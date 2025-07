Bundesverfassungsgericht

Der Potsdamer Juristin wird vorgeworfen, etwa in Fragen des Lebensschutzes oder in der Debatte um Frauenquoten extreme Positionen zu vertreten. Aber vor allem gilt ihr öffentliches Auftreten als „aktivistisch“. Einzelne Abgeordnete erklären – bislang noch anonym –, dass sie deswegen die SPD- Kandidatin nicht wählen wollen. Als größte Gefahr wird inzwischen unter den Kritikern gesehen, dass Frauke Brosius-Gersdorf sogar Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts werden könnte. Dies würde sich aus einem verfahrenstechnischen Automatismus fast zwangsläufig ergeben. Sie stünde damit als eine von vier Verfassungsorganen an der Spitze des Staates und würde diesen repräsentieren. Dies sei absolut nicht hinnehmbar, heißt es nun intern von einzelnen Unions-Politikern, an der Stelle brauche es Integration statt Provokation. Doch lässt sich das Verfahren noch aufhalten?