Junge Grünen-Abgeordnete - Fridays for Bundestag

Weiblicher, jünger, vielfältiger und direkter wollen die neuen Grünen im Parlament sein. Vor allem aber sind viele aus der Fraktion im zwanzigsten Bundestag aktivistischer. Wie viel Fridays for Future steckt in den jungen Abgeordneten? Und wie finden die Idealisten am Ende zur Realpolitik?