- Was ist mit Bärbel Bas los?
Durchbruch in Berlin: Die Bundesregierung hat sich auf eine Abschaffung des Bürgergelds und harte Sanktionen für Sozialhilfebezieher geeinigt. Außerdem sollen neue Autobahnen und Bahnstrecken schnell gebaut werden. Eine besondere Rolle kommt SPD-Co-Chefin Bärbel Bas zu.
Die Bundesregierung hat eine neue Vizekanzlerin, zumindest informell. Nach den Einigungen beim nächtlichen Koalitionsausschuss im Kanzleramt zeigt sich, wie wichtig und stark die Rolle von Bärbel Bas im Quartett der drei Parteiführungen geworden ist. Die Arbeitsministerin hat mit dem Bundeskanzler eine gemeinsame Linie beim Bürgergeld verhandelt. Auch ein Mittagessen zu zweit sei dafür notwendig gewesen, wie Friedrich Merz ausplauderte. Dabei hat die SPD-Politikerin ihrem linken Parteiflügel viel zugemutet und möglicherweise fast unbemerkt nichts Geringeres als einen grundsätzlichen Kurswechsel der Sozialdemokratie vollzogen.
Das Bürgergeld ist Geschichte. Künftig wird die Hilfe für Arbeitslose und Bedürftige in Deutschland Grundsicherung heißen. Das war zwar schon im Koalitionsvertrag vereinbart worden, aber bis zuletzt gab es Zweifel, ob dies auch Wirklichkeit werden würde. Zugleich knüpft die Bundesregierung an die lange verpönten Reformen von Gerhard Schröder an und setzt den Vermittlungsvorrang bei Arbeitslosen wieder in Kraft. Wer arbeiten kann, muss auch arbeiten, staatliche Leistungen gibt es nur im Notfall. Bas beendet damit vor allem auch auf rhetorischer Ebene den Fokus. Die SPD sei an der Seite der Arbeitnehmer und kämpfe um den Erhalt von Arbeitsplätzen, sagte die Sozialministerin. Und im Unausgesprochenen sagte sie: Wir sind nicht mehr in erster Linie die Anwälte der Transferempfänger.
