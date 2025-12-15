- Markus Söder bekommt die Quittung für seine „One-Man-Show“
Mit nur knapp 84 Prozent hat die CSU ihrem Vorsitzenden bei seiner Wiederwahl einen Denkzettel verpasst. Damit bekommt Markus Söder auch die Quittung für seine „One-Man-Show“. Friedrich Merz dürfte dieses Ergebnis das Leben schwerer machen.
Markus Söder Superstar – das war einmal. Im Bund wird er laut „Politbarometer“ unter den Unionspolitikern aktuell schlechter bewertet als Außenminister Johannes Wadephul (CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Der CSU-Vorsitzende kann sich immerhin damit trösten, im Politikerranking etwas besser abzuschneiden als Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
