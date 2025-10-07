Es waren die Worte von Bundeskanzler Friedrich Merz, mit denen er das jüngst verhängte Waffenembargo gegen Israel begründete, die viele schockierten: „Diese Eskalation trägt auch zur Verschärfung gesellschaftlicher Konflikte in Deutschland und Europa bei, die wir auch im Sinne unserer Verpflichtung gegenüber dem Staat Israel vermeiden müssen.“ Eine absurde Begründung, die übersetzt aus dem Politiker-Deutsch bedeutet: Deutschland müsse Israel im Sinne der Freundschaft bestrafen, weil in Deutschland Islamisten und ihre linken Sympathisanten für Unruhe sorgen.

Nach dem Aufschrei innerhalb der CDU und des sogenannten liberal-konservativen Lagers begann schnell die Suche nach einer Erklärung, warum Merz diesen Schritt plötzlich und ohne Absprache mit Parteikollegen vollzogen hatte. Die häufigsten Thesen lauten: 1. Die SPD habe Druck ausgeübt; 2. Merz wolle sich der öffentlichen Meinung und den Leitmedien anbiedern; 3. Er wolle sich in die Linie von Macron und Starmer einfügen, die Palästina als Staat anerkennen. Weil er diesen Schritt (noch) nicht gehen will, setzt er auf das Embargo als Ersatzhandlung; 4. Merz habe seine Meinung geändert.

Diese Erklärungen mögen im Einzelnen nicht falsch sein. Doch unabhängig davon, ob eine von ihnen oder alle zugleich zutreffen, betrachten sie die Politik auf der falschen Ebene. Unser fünfter Vorschlag lautet: Merz’ Politik ist nicht primär das Ergebnis kurzfristiger taktischer Überlegungen, sondern die logische Folge einer linken Hegemonie. Bevor wir jedoch erklären, warum diese Hegemonie zwangsläufig zu jener Politik führt, müssen wir uns zunächst mit den Mechanismen beschäftigen, nach denen Politik tatsächlich funktioniert.

Wie Politik wirklich funktioniert

Der deutsch-italienische Soziologe Robert Michels formulierte vor über hundert Jahren das „Eherne Gesetz der Oligarchie“. Sein Befund: Jede Organisation – ganz gleich, wie demokratisch sie sich gibt – entwickelt im Laufe der Zeit eine wachsende Bürokratie und eine oligarchische Führungsschicht. Der Begriff „Oligarchie“ ruft heute oft Assoziationen mit russischen Machtverhältnissen hervor. Doch wer die Realität nüchtern betrachtet, erkennt, dass auch in Deutschland eine Elite der Wenigen existiert, die mehr Einfluss hat als der durchschnittliche Bürger.

Das politische Berlin ist die sichtbarste Bühne eines Machtkampfes zwischen verschiedenen Fraktionen dieser Elite. Hier agieren nicht nur Politiker und ihre Mitarbeiter, sondern auch ein Heer von Beratern, Journalisten, Lobbyisten und Ministerialbeamten – alle mit eigenen Interessen oder im Dienst bestimmter Gruppen, die jeweils auf gewissen Weltanschauungen beruhen. Die „Volksherrschaft“ im wörtlichen Sinn gibt es nicht. Selbst der liberale Philosoph Karl Popper sprach von einer Art Volkstribunal, das im besten Fall in der Lage sei, Amtsinhaber friedlich abzuwählen. Doch ersetzt dieses Tribunal nicht die Elite als solche, es tauscht sie im besten Fall gegen eine neue aus. Der italienische Soziologe Vilfredo Pareto nannte diesen Mechanismus die „Zirkulation der Eliten“. Nur gibt keine Elite ihre Macht freiwillig ab. Die entscheidende Frage lautet also: Wie kann sie ihre Vorherrschaft sichern, selbst wenn das Risiko besteht, abgewählt zu werden?

Hier setzt Antonio Gramsci mit seinem Konzept der kulturellen Hegemonie an. Sie beschreibt die Fähigkeit eines Milieus, seine Werte und Weltanschauung als allgemeingültige Vernunft zu etablieren. Hegemonie ist erreicht, wenn diese Weltsicht nicht mehr als Ideologie wahrgenommen wird, sondern als selbstverständliche Realität – als Rahmen dessen, was gesagt und gedacht werden darf.

In Deutschland zeigt sich dieses Phänomen – ähnlich wie in den USA – in einem inoffiziellen Netzwerk aus Universitäten, Medien, Nichtregierungsorganisationen und Parteien. Der amerikanische Blogger Curtis Yarvin prägte dafür den Begriff „The Cathedral“. Sie besitzt die Macht, politische Weltbilder als „das Gute“ oder „die Wahrheit“ zu präsentieren. Jedoch darf man sich das nicht als geheimes Treffen im Hinterzimmer von allmächtigen Menschen vorstellen, sondern eher einen soziologischen Prozess, der auf gemeinsamen Überzeugungen beruht.

Ob Migration oder Israel, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finden sich beispielsweise stets die passenden „Experten“, Wissenschaftler oder NGO-Vertreter, die die gewünschte Sicht bestätigen. Ihre Aussagen werden als objektive Wahrheit inszeniert, von Parteien aufgegriffen und politisch umgesetzt. Dieser Prozess wirkt in beide Richtungen: Die Politik wird von der vorherrschenden Deutungslinie geprägt und fördert sie zugleich – etwa durch staatliche Subventionen für ideologisch nahestehende NGOs oder die gezielte Aufwertung bestimmter Wissenschaftler, deren „Expertise“ immer wieder prominent platziert wird.

Doch die Hegemonie im Thema Migration zeigt mittlerweile deutliche Risse. Die unmittelbaren Folgen sind im Alltag zu spüren, weshalb Kritik zunimmt. Von einer echten Wende kann allerdings keine Rede sein, auch wenn Bundeskanzler Merz mit der Parole „Links ist vorbei“ rhetorisch einen Bruch andeutete, blieb die Politik der hegemonialen Linie im Kern bestehen.

Anders stellt sich die Lage im Fall Israels dar. Israel ist ein westlich geprägter Staat, der gegen islamistische Akteure und das iranische Mullah-Regime, das Russland mit Drohnen beliefert und zugleich enge Beziehungen zu China aufbaut, kämpft. In einem Deutschland, das die Folgen der Migration zunehmend kritisch betrachtet, das bereits Protestbewegungen gegen das Mullah-Regime unterstützte, das Russland als Bedrohung wahrnimmt und die Abhängigkeit von China zunehmend als Risiko erkennt, wäre zu erwarten, dass sich auch hier ein geopolitisches Realitätsbewusstsein durchsetzt.

Doch es verhält sich anders. Hier gelingt es der Hegemonie, die Deutungshoheit nicht nur zu bewahren, sondern sogar auszubauen. Die Frage drängt sich auf, warum die hegemoniale Linie beim Thema Migration an Boden verliert, während sie beim Thema Israel gestärkt hervorgeht. Eine einfache Antwort gibt es nicht. Es handelt sich sicherlich um ein Zusammenspiel vieler Faktoren, deren ganze Analyse über den Rahmen dieses Textes hinausgeht.

Die Rolle der Ideologie

Bevor wir die Frage klären, welche Ideologie, die sich zwangsläufig gegen Israel richtet, von der Hegemonie vertreten wird, müssen wir uns fragen, warum Ideologien überhaupt wichtig sind, wie sie entstehen und weshalb sie Gesellschaften prägen. Kein Staat ist weltanschaulich neutral. Er mag religionsfrei sein, doch schon die Entscheidung für einen laizistischen oder säkularen Rahmen ist selbst das Ergebnis des Siegeszugs der Aufklärung, der Französischen Revolution und des Liberalismus.

Eine Ideologie ist im Kern eine Weltanschauung, die auf bestimmten Axiomen beruht. Aus diesen Grundannahmen erwachsen Werte, politische Überzeugungen und langfristige Ziele. Ideologien entstehen nicht aus dem Nichts. Sie werden von Intellektuellen entworfen, geformt und verbreitet. Erst wenn sie Teile der Elite – oder gar deren Mehrheit – überzeugen, haben sie die Chance, breite Massen zu erreichen. Der libertäre Ökonom Murray Rothbard bringt es zugespitzt auf den Punkt: „Die Masse der Menschen erzeugt keine eigenen Ideen. Sie übernimmt jene, die der Körper der Intellektuellen ausgestreut hat.“

Der Sozialismus etwa ist kein spontanes Produkt der Arbeiterklasse gewesen, sondern das Werk von Theoretikern wie Karl Marx. Überzeugte Intellektuelle griffen seine Ideen auf und waren in der Lage, innerhalb weniger Jahrzehnte Millionen von Menschen zu mobilisieren.

Die Ideologie von heute

Wie aber sieht die dominierende Ideologie unserer Gegenwart aus? In seinem Essay „American Strong God“ beschreibt der amerikanische Autor N.S. Lyons ihre Entwicklung und bezieht sich dabei auf den Historiker Eric Hobsbawm. Dieser prägte den Begriff des „langen 19. Jahrhunderts“, das sich von 1789 bis 1914 erstreckte und eine historische Epoche war, die vom Fortschrittsglauben, von imperialer Expansion und vom rationalistischen Denken der Aufklärung durchzogen war. Sie kulminierte im Hyper-Nationalismus, im „Zweiten Dreißigjährigen Krieg“ (Erster und Zweiter Weltkrieg) und in der Schoa.

Das eigentliche 20. Jahrhundert, so Lyons, begann erst nach 1945. Sein Gründungsimpuls war das kollektive „Nie wieder“. Doch anders als das jüdische „Nie wieder“, das nun endgültig einen starken Nationalstaat befürwortete, war dieses andere „Nie wieder“ von drei miteinander verflochtenen Projekten geprägt: der Dekonstruktion kultureller Normen und nationaler Grenzen, der Etablierung eines technokratischen Verwaltungsstaates sowie der Hegemonie einer liberalen internationalen Ordnung. Lyons bezeichnet diesen Rahmen schlicht als Liberalismus, wobei wir meinen, dass es sich eher um einen egalitären Liberalismus handelt, der Freiheitsprinzipien mit egalitären Zielen verbindet.

Dieser ideologische Rahmen lässt sich auf Hitler und den Nationalsozialismus zurückführen. Über allem schwebt die Prämisse, die Wiederkehr zu verhindern. Wenn man eine Wiederkehr verhindern möchte, muss man zunächst verstehen, wie Hitler und der Nationalsozialismus überhaupt entstehen und an die Macht kommen konnten. In der dominanten Deutung waren sie das Produkt einer Epoche, in der kollektivistische Ideologien – in diesem Fall der nationale Kollektivismus – zu Krieg und Massenmord führten. Wenn sich dies nicht wiederholen soll, muss eine Ordnung etabliert werden, die verhindert, dass sich Menschen in mächtigen, gegeneinander gerichteten Kollektiven organisieren.

Der liberale Ansatz setzt daher auf eine kapitalistische, globalisierte Welt, in der Staaten durch Handel und wirtschaftliche Verflechtung so eng miteinander verbunden sind, dass kriegerische Auseinandersetzungen unwahrscheinlich werden. Auf der Ebene des Einzelnen dominiert das Ideal autonomer, rationaler Individuen mit frei wählbaren Identitäten, weitgehend losgelöst von kulturellen, religiösen und nationalen Bindungen. Diese individualisierte Gesellschaft soll als Gegenpol zum nationalen Kollektivismus wirken und ist somit ein ideologischer Abwehrmechanismus gegen die Wiederkehr des Totalitären.

Der linke Ansatz unterscheidet sich insofern, dass linke Denkschulen Kollektivismus nicht grundsätzlich ablehnen, wohl aber den nationalen Kollektivismus innerhalb des Westens. Ihrem Axiom zufolge sind alle Menschen, Gruppen, Kulturen und Zivilisationen nicht nur gleichberechtigt, sondern absolut gleich in ihren Interessen, Zielen und Fähigkeiten. Daraus folgt die Forderung nach Ergebnisgleichheit. Da in freien, kapitalistischen Gesellschaften Ergebnisgleichheit nicht vorkommt, weil Menschen, Gruppen, Kulturen und Zivilisationen ungleich sind, muss die Ursache innerhalb dieses Weltbildes struktureller Natur sein. Folgerichtig gelten alle erfolgreichen Gruppen als im Besitz eines unrechtmäßigen Privilegs und somit als Gegner. Der Westen selbst erscheint aufgrund seines überproportionalen Erfolges als strukturell privilegiert und damit als Systemträger, der bekämpft werden muss. In den USA werden daher nicht nur Weiße oder Männer als Träger struktureller Privilegien bezeichnet, sondern zunehmend auch Juden von links angegriffen, weil sie überproportional in Universitäten, Medien, Kultur und Wirtschaft vertreten sind und von links somit als Weiße verstanden werden.

Aus der Verschmelzung dieser beiden Denkrichtungen ist ein hybrides Modell entstanden. Vom Liberalismus übernimmt es die supra- und postnationale Ordnung, wie etwa die EU, die UN und die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft, die mit einem schleichenden Verlust der nationalen Identität der Mehrheitsbevölkerung einhergeht. Politische Führungsfiguren wie der ehemalige kanadische Premier Justin Trudeau, der Kanada als „postnationalen Staat“ bezeichnet, oder deutsche Debatten, die selbst das Konzept einer Leitkultur in Frage stellen, sind Ausdruck dieser liberalen Entwicklung. Von der Linken stammt hingegen die positive Aufwertung nicht-westlicher, nicht-weißer Kollektividentitäten, während kollektive Identitäten der westlichen Mehrheitsgesellschaft als rückwärtsgewandt und gefährlich gelten.

Wieso Wokeness kein Zufall ist

Dieses hybride Modell mündet folgerichtig im Phänomen der Wokeness, da es den Versuch darstellt, das Ideal dieser Leitidee vollständig zu verwirklichen. Über Jahre hinweg hat sich dabei eine zunehmend konfrontative Haltung gegenüber Weißen, Männern und dem Westen herausgebildet. Diese Eskalation erreichte vor kurzem ihren ersten Höhepunkt und kurz darauf ihren ersten Rückschlag. Doch dieser Rückschlag bedeutet keineswegs, dass die Entwicklung damit an ihr Ende gelangt wäre. Gerade mit Blick auf die Einstellungen großer Teile der jungen Generation ist zu erwarten, dass das Projekt der „woken“ Linken weiter vorangetrieben wird. Wir erleben daher weniger ein Ende als vielmehr eine Neujustierung. Die alte Linke wird endgültig von der neuen, „woken“ Linken abgelöst.

Dabei ist es keineswegs so, dass jeder Angehörige der politischen Linken diesen Prämissen bewusst folgt oder den radikalen Weg bis zum Ende gehen möchte. Doch man muss verstehen, dass es sich um einen Weg handelt, den die Linke eingeschlagen hat und den sie allem Anschein nach auch zu Ende gehen wird. Infolgedessen werden die einzelnen gemäßigten oder vernünftigen Stimmen innerhalb der Linken immer seltener. Sie werden vom ideologischen Trend übertönt, verstummen, verlassen die Bewegung oder passen sich ihr an.

Ein Blick in die USA genügt, um zu verstehen, was Deutschland bevorsteht. Die junge Generation der Demokraten – man denke an Politiker wie Zohran Mamdani – repräsentiert einen progressiven Radikalismus, der postkoloniale Theorien in politische Realität verwandelt. Europa folgt diesem Trend: In Frankreich hat Jean-Luc Mélenchon vorgemacht, wie man den antiisraelischen Ideologie und den Schulterschluss mit islamistischen Milieus zu einem identitätspolitischen Markenkern der Linken ausbauen kann.

Die deutsche Linke zieht nach. Schon am ersten Jahrestag des 7. Oktober veröffentlichten 26 pro-palästinensische Studentengruppen eine Erklärung, in der sie die Vergewaltigungen israelischer Frauen durch Hamas-Terroristen als „Propaganda“ abtaten. Zum zweiten Jahrestag riefen teils dieselben Gruppen erneut zu Demonstrationen auf, die das Hamas-Massaker als „heldenhaften Ausbruch“ glorifizieren. Das ist längst keine subkulturelle Entgleisung mehr, sondern Ausdruck eines ideologischen Mainstreams, der bis in den Bundestag reicht.

Die Partei Die Linke hat sich in weiten Teilen an ihr französisches Vorbild angepasst. Ihr Berliner Landesverband – insbesondere in Bezirken wie Neukölln – kooperiert offen mit Gruppen, die Hamas-Sympathien pflegen. Der Erfolg dieses Kurses wird Folgen haben: Die Grünen und die SPD werden ihm schrittweise folgen, um nicht den Anschluss an die neuen ideologischen Leitbilder zu verlieren.

Wieso die Ideologie zwangsläufig antisemitisch wird

Diese Leitidee muss zwangsläufig zu einer feindseligen Haltung gegenüber Juden und Israel führen. In der Logik der Wokeness gibt es dafür zwei zentrale Gründe. Erstens widerspricht die Tatsache, dass Juden im Westen in vielen Bereichen überdurchschnittlich repräsentiert sind, der Grundannahme, dass Minderheiten im Westen grundsätzlich unterdrückt werden und somit nicht erfolgreich sein können. Die ideologische Lösung der neuen Linken lautet daher: Juden gehören in Wirklichkeit zum „System“ und sind damit Teil des Machtgefüges, das es zu zerschlagen gilt. Zweitens ist Israel ein selbstbewusster Nationalstaat, westlich-europäisch geprägt und seit seiner Gründung 1948 bemerkenswert erfolgreich. Damit steht es im direkten Gegensatz zum woken Ideal, das nationale Souveränität westlicher Staaten zerstören will. Die logische Konsequenz aus dieser Sichtweise lautet: Israel muss als „weißer Kolonialstaat” verschwinden.

Weder eine neue israelische Regierung noch das Ende des Gaza-Krieges wird an diesem Urteil etwas ändern. Denn es handelt sich nicht um eine Frage der Tagespolitik oder der Geopolitik, sondern um ein ideologisches Dogma. Der Gaza-Krieg wirkt lediglich als Katalysator. Er hat den Denkprozess der Linken beschleunigt, ihre Feindseligkeit offener hervortreten lassen und damit weitere gesellschaftliche Kräfte mitgezogen.

In dieser Logik sind die beiden akzeptablen Typus des Juden entweder der während der Schoa ermordete Jude, der als moralische Rechtfertigung für das System dient, oder der lebende Jude, der als Jude den Zeitgeist legitimiert. In der letzten Konsequenz muss er auch gegen Israel sein. Es ist daher kein Zufall, dass die Europäische Union weiterhin Yad Vashem finanziert, während sie gleichzeitig Investitionen in Israel stoppen will.

Was das für Juden bedeutet

Wenn es darum geht, was der 7. Oktober für uns bedeutet, dann ist er der Beginn der Endphase der Nachkriegszeit und markiert zugleich den Startpunkt einer politischen und ideologischen Neuorientierung des deutschen Judentums. Denn viele der großen Krisen unserer Zeit – die Migrationspolitik, der Aufstieg des Islamismus, die sicherheitspolitische Wehrlosigkeit Europas, die Übermacht linker kultureller Hegemonie und die Dominanz eines NGO-Komplexes – gehen auf ein Axiom zurück, das wir an anderer Stelle beschrieben haben. Aus diesem Axiom heraus wird Tag für Tag der „Kampf gegen Rechts“ beschworen, der Begriff „Nazi“ inflationiert und ein Wohlfühl-Antifaschismus finanziert, der überall das vierte Reich wittert – nur nicht dort, wo tatsächlich autoritäre und antisemitische Ideologien erstarken.

Für das deutsche Judentum ist diese Situation besonders heikel. Viele leben – um mit Stefan Zweig zu schreiben – in einer „Welt von Gestern“: einer angenehmen, aber widersprüchlichen Welt, die nach dem Krieg immer besser wurde. Man lebte in einem guten Deutschland, das sich bemühte, jüdisches Leben zu fördern, Projekte zu finanzieren und Israel gegenüber wohlwollend aufzutreten.

Doch dieses gute Deutschland war stets ein goldener Käfig. Denn die vermeintliche Sicherheit beruhte auf Annahmen, die längst brüchig geworden sind. Die Vorstellung eines prinzipiell pro-israelischen Deutschlands ist ohnehin ein Mythos. Schon Willy Brandt untersagte den USA in den entscheidenden Stunden des Jom-Kippur-Krieges, Waffen über deutsche Häfen nach Israel zu liefern; Helmut Schmidt geriet mit Menachem Begin in einen offenen Schlagabtausch über Israels Sicherheitspolitik. Auch das Abstimmungsverhalten Deutschlands in der UNO oder die anhaltende Finanzierung von UNRWA und der Palästinensischen Autonomiebehörde sprechen eine andere Sprache.

Heute hat sich die Bedrohungslage umgekehrt: Die größte Gefahr für Juden in Deutschland geht nicht mehr von alten Nazis aus, sondern vom islamistischen und antiisraelischen Milieu – auf der Straße, in Universitäten, in Kulturinstitutionen. Zugleich wächst die Sorge über die Richtung der deutschen Israelpolitik, die zunehmend unter dem moralischen Druck einer progressiven Öffentlichkeit steht. Das Bittere daran: Die Kräfte, die diese Entwicklung vorantreiben, sind dieselben, mit denen das deutsche Judentum jahrzehntelang gemeinsam gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus kämpfte. Medien, NGOs, Initiativen, Politiker – ein Milieu, das lange als Verbündeter galt, entpuppt sich nun als Träger einer Ideologie, die Israel delegitimiert und den Kampf gegen Islamismus verhindert.

Ein großer Teil des deutschen Judentums hat die Tragweite dieses Wandels noch nicht erkannt. Man verharrt in Phrasen, hält an alten Allianzen fest, sucht Schutz bei Verbündeten, die sich längst abwenden oder, schlimmer noch, mit jenen kooperieren, die Israels Vernichtung offen feiern. Die notwendige Konfrontation bleibt aus – aus Mutlosigkeit, Planlosigkeit, aus Angst vor hyper-nationalistischen Strömungen, die tatsächlich judenfeindlich sein könnten, oder aus Sorge, staatliche Fördermittel, mediale Anerkennung und gesellschaftliches Ansehen zu verlieren.

Das deutsche Judentum steht also vor einem Scheideweg. Die eine Möglichkeit besteht darin, mit dem Zeitgeist zu gehen, was unweigerlich zu einer Katastrophe für Europa und eine assimilatorische Selbstaufgabe in jene Ideologie bedeuten würde. Die andere Möglichkeit ist der bewusste Kampf gegen diesen Zeitgeist. Einige werden einwerfen, dass ein Mittelweg möglich sein müsse. Tatsächlich wird dieser von manchen versucht, und er scheitert zunehmend, wie wir beobachten können.

Linke Juden, die durch ihr Engagement innerhalb der Linken hofften, gewisse Entwicklungen zu verändern, scheitern vor unseren Augen. Kleine Erfolge in einzelnen Debatten ändern nichts an der tektonischen Verschiebung der gesamten Bewegung. Auch der Versuch, Israel und Juden als „nicht-weiß“ zu definieren, hat die Linke nicht davon abgehalten, ihr Urteil zu fällen. Die Strategie, Sympathie zu gewinnen, indem man den eigenen Opferstatus betont, ist nicht nur würdelos, sondern auch wirkungslos. Selbst die Schoa taugt längst nicht mehr als Argument gegen Antisemitismus und Vernichtungswünschen gegenüber Israel, da sie im woken Zeitgeist längst in ein Narrativ gegen Juden und Israel umgedeutet worden ist.

Schadenfreude über das Scheitern linker Juden ist jedoch kurzsichtig. Denn eine Hegemonie bleibt eine Hegemonie. Sie zwingt nicht nur die Linke in ihre Denkmuster, sondern auch zentristische und konservative Parteien, die mangels eigener Gegenentwürfe mit klaren Idealen den Zeitgeist lediglich mit einigen Jahren Verzögerung übernehmen. So kündigt Macron die Anerkennung eines Staates Palästina an, kurz nachdem ihm sein Innenministerium einen Bericht über die wachsende Gefahr des Islamismus vorgelegt hat und darin vorschlug, dass man den Staat Palästina anerkennen könne, um „Gefühlen der Ablehnung“ entgegenzukommen. Und allein die Tatsache, dass ein Friedrich Merz, der sich noch vor wenigen Monaten als konservativer Gegenentwurf zu Merkel inszenierte, sich binnen weniger Tage der linken kulturellen Hegemonie unterwarf, zeigt, dass es in der CDU anscheinend weder einen klaren Plan noch den Mut gibt, diese Hegemonie ernsthaft herauszufordern, geschweige denn zu besiegen. Es wirkt, als würde ein großer Teil der politischen Klasse schlafwandelnd in die Unterwerfung marschieren.

Diese Entwicklung hat für viele deutsche Juden ein Weltbild zum Einsturz gebracht. Für uns gilt das nicht. Schon vor dem 7. Oktober war absehbar, wohin die Reise führt. Die Monate danach haben es lediglich bestätigt. Wir blicken daher mit Neugier auf das, was nun innerhalb der jüdischen Gemeinden geschieht und besonders auf die junge Generation. Wir leben in einem ideologischen Interregnum: Eine alte Ordnung ist zerbrochen, eine neue noch nicht geboren.

Doch für uns ist klar, wofür wir politisch stehen. Als national-religiöse Minderheit in Europa – seit über tausend Jahren Teil seiner Geschichte, seiner Kultur, seiner geistigen Substanz – wünschen wir uns ein starkes Europa mit einer gefestigten zivilisatorischen Identität. Ein Europa, das nationale Unterschiede achtet, statt sie zu leugnen. Ein Europa, das sich vom lähmenden Selbsthass befreit, das seine kulturellen Wurzeln kennt und seine Traditionen verteidigt. Nur ein solches Europa wird stark genug sein, seine Souveränität zu behaupten und zugleich fähig, zu Israel ein Verhältnis zu entwickeln, das mehr ist als diplomatische Routine. Es wäre eine Partnerschaft, gegründet auf gemeinsamen Interessen, gemeinsamen Gegnern und gemeinsamer Zivilisation.

Dieses Ziel verlangt einen geistigen Bruch: die Überwindung der kulturellen Hegemonie der Linken. Dieser Kampf wird nicht ohne Reibung verlaufen. Wenn jüdische Organisationen diesen Wandel mittragen, wird das zwangsläufig zu mehr Antisemitismus in jenen Milieus führen, die uns ohnehin früher oder später feindlich gesinnt sind.

Jenen Juden, die aus Furcht vor alten wie neuen Antisemiten zaudern, sei mit Max Nordau geantwortet: „Wir haben nicht den Ehrgeiz, die Antisemiten durch Demut und Unterwürfigkeit zu entwaffnen. Sie sollen weiter schimpfen. Das darf und wird uns niemals hindern, alles zu tun, was uns für das Wohl der Juden zuträglich scheint.“

Doch es geht längst nicht mehr nur um das Wohl der Juden. Unser Kampf ist ein Kampf für Deutschland, für Europa und für den Westen – für die Verteidigung einer Zivilisation, die ohne den Mut zur Selbstbehauptung nicht überleben wird.