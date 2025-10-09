Das Bürgergeld ist Geschichte. Künftig wird die Hilfe für Arbeitslose und Bedürftige in Deutschland Grundsicherung heißen. Das war zwar schon im Koalitionsvertrag vereinbart worden, aber bis zuletzt gab es Zweifel, ob dies auch Wirklichkeit werden würde. Zugleich knüpft die Bundesregierung an die lange verpönten Reformen von Gerhard Schröder an und setzt den Vermittlungsvorrang bei Arbeitslosen wieder in Kraft. Wer arbeiten kann, muss auch arbeiten, staatliche Leistungen gibt es nur im Notfall. Bas beendet damit vor allem auch auf rhetorischer Ebene den Fokus. Die SPD sei an der Seite der Arbeitnehmer und kämpfe um den Erhalt von Arbeitsplätzen, sagte die Sozialministerin. Und im Unausgesprochenen sagte sie: Wir sind nicht mehr in erster Linie die Anwälte der Transferempfänger.