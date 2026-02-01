- 10 Kilo Streusalz für Berlin
Souverän ist, wer im Ausnahmezustand Streusalz einsetzt. Mag das Berliner Winterchaos rational auch nicht mehr erklärbar sein, unser Kolumnist versucht es trotzdem – und holt den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner zusammen mit Carl Schmitt vom Eis.
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), hat dieser Tage sich selbst, die Hauptstadt und das ganze Land blamiert. Zunächst bettelte der mächtigste Mann Berlins in einem sozialen Netzwerk ernsthaft „seine“ Abgeordneten an, ihm doch endlich zu erlauben, Streusalz auf vereisten Gehwegen einsetzen zu dürfen. Das war so verrückt, dass es den Stoff für eine Komödie von Monty Python hätte abgeben können.
