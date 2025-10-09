Bärbel Bas
Heimliche Vizekanzlerin? Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) nach dem Koalitionsausschuss / picture alliance / dts-Agentur | -

Einigung beim Koalitionsausschuss Was ist mit Bärbel Bas los?

Durchbruch in Berlin: Die Bundesregierung hat sich auf eine Abschaffung des Bürgergelds und harte Sanktionen für Sozialhilfebezieher geeinigt. Außerdem sollen neue Autobahnen und Bahnstrecken schnell gebaut werden. Eine besondere Rolle kommt SPD-Co-Chefin Bärbel Bas zu.

VON VOLKER RESING am 9. Oktober 2025 7 min

Die Bundesregierung hat eine neue Vizekanzlerin, zumindest informell. Nach den Einigungen beim nächtlichen Koalitionsausschuss im Kanzleramt zeigt sich, wie wichtig und stark die Rolle von Bärbel Bas im Quartett der drei Parteiführungen geworden ist. Die Arbeitsministerin hat mit dem Bundeskanzler eine gemeinsame Linie beim Bürgergeld verhandelt. Auch ein Mittagessen zu zweit sei dafür notwendig gewesen, wie Friedrich Merz ausplauderte. Dabei hat die SPD-Politikerin ihrem linken Parteiflügel viel zugemutet und möglicherweise fast unbemerkt nichts Geringeres als einen grundsätzlichen Kurswechsel der Sozialdemokratie vollzogen.

Das Bürgergeld ist Geschichte. Künftig wird die Hilfe für Arbeitslose und Bedürftige in Deutschland Grundsicherung heißen. Das war zwar schon im Koalitionsvertrag vereinbart worden, aber bis zuletzt gab es Zweifel, ob dies auch Wirklichkeit werden würde. Zugleich knüpft die Bundesregierung an die lange verpönten Reformen von Gerhard Schröder an und setzt den Vermittlungsvorrang bei Arbeitslosen wieder in Kraft. Wer arbeiten kann, muss auch arbeiten, staatliche Leistungen gibt es nur im Notfall. Bas beendet damit vor allem auch auf rhetorischer Ebene den Fokus. Die SPD sei an der Seite der Arbeitnehmer und kämpfe um den Erhalt von Arbeitsplätzen, sagte die Sozialministerin. Und im Unausgesprochenen sagte sie: Wir sind nicht mehr in erster Linie die Anwälte der Transferempfänger.

IngoFrank | Do., 9. Oktober 2025 - 13:51

sowie deren Familien-Clans und den „Flüchtlingen aus der Ukraine“ die vom Buntland aus in der Türkei urlauben ? Oder mit Mann & Maus durch unsere Geschäfte, Bäder und Kultureinichtungen pilgern ?
Werden die auch sanktioniert ? Reicht schon ein „Nix verstehen“ und der Begriff „Asyl“ schon aus um den geplanten Sanktionen zu entgehen ? Oder betrifft es nur die Ü 50 jährigen, die hier schon länger leben, die ihre Jobs durch eine jahrelang irrgeleitete Energie & Wirtschaftspolitik verloren haben, und die eh keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt haben und von einem Probearbeiten zum anderen geschubst werden und sich letztlich mit einer Befristung der Anstellung zufrieden geben müssen ?
Oder habe ich da im Artikel was überlesen ?
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Ernst-Günther Konrad | Do., 9. Oktober 2025 - 14:10

Und wiedermal ein neuer Name soll uns alle täuschen. Statt *Bürgergeld* jetzt mal *Grundsicherung* und etwas Kosmetik, weil man jetzt wieder zu dem zurück kehrt, was einmal gegolten hat. Und wird dadurch der Kreis der Bezieher verkleinert und endlich wirklich Geld eingespart? Weidel nennt es einen Etikettenschwindel und recht hat sie. Von 5,4 Millionen Leistungsempfänger sind 2,6 Millionen keine Deutschen. Und davon dürfen etliche hier erstmal gar nicht arbeiten oder beziehen das Geld als Flüchtlinge, bei denen die Maßnahmen gar nicht anwendbar sind. Also hat Bas nicht etwa ihre sozialistische Gesinnung aufgegeben, sondern die Regierung versucht uns alle wieder einmal auszutricksen. Ach Herr Resing, auch sie wollen unbedingt auf diese Lügner hereinfallen und schreiben etwas schön, was bei genauem Hinsehen einfach nur hässlich ist. Lügen und Täuschen ist einfach nur hässlich. Und was die anderen Versprechen anbetrifft ist da noch nichts praktisch umgesetzt. Also abwarten.

christoph ernst | Do., 9. Oktober 2025 - 14:15

Sylter Sänger zu fünf Jahren verknackt sehen wollte. So linkspopulistisch 'pragmatisch' ist sie einzuordnen.

