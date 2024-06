Wo steht diese Regierung eigentlich, wenige Tage vor der Europawahl, fünf Wochen vor der Sommerpause – und eine Woche vor der Fußball-Europameisterschaft? Die Debatte im Bundestag am Donnerstag hat ein diffuses Bild abgegeben. Irgendwie ein Schlagabtausch mit angezogener Handbremse. Als wüssten alle, es kann noch Größeres und auch Schlimmeres passieren, als das, was schon schlimm genug ist: die dramatische Flut in Bayern und der schreckliche Mord an einem Polizisten in Mannheim.