Mit nur 84 Prozent als CSU-Vorsitzender wiedergewählt - Markus Söder bekommt die Quittung für seine „One-Man-Show“

Mit nur knapp 84 Prozent hat die CSU ihrem Vorsitzenden bei seiner Wiederwahl einen Denkzettel verpasst. Damit bekommt Markus Söder auch die Quittung für seine „One-Man-Show“. Friedrich Merz dürfte dieses Ergebnis das Leben schwerer machen.