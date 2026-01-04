- Der Gründungsvater der Bundesrepublik Deutschland
Die Bundesrepublik, so wie wir sie kennen, ist vor allem das Werk Konrad Adenauers. Sein unideologischer Pragmatismus und die klare kulturelle Orientierung nach Westen prägten Nachkriegsdeutschland. Zeit, sich dieser oft vergessenen Grundkoordinaten zu erinnern.
Anlässlich des 150. Geburtstags von Konrad Adenauer veröffentlichen wir zwei Texte. Alexander Grau widmet sich seinem bundesrepublikanischen Wirken. Ronald Gerste schreibt über Adenauers Beitrag zu den transatlantischen Beziehungen.
-
