Berlin versinkt in Eis und Schnee

Schönwetterstaat im Winter 10 Kilo Streusalz für Berlin

Souverän ist, wer im Ausnahmezustand Streusalz einsetzt. Mag das Berliner Winterchaos rational auch nicht mehr erklärbar sein, unser Kolumnist versucht es trotzdem – und holt den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner zusammen mit Carl Schmitt vom Eis.

VON MATHIAS BRODKORB am 1. Februar 2026 10 min

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), hat dieser Tage sich selbst, die Hauptstadt und das ganze Land blamiert. Zunächst bettelte der mächtigste Mann Berlins in einem sozialen Netzwerk ernsthaft „seine“ Abgeordneten an, ihm doch endlich zu erlauben, Streusalz auf vereisten Gehwegen einsetzen zu dürfen.  Das war so verrückt, dass es den Stoff für eine Komödie von Monty Python hätte abgeben können. 

Angelika Sehnert | So., 1. Februar 2026 - 18:14

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es einen eigentlich normalen Winter in Berlin braucht um zu diskutieren,was die Kernaufgaben eines Staates sind: innere und äußere Sicherheit. Zur äußeren Sicherheit gehören eine funktionsfähige Armee und geschützte Grenzen, zur inneren Sicherheit eines demokratischen Staates gehören Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit. Das sind die konstituierenden Grundlagen eines souveränen Staates. Alles andere folgt daraus.
In den fetten Jahren hat sich der Staat angemaßt, das Leben der Bürger und die Wirtschaft zu regulieren, mit einem Dickicht an Gesetzen und Verordnungen, die er gar nicht mehr handhaben kann- bis hin zu Banalitäten wie dem gelegentlich sinnvollen Einsatz von Streusalz oder der Überprüfung von Leitern. Das macht eines deutlich:der Staat traut uns Bürgern nicht!
Hier ist die Ursache für die zunehmende Verdrossenheit zu suchen, die sich wie Mehltau ausbreitet. Mit ein paar Kilo Salz lassen sich die Probleme leider nicht lösen.

Karl-Heinz Weiß | So., 1. Februar 2026 - 18:48

Bei den Auftritten des Re-agierenden Berliner Bürgermeisters fällt mir stets die frühere Aussage seines Parteikollegen Thomas de Maizière ein: "Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern". Ein derartig tapsig auftretender Politiker kann sich wirklich nur "einsalzen" lassen. Dank an den Autor für die dafür geeignete Spende.

Urban Will | So., 1. Februar 2026 - 19:15

Cretin, Lügner und Versager Wegner mit Helmut Schmidt verglichen haben, verwundert mich.
Letzterer wird es, auf seiner Wolke sitzend und sich „totlachend“ (kleiner Scherz) über dieses Irrenhaus BRD, dem er bis zu seinem Tod immer wieder sehr gute Ratschläge gab, die leider aber nie befolgt wurden, Ihnen verzeihen. Ich wünschte, er wäre noch da.

Monty Python, aber auch Kishon, Schilda, eigentlich alles, was für Satire, gar Groteske und Irrsinn steht. Wir brauchen es längst nicht mehr. Wir haben Berlin, wir haben unseren Altparteien-Clan und die reale Politik auf diesem Narrenschiff.
Das ist nicht mehr zu toppen. Man kann es sich auch nicht mehr schön saufen, ohne gravierende gesundheitliche Folgen befürchten zu müssen.
Man kann es nur ertragen und sich wundern, wo all die Schafe, die diese Polit-Clowns noch wählen, ihren Verstand ließen.

IngoFrank | So., 1. Februar 2026 - 19:20

zum weinen …..
Ein Trost vielleicht, das das Berliner Glatteis nicht vor den Wohnungen der Livestyle Grün Linken aufhört, glatt zu sein …..
Antrag für Einsatz von Streusalz stellen …. und das bitte mindestens schon im Sommer ….aber bitte Taggenau 🙈
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Sabine Lehmann | So., 1. Februar 2026 - 19:55

Mehr als einen Satz darüber zu verlieren, ist an sich schon zu viel.
Diese typisch deutsche Posse aus dem Land der bekloppten Diplom-Bürokraten spiegelt nur den komplett degenerierten Zustand einer ehemaligen Wirtschaftsmacht wider, die im Begriff ist sich selbst abzuschaffen, dabei aber immer stets auf die passende politische Bekleidung achtet, sei es Regenbogenfähnchen, Klimalendenschurz oder Quotenlätzchen. Aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und so was will Europa verteidigen! Ich lach mich schlapp.

Markus Michaelis | So., 1. Februar 2026 - 20:24

... deckt alle Fälle ab". Der Rechtsstaat besagt unter anderem, dass die Rechtssicherheit das höhere Gut ist: alle haben sich immer ans Recht zu halten - auch wenn es groteske Ergebnisse bringt. Berlin und das Streusalz sind vielleicht nur Symptome einer generellen Verirrung der Gesellschaft, die glaubt, mit dem Aufzählen ein paar heiliger Begriffe, wie Recht und Gesetz, Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte, Verfassung etc. sei schon alles über alle Menschen und alle politischen Fragen gesagt. Keine inneren Widersprüche dieser Prinzipien, kein austarieren, keine Grenzen, wo Dinge so schwierig werden, dass man sie sich besser nicht aufbürdet: wenn nicht wir, wer dann; Recht und Gesetz, Verfassung und Ordnung und die Feinde davon. Punkt und alles ist gesagt. So in etwa kommt einem manchmal das Weltbild der Gesellschaft vor, zumindest politisch maßgeblicher Teile.

Andreas Oltmann | So., 1. Februar 2026 - 21:11

Soviele Worte über ein Versagen dieses Staates bei einem banalen Wintereinbruch.
Vermutlich wird der Autor auch nach der Anzahl seiner Worte, aber nicht nach ihrem inhaltlichen Gewicht bezahlt.
Wie glücklich ist ein Staat, dessen Bürger sich nur intellektuell über gebrochene Knochen aufregt - solange es nicht die eigenen sind.
Verdient hätten sie hartgefrorene Schneebälle statt schöner Worte und juristischer Wortklauberei!

