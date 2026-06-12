Björn Höcke - Oberflächlich, spießig, unpolitisch

Björn Höckes Aussage, die Westdeutsche seien eigentlich keine Deutschen, ist ein Kondensat seiner Ressentiments. Es zeigt: Höcke ist ein durch und durch apolitischer Mensch, getrieben von biederen Klischees und intellektuellem Kitsch.