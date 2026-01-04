Adenauer
Konrad Adenauer an seinem Schreibtisch in Rhöndorf / picture alliance / Wolfgang Weihs | Wolfgang Weihs

150. Geburtstag von Konrad Adenauer Der Gründungsvater der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesrepublik, so wie wir sie kennen, ist vor allem das Werk Konrad Adenauers. Sein unideologischer Pragmatismus und die klare kulturelle Orientierung nach Westen prägten Nachkriegsdeutschland. Zeit, sich dieser oft vergessenen Grundkoordinaten zu erinnern.

VON ALEXANDER GRAU am 5. Januar 2026 5 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Anlässlich des 150. Geburtstags von Konrad Adenauer veröffentlichen wir zwei Texte. Alexander Grau widmet sich seinem bundesrepublikanischen Wirken. Ronald Gerste schreibt über Adenauers Beitrag zu den transatlantischen Beziehungen. 

Karl-Heinz Weiß | Mo., 5. Januar 2026 - 09:33

Ein sehr angemessenes Porträt. Als einer der wenigen Spitzenpolitiker konnte er Stalin richtig einschätzen. Für viele junge Deutsche war es nicht die Unfähigkeit zu trauern, sondern die Unmöglichkeit zu trauern, angesichts der deutschen Schuld - das wirkt bis in die Enkelgeneration nach. Nach 1989 hätte es eines "Adenauers" bedurft. Kohl, Merkel und Merz haben nicht dessen Format.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 5. Januar 2026 - 10:59

nicht nur ein Gegner des Kommunismus, sondern zuvor des Militarismus Preussens, dem er die Schuld am 1. Weltkrieg gab und des Faschismus, der ihn Zeit seiner Dauer bedrohte.
Gelebte Geschichte und vor allem wohl deshalb kein politischer "Schwätzer".
Eine Art "Dreieinigkeit" von Demokratie, Föderalismus und Grundgesetz.
Nicht schlecht

