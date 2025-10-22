Soldat im Einsatz
Soldat in der Gefahrenzone / picture alliance / Zoonar | Wosunan Photostory

Kriegsangst 89 Sekunden vor Mitternacht

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine schürt auch in Deutschland immer öfter Ängste vor einer Ausweitung des Konflikts. Besonders vorbelastete und ältere Menschen spüren einen Leidensdruck, der durch die Rhetorik westlicher Politiker nur noch verstärkt wird.

VON PAT CHRIST am 22. Oktober 2025 9 min

Autoreninfo

Pat Christ hat Kulturgeschichte an der Universität Würzburg studiert. Seit 1990 arbeitet sie als freischaffende Foto- und Textjournalistin.

So erreichen Sie Pat Christ:

Zur Artikelübersicht

Abends den Fernseher einzuschalten, ist für Annika T. ein No-Go. „Ich würde dann nicht mehr schlafen können”, sagt die 55-Jährige aus München. Annika T. war schon immer eine ängstliche Person. Ihre Angst ist „generalisiert“. Sehr vieles flößt ihr Angst ein. Annika T. hat Angst, dass ihr plötzlich gekündigt wird. Sie hat Angst um ihre Kinder, wenn die für längere Zeit ins Ausland fahren. Und seit dem Ukraine-Konflikt hat sie große Angst vor Krieg. In den letzten Wochen hat sich diese Angst noch mal verstärkt.

Grundsätzlich, erzählt Annika T., sei es ihr sehr wichtig, Informationen zu erhalten. Deswegen liest sie am Morgen die Zeitung: „Ich möchte den Kopf nicht in den Sand stecken, ich will gerüstet sein.” Durch rechtzeitige Information hofft sie, sich im Ernstfall besser schützen zu können. Aus eigenem Schutzbedürfnis heraus liest Annika T. im Moment auch Bücher vom Ersten und Zweiten Weltkrieg: „Ich will daraus lernen.” Aus Vorsicht hat sie sich inzwischen einen Vorrat an Lebensmitteln zugelegt. Außerdem schaut sie sehr darauf, dass sie immer genug Medikamente hat.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.