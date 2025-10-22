- 89 Sekunden vor Mitternacht
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine schürt auch in Deutschland immer öfter Ängste vor einer Ausweitung des Konflikts. Besonders vorbelastete und ältere Menschen spüren einen Leidensdruck, der durch die Rhetorik westlicher Politiker nur noch verstärkt wird.
Abends den Fernseher einzuschalten, ist für Annika T. ein No-Go. „Ich würde dann nicht mehr schlafen können”, sagt die 55-Jährige aus München. Annika T. war schon immer eine ängstliche Person. Ihre Angst ist „generalisiert“. Sehr vieles flößt ihr Angst ein. Annika T. hat Angst, dass ihr plötzlich gekündigt wird. Sie hat Angst um ihre Kinder, wenn die für längere Zeit ins Ausland fahren. Und seit dem Ukraine-Konflikt hat sie große Angst vor Krieg. In den letzten Wochen hat sich diese Angst noch mal verstärkt.
Grundsätzlich, erzählt Annika T., sei es ihr sehr wichtig, Informationen zu erhalten. Deswegen liest sie am Morgen die Zeitung: „Ich möchte den Kopf nicht in den Sand stecken, ich will gerüstet sein.” Durch rechtzeitige Information hofft sie, sich im Ernstfall besser schützen zu können. Aus eigenem Schutzbedürfnis heraus liest Annika T. im Moment auch Bücher vom Ersten und Zweiten Weltkrieg: „Ich will daraus lernen.” Aus Vorsicht hat sie sich inzwischen einen Vorrat an Lebensmitteln zugelegt. Außerdem schaut sie sehr darauf, dass sie immer genug Medikamente hat.
