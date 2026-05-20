- „Berliner Brandmauer-Debatten sind komplett weltfremd“
Luca Piwodda ist Bürgermeister in Brandenburg. Im Interview wirft er der Bundespolitik vor, sich in abgehobenen Brandmauer-Debatten zu verlieren. Entscheidend sei nicht, aus welcher Partei eine Idee kommt – sondern ob sie den Menschen konkret hilft.
Luca Piwodda ist 26 Jahre alt und Bürgermeister der Stadt Gartz (Oder) in Brandenburg. Er ist damit der jüngste Bürgermeister Brandenburgs. Als Student war er an der Gründung der Freiparlamentarischen Allianz (FPA) beteiligt und engagiert sich heute im Bundesvorstand der Partei des Fortschritts. Vor zwei Wochen saß Luca Piwodda in einer Talk-Runde bei Caren Miosga vor einem Millionenpublikum, gemeinsam mit Manuela Schwesig. Seine Kritik an einer zunehmend selbstbezogenen Parteienpolitik brachte ihm bundesweit Aufmerksamkeit.
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