150. Geburtstag von Konrad Adenauer - Der Gründungsvater der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesrepublik, so wie wir sie kennen, ist vor allem das Werk Konrad Adenauers. Sein unideologischer Pragmatismus und die klare kulturelle Orientierung nach Westen prägten Nachkriegsdeutschland. Zeit, sich dieser oft vergessenen Grundkoordinaten zu erinnern.