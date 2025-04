Diese Begründung mutet etwas seltsam an. Ein Politikwechsel oder eine politische Wende mag in Parteizentralen vorgedacht werden. Vollzogen werden Kurswechsel jedoch in Regierung und Parlament. Ein Kabinettsmitglied oder der Fraktionsvorsitzende einer Kanzlerpartei haben ungleich größeren Einfluss auf das konkrete Regierungshandeln als ein Parteimanager. Der kann die Parteifreunde in der Regierung daran erinnern, was sie vor der Wahl versprochen haben. Er kann dafür sorgen, dass die Kanzlerpartei nicht zu einem Anhängsel des Regierungschefs degeneriert, wie das bei Angela Merkel der Fall war. Aber einen Politikwechsel vollziehen, das kann er nicht.