mit Vorwürfen.
Der Ordnungsdezernent in Hannover heißt Axel von der Ohe, ist 49 Jahre alt und hat ein großes Ziel: Er will der nächste Oberbürgermeister in der niedersächsischen Landeshauptstadt werden und Belit Onay (Grüne) ablösen. Seine SPD will das auch – und sie wirft sich seit Monaten ins Zeug für ihren Kandidaten. Die Wahl ist in wenigen Monaten, am 13. September. Schon im September 2025, ein Jahr vor dem Termin, wurde von der Ohe nominiert. Seitdem sind er und sein Team aus SPD-Helfern hochaktiv in den Kanälen von Social Media, bei vielen Terminen und Bürgergesprächen. So früh wie er hat kein anderer Bewerber mit solchen Aktionen begonnen. Ob sich das auszahlt? Dunkle Wolken sind am Horizont sichtbar.
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