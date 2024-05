Die Partei plant nicht nur, nach zwei Jahren ihren Vorsitzenden im Amt zu bestätigen, vielmehr müssen die Christdemokraten den eingeleiteten inhaltlichen Kurswechsel von Friedrich Merz absegnen. Von den Ergebnissen wird abhängen, ob ihm die Kanzlerkandidatur sicher ist. Es ist ein Kurs weg von Angela Merkel, in Richtung einer erhofften neuen CDU-geführten Bundesregierung. Die Partei wählt am Montag ihren Bundesvorstand neu, und am Dienstag wird über das neue Grundsatzprogramm abgestimmt. Am Mittwoch schließlich will die Union gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder und Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen (CDU) den Europawahlkampf eröffnen. Programm mit Überlänge also.