Markus Söder
CSU-Chef Markus Söder / picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mit nur 84 Prozent als CSU-Vorsitzender wiedergewählt Markus Söder bekommt die Quittung für seine „One-Man-Show“

Mit nur knapp 84 Prozent hat die CSU ihrem Vorsitzenden bei seiner Wiederwahl einen Denkzettel verpasst. Damit bekommt Markus Söder auch die Quittung für seine „One-Man-Show“. Friedrich Merz dürfte dieses Ergebnis das Leben schwerer machen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 15. Dezember 2025 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Zur Artikelübersicht

Markus Söder Superstar – das war einmal. Im Bund wird er laut „Politbarometer“ unter den Unionspolitikern aktuell schlechter bewertet als Außenminister Johannes Wadephul (CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Der CSU-Vorsitzende kann sich immerhin damit trösten, im Politikerranking etwas besser abzuschneiden als Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Mehr lesen über




Karl-Heinz Weiß | Mo., 15. Dezember 2025 - 15:27

Eine "One-Man-Show" ist auch der FDP mit dem bekannten Ergebnis nicht gut bekommen. "Schmutzeleien" (zB bei geheimen Wahlen) gehören zur CSU-DNA, das ist nicht erst seit Söder so.
Aber selbst unter Franz-Josef Strauß gab es profilierte CSU-Politiker in der vorderen Reihe. Dass dies ein Zeichen der Stärke ist, kommt offenbar Markus Söder nicht in den Sinn. Und ständiges Umfallen (früher Anti-Atomkraft, Baumumarmer, hartes Corona-Regime) kommt beim Wähler immer weniger an.

S. Kaiser | Mo., 15. Dezember 2025 - 15:51

„… es schien Söder stets wichtiger, gegen die Grünen zu Felde zu ziehen. Gegenüber der Konkurrenz von rechts und rechtsaußen wirken er und die CSU dagegen hilflos. Das sehen sicher auch viele Delegierte so.“
Ach, tun sie das wirklich? Tatsächlich erscheint mir Söders Strategie logisch. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ein traditioneller CSU-Wähler Bock auf eine Koalition mit den Grünen hätte. Was wäre denn passiert, wenn Söder mit den Grünen geliebäugelt hätte – vor allem nach dem Ampel-Desaster? Wo hat sich denn der Protest gg das Habecksche GEG am lautesten artikuliert – doch wohl in Bayern. Nein, hätte Söder nicht klare Kante gg Grün gezeigt, wären wahrscheinlich noch deutlich mehr zur AfD abgewandert, die mit 19% trotz einer starken CSU ohnehin nicht schlecht da stand. Und die FW sind wie die FDP an der 5% Hürde gescheitert, also nicht wirklich Konkurrenz auf Bundesebene. Das passte schon alles.
Vllt sind die 85% auch einfach nur die Rache für kleine "Schmutzeleien".

IngoFrank | Mo., 15. Dezember 2025 - 16:09

wird ihm Merz die Füße küssen müssen da bei jeder, wirklich jeder, Wahlumfrage nach Merzens
Inthronisierung zum BK bei CSU bereinigten Umfragewerten, die CDU als Einzelpartei (teilweise recht) weit hinter der AfD liegt ……
Und das, wissen Merz & Söder ganz genau !
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Achim Koester | Mo., 15. Dezember 2025 - 17:43

aber ich frage mich, woher bei Ihrem Autor, wie auch bei vielen Kommentatoren, auch in diesem Forum, der blanke Hass auf Söder kommt. Der Mann macht hervorragende Arbeit, Bayern steht in allen Belangen, nicht nur wirtschaftlich und finanziell, einsam an der Spitze aller Bundesländer. Ist das wirklich nur der Neid?

