Grauzone Familienunternehmen
Demo des Unternehmerverbandes "Die Familienunternehmer" vor dem Kanzleramt / picture alliance / dts-Agentur | -

Debatte um Familienunternehmer Die Sollbruchstelle

Die Debatte um die Familienunternehmer kommt zur rechten Zeit. Sie zeigt, dass die Frontlinie im alltäglichen Kulturkampf auch zwischen traditionellen Familienunternehmen und dem woken Kapitalismus internationaler Konzerne verläuft.

KOLUMNE: GRAUZONE am 29. November 2025

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

Worin besteht eigentlich die so häufig beklagte Hegemonie der politischen Linken? Antwort: Sie besteht zunächst natürlich darin, dass man auf beinah allen Kanälen mit Produkten entsprechender Ideologie beschallt wird: vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk und den deutschen Bildungseinrichtungen über das Theater und der Kulturszene bis zum letzten Provinzliteraturfestival.
Aber das ist nur die halbe Geschichte. Denn vor allem zeigt sich die Hegemonie der Linken daran, dass selbst mächtige Player in diesem Land sich ihren Normen und Idealen beugen. Selbst die angeblich so einflussreichen deutschen Konzerne – allen Banken und Automobilhersteller – sind in den letzten Jahrzehnten vor dem politischen Zeitgeist eingeknickt. Der Kapitalismus wurde woke. Nicht nur hierzulande.

IngoFrank | Sa., 29. November 2025 - 15:23

Genau so ist es ! Bis auf Kapitalismus dessen Brgriff Marx prägte ich würde ehr sagen Unternehmer die Große, mittleren und kleinen bis zu kleinst Unternehmen führen….. Unternehmer hat das Wort Unternehmen im Stamm, Kapitalist isr ehr ein linker verachtender Begriff des Unternehmers aber das nur nebenbei ….. ändert aber nichts am Grundtenor ihres Artikels.
Natürlich heizen die Lenker der Großunternehmen unabhängig von jeder möglichen Eigentumsform dem Zeitgeist hinterher um auch nur den kleinsten Vorteil von politischer Seite her zu ergattern.
Beim Kleinunternehmen z.B. Handwerksbetrieb mit Mitarbeitern aus der Familie wie Frau und Kindern sieht es völlig anders aus, die bekommen genau so wenig Unterstützung von den Regierenden wie ihre Angestellten. Im Gegenteil beide werden wie Zitronen ausgepresst. Die haben keine Lobby und machen keine Parteispenden und leisten sich kein „Gespräch“ für 80.000 € ….. die müssen gucken und ihre Familien am ka…….en halten.
MfG a d Erf. Republik

Markus Michaelis | Sa., 29. November 2025 - 15:27

Manches sind aber glaube ich einfach Denkgewohnheiten, die in einem gemeinsamen Denkraum geprägt werden. Da braucht es vielleicht einfach frischen Wind und die Fähigkeit, Dinge auch mal von anderen Seiten zu sehen.

Ein zentraler Ort für in den letzten Jahren zunehmend fehlenden frischen Wind sind vielleicht die Universitäten. Fast alle Menschen auf relevanten Positionen, egal ob kapitalistisch oder linker Thinktank-/NGO, Chef oder weiter unten, haben universitäre Jahre durchlaufen die eine gewisse Weltsicht mitprägen und ein verinnerlichtes Gefühl, was richtig ist und wie andere relevante Personen denken.

Dieses gemeinsame Denken ist glaube ich einfach zu eng und weltfremd geworden. Das ist wahrscheinlich meist kein intrinsisch böser Wille oder wirklich tiefste Überzeugung - es ist eine gemeinsame Gewohnheit, wie man die Welt und den Menschen sieht.

Durch den kleiner werdenden Westen regelt sich manches davon von selbst, weil die Welt nicht ignorierbar ist.

