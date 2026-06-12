- Oberflächlich, spießig, unpolitisch
Björn Höckes Aussage, die Westdeutsche seien eigentlich keine Deutschen, ist ein Kondensat seiner Ressentiments. Es zeigt: Höcke ist ein durch und durch apolitischer Mensch, getrieben von biederen Klischees und intellektuellem Kitsch.
„Im Westen wohnen Deutsch sprechende Amerikaner, im Osten der Republik wohnen Deutsch sprechende Deutsche“ – so der bekanntermaßen umstrittene Co-Vorsitzende der Thüringer AfD Björn Höcke in einem Gespräch mit Roger Köppel, Chefredakteur der Schweizer Weltwoche.
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