Luca Piwodda ist 26 Jahre alt und Bürgermeister der Stadt Gartz (Oder) in Brandenburg. Er ist damit der jüngste Bürgermeister Brandenburgs. Als Student war er an der Gründung der Freiparlamentarischen Allianz (FPA) beteiligt und engagiert sich heute im Bundesvorstand der Partei des Fortschritts. Vor zwei Wochen saß Luca Piwodda in einer Talk-Runde bei Caren Miosga vor einem Millionenpublikum, gemeinsam mit Manuela Schwesig. Seine Kritik an einer zunehmend selbstbezogenen Parteienpolitik brachte ihm bundesweit Aufmerksamkeit.