Worin besteht eigentlich die so häufig beklagte Hegemonie der politischen Linken? Antwort: Sie besteht zunächst natürlich darin, dass man auf beinah allen Kanälen mit Produkten entsprechender Ideologie beschallt wird: vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk und den deutschen Bildungseinrichtungen über das Theater und der Kulturszene bis zum letzten Provinzliteraturfestival.

Aber das ist nur die halbe Geschichte. Denn vor allem zeigt sich die Hegemonie der Linken daran, dass selbst mächtige Player in diesem Land sich ihren Normen und Idealen beugen. Selbst die angeblich so einflussreichen deutschen Konzerne – allen Banken und Automobilhersteller – sind in den letzten Jahrzehnten vor dem politischen Zeitgeist eingeknickt. Der Kapitalismus wurde woke. Nicht nur hierzulande.