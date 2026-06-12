Björn Höcke
Björn Höcke / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Björn Höcke Oberflächlich, spießig, unpolitisch

Björn Höckes Aussage, die Westdeutsche seien eigentlich keine Deutschen, ist ein Kondensat seiner Ressentiments. Es zeigt: Höcke ist ein durch und durch apolitischer Mensch, getrieben von biederen Klischees und intellektuellem Kitsch.

KOLUMNE: GRAUZONE VON ALEXANDER GRAU am 13. Juni 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

„Im Westen wohnen Deutsch sprechende Amerikaner, im Osten der Republik wohnen Deutsch sprechende Deutsche“ – so der bekanntermaßen umstrittene Co-Vorsitzende der Thüringer AfD Björn Höcke in einem Gespräch mit Roger Köppel, Chefredakteur der Schweizer Weltwoche.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Hechinger | Sa., 13. Juni 2026 - 11:42

Herr Höcke bringt die tiefe Entfremdung vieler Menschen in diesem Land zu Deutschland korrekt zum Ausdruck. Sein Bedürfnis, sich wieder auf die eigene Geschichte und Kultur zurückzubesinnen, empfinde ich ähnlich. Aber ich stimme auch Herrn Grau zu, daß das kein kitschiges Idyll sein kann, in dem wir uns nur wiedereinrichten müssen. Für mich gehören, um das mal ein wenig platt zu sagen, neben Goethe, Schiller und Wagner auch Cola und Ketchup, auch Pizza und Döner zu Deutschland. Und nicht einmal gegen ein arabisches Schawarma habe ich etwas einzuwenden. Wir sollten uns nicht gegen fremde Kulturen abschotten. Oder müssen wir nun alle Weinberge herausreißen und die Met-Produktion wieder hochfahren? Wir sollten uns nur nicht von fremden Kulturen übernehmen lassen. Messermänner, Enthaupter, Muezzin-Heuler und Sozialschmarotzer gehören nicht zu Deutschland. Gegen den syrischen Arzt, so es den tatsächlich irgendwo gibt, und den Kellner aus Afghanistan habe ich nichts.

Urban Will | Sa., 13. Juni 2026 - 11:59

auch nicht. So wie man das bei allen Meinungen können dürfen sollte (was im Irrenhaus Deutschland schon lange nicht mehr der Fall ist, siehe Lügenfritz, Pinocchio, Schwachkopf, etc.).

Höcke mag hier ein etwas schräges Weltbild haben, aber „gefährlich“ würde ich das nicht nennen.
Wenn Linke daher schwafeln, so etwas wie eine spezifisch deutsche Kultur existiere nicht, sagt ja auch niemand, das sei „gefährlich“.
Und wenn eine Bas die Deutschen pauschal zu Nazis erklärt, bleibt es auch recht ruhig. Oder Merz die AfD in direkter Linie zum Holocaust und Nazi-Barbarei sieht. Geradezu ekelhaft.

Also Herr Grau, senken Sie die Geschütze. Höcke ist auf seine Art ein Exot. Ich bezeichne ihn als national-romantisch. Das ist harmlos.

Und ich hoffe noch immer, dass er diesen Tro...el Voigt bald ablöst.
Denn eines ist sicher: Höcke ließ sich diese Aussagen gewiss nicht von der KI diktieren.
Besser authentisch und klar als unfähig und verlogen.

Klaus Funke | Sa., 13. Juni 2026 - 12:20

Allmählich, verehrter Herr Grau, werde ich Sie bei mir ausbuchen. Sie sind kein neutraler Journalist mehr. Sie marschieren im Gleichschritt des Mainstreams wacker mit. Was den Ausspruch Herrn Höckes zur Amerikanisierung von Westdeutschen angeht, so muss ich Höcke absolut beipflichten. Und viele Westdeutsche sehen dies übrigens selber so. Ich kenne ein paar durchaus näher. Auch Herr Höcke ist bekanntermaßen ein Westdeutscher. Der Durchschnittswessi ist inzwischen ideologisch, kulturell und im Denken soweit amerikanisiert (oft merken sie es selber gar nicht), dass man ihm das Deutsche fast schon "ausgetrieben" hat. Da ist der Ostdeutsche viel deutscher und damit ursprünglicher, was ihm aus dem Westen als nationalsozialistisches Verhalten zugeschrieben wird. Von daher ergibt sich die These, dass Deutschland noch lange nicht zusammengewachsen ist, vielleicht sogar niemals richtig zusammenwachsen wird. Und mal ehrlich: Ich möchte niemals so werden wie die meisten Westdeutschen geworden sind

Wie ein Lehrer vergibt Herr Funke Fleißkärtchen: Du bist schon richtig deutsch, zwei Fleißkärtchen, du dagegen müßtest noch ein weniger deutscher werden, bekommst aber trotzdem schon mal ein kleines Kärtchen, du dahinten aber bist vollkommen undeutsch, du gehst mal in die Ecke, und alle andern rufen „bäh, bäh“! Auch lernen wir von ihm in seinen Kommentaren, daß man „deutsch“ steigern kann: deutsch, deutscher, am deutschesten, russisch. Ob damit die Endstufe des Homo sapiens erreicht ist, ist wissenschaftlich noch nicht letztlich geklärt.

Armin Latell | Sa., 13. Juni 2026 - 13:20

ist jetzt die Quintessenz Ihrer Meinung zum Artikel von Grau? Eine Linksextremistin im Ministeramt nennt Sie, mich und die Deutschen schlechthin Natsie und Sie echauffieren sich per "Fleißkärtchen"? Und: Unterschiede im "Deutsch sein" sind mittlerweile mediale Markenzeichen, juristisch voll wirksam, politisch herbeigeführt. Und wer in die Ecke gehen soll, ist wer? Und wer entscheidet das? Warum lassen Sie es nicht einfach mal gutsein, oder wie heißt es so schön, fünfe gerade sein?

Mein Kommentar ist längst erstellt, hängt aber in der Zensur. Mal schauen...

Armin Latell | Sa., 13. Juni 2026 - 14:41

in dem Moment können Sie zu 100% davon ausgehen, dass ihr Kommentar gecancelt ist. Der wird niemals erscheinen!!! Ich habe meine Kommentare auch schon so aufgeteilt, dass ich die "buzzwords" identifizieren und dann "umformulieren" konnte. Lästig!

Die KI ist leicht auszutricksen, die schöne deutsche Sprache ist sehr reichhaltig und vielfältig. Man kann mit "anderen" Worten dasselbe sagen. Ist bloß ein wenig zeitraubend.

Eine Kritik an der selbstgefälligen, dominanten Besserwessi-Kultur nach 1990 ist notwendig! Aber wie Herr Grau sehr zu Recht herausstellt, ist das deutsche Verhältnis zu den USA viel älter als die deutsche Teilung. Mein Referenzpunkt – mit einem Quantum badischem Lokalpatriotismus, aber auch Dresden hatte seinen Maiaufstand – sind die deutschen Emigranten der Revolution von 1848/49, von denen der größte Teil als »Fourty-Eighter« in die USA emigriert ist.

Ich weigere mich, die Schwundstufe der deutschen Kultur von 1945, die seit 1849 durch die sukzessive Ächtung, Vertreibung und Ermordung von Demokraten, Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden entstanden ist, zum Maßstab irgendeines Deutschtums zu erheben. (Nicht nur) Höcke will mir diese Schwundstufe als Norm verkaufen!

So sehr ich den amerikanischen Neoimperialismus nach der Weichenstellung der 90er Jahre verachte (als es anders hätte laufen sollen), so sehr bin in erweiterter historischer Perspektive mit Emphase pro-amerikanisch!

darf ich Ihnen einen Rat geben? Antworten Sie auf Herrn Graus Einlassungen zu AfD u. Höcke nicht mehr! Es bringt nichts.
M. E. fehlt dem - zweifellos gebildeten - Philosophen Alexander Grau (Doktortitel hat er nicht; habe extra nachgeschaut) etwas, das schwer zu beschreiben ist, aber im Leben vieler Leute eine wichtige Rolle spielt:
Liebe zum "Eigenen", zur "Heimat".
Björn Hocke hat sehr viel davon.
So wie es Kinder gibt, die gern ins Elternhaus zurückzukehren, in dem sie alles an früher erinnert u. in dem sie eine Atmosphäre u. einen Geruch wahrnehmen, der einzigartig ist auf der Welt, gibt es andere, welche nichts dergleichen verspüren u. sich am liebsten als "Weltbürger" definieren.
Rein gefühlsmäßig trennen diese Kinder Welten!
So ist es mit Grau u. Höcke: Dieser ist nicht "spießig, oberflächlich, unpolitisch", sondern schlicht ein Mensch mit Heimatliebe, während jener sich im Elfenbeinturm wohlfühlt. Beide haben ihre Existenzberechtigung u. sollten einander nicht schmähen.

manche können nicht raus aus ihrer Haut. Deshalb (und vielem Anderen) könnte und wollte ich nicht Politiker werden. Gute Miene zum bösen Spiel setzt große Selbstdisziplin voraus. Bei existentiellen Themen geht sie mir völlig ab.

Herr Funke, das sehen Sie glaube ich etwas einseitig nur aus ihrem Blickwinkel. Wie Sie sich selber, Westdeutsche und Ostdeutsche sehen, ist ja ok, aber für mich offensichtlich auch nur eine von vielen möglichen und auch real vorhandenen Sichtweisen. Viele sind ja gerade massiv gegen die USA, weil die nicht mehr "woke" genug sind, Sie meinen eher eine andere Richtung. Ich glaube nicht, dass man das auf so einfache gemeinsame Nenner bringen kann.

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 13. Juni 2026 - 12:22

"Oberflächlich, spiessig, unpolitisch", raten Sie, wen ich darunter subsummiere?
Wohlgemerkt ziehe ich damit keine inhaltlichen Vergleiche oder Ähnliches: Der berüchtigte A.H. gehört meiner unmassgeblichen Meinung nach in so eine Kategorie.
Haben Sie sich den mal angehört oder angesehen?
Glücklich war er, "wenn er einen Zipfel einer Fahne des Deutschen Reiches halten durfte" oder "in den Spiegel schauen konnte", sehr überspitzt formuliert?
Besonders problematisch finde ich die Beschreibung "unpolitisch", obwohl ich sie für "zutreffend" halte, aber eher im Sinne von "Versatzstücken".
Diese LEERSTELLE kann dann nämlich leicht mit Versatzstücken gleich welcher Art gefüllt werden?
Ich entnehme den Kommentaren hier im Forum ein meist sehr viel höheres Niveau.
Ansonsten durchaus Zustimmung, ja, die USA sind evtl. stark von deutscher Kultur geprägt, den Osten halte ich durchaus für noch "genuiner" in Bezug auf frühere deutsche Kultur, vermute aber auch einen hohen Abgang nach Westdeutschland?

das "uns" evtl. bevorsteht:
Die politischen Eliten haben evtl. mittlerweile die AfD verlassen, jetzt geben sich vlt. die durchaus intelligenten Wählenden Mühe, die AfD aufzuwerten, um nur ja nicht Westparteien wählen zu müssen?
Dann wäre etwas mächtig schief gelaufen, evtl. war es aber auch nur fehlender Respekt den Wählenden gegenüber?
Ich glaube, ich hatte immer Respekt und sehe überhaupt nicht ein, diese Wählenden oder gar die AfD aus der politischen Verantwortlichkeit zu nehmen.
Diese Verantwortlichkeit beginnt meines Erachtens bei den Äußerungen.

ggü. dem Wähler, auf den Sie immer pochen, geht den vermeintlichen Polieliten vollkommen am Allerwertesten vorbei! Erkennbar an der steigenden Anzahl von Sonderregelungen und Fakes im polit. Betrieb, die den Einfluss der AfD, und damit deren Wähler, nichtig machen wollen. Ich als Wähler möchte in die Verantwortung genommen werden. Dieses Recht wird mir und Millionen Wählern verwehrt. Die AfD IST übrigens eine Westpartei!

wenn ich Sie für eine gebildete und v.a. belesene Frau halte. „Wählend“ bin ich, wenn ich mein Kreuz setze und den Zettel in die Urne werfe. Danach bin ich ein... „gewählt habender“ oder eben schlicht: Wähler. Sie sind eine Wählerin.
Ich weiß, es ist Parteilinie, zu „gendern“ oder wie man diese Sprach-Vergewaltigung auch nennen mag. Und man ist halt gerne auf Linie in der SPD?
Nun denn.
„A.H.“, wenn Sie den meinen, den ich hier vermute, war „oberflächlich, spießig und unpolitisch?“. Mit Verlaub, das sehe ich komplett anders. Aber darüber könnte man wohl Romane schreiben. Nur eine Frage: wenn er so war, warum setzte er sich nicht, wie so viele andere, im Frühjahr 1945 in ein U-Boot und fuhr nach Südamerika?
Haben Sie „H.“ wirklich angehört und angesehen? Aber gut,hier kann man nicht über so was diskutieren, da fehlen Zeichen und v.a. das Gegenübersitzen.
Ach ja: ich wähle die AfD nicht, um sie aufzuwerten, sondern weil ich keine andere Partei wählen kann, da ich deren Politik ablehne.

das ich schon lange nicht mehr hatte:
Ich hörte Herrn Henryk M. Broder zu und es war mir völlig egal, ob ich Deutsche oder sonst etwas wäre.
Ich stimme nicht einmal so sehr mit ihm überein, aber darin war es für mich eine Therapiestunde.
Danke dafür Herr Broder
Ich verneige mich

oder woher auch immer.
Ich bin nur komplett anderer Meinung wie Sie, der Sie behaupten, er sei unpolitisch, spießig und oberflächlich gewesen und er würde komplett überschätzt.
Von wem denn?
Den Historikern?

Oder gar denjenigen, die ihn 1933 „sich engagierten“? Ich glaube, die haben ihn komplett unterschätzt.

Seine Gegner im Krieg? Nun denn, es bedurfte ziemlicher Anstrengungen, die Wehrmacht (die er nun mal aufbauen ließ, die er sogar dann irgendwann alleine befehligte) zu besiegen und es stand Ende 1941 kurz vor knapp (wäre Moskau gefallen, dann weiß ich nicht, ob der Krieg so ausgegangen wäre wie er ist, aber das sind jetzt alles Spekulationen).
Ich denke, man wird den vielen Millionen Opfern seiner Barbarei nicht gerecht, wenn man ihn als kleinen, unbedeutenden, überschätzten Spießer hinstellt.
Wie gesagt, nur meine Meinung, ich akzeptiere die Ihrige.

Hans-Hasso Stamer | Sa., 13. Juni 2026 - 12:40

Propaganda tut unter anderem Folgendes: Sie nimmt einen zugeschickten Ausspruch, den man skandieren möchte, als Grundlage. Dann baut sie, unabhängig von dem Originalzusammenhang, eine oft von Ressentiments geprägte geistige Heimat, stellt praktisch ein neues Framing bereit und weist nur anhand dieses Framings nach, um was für einen schlimmen Finger es sich handelt. Wer diese Verschiebung nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen will aus eigener politischer Überzeugung, hält das für wahr. In Wirklichkeit ist es aber Manipulation.

Leider Ihr schlechtester Beitrag bisher, Herr Grau.

Höcke hat mit dieser zugespitzten Äußerung nur darauf hingewiesen, dass die Westdeutschen jahrzehntelang zu unkritisch fremde, vor allem US-Interessen bedient haben. Sie müssen sich endlich wieder auf ihre eigene Interessen besinnen. Und damit hat Höcke recht.

Sonst bin ich, werter Herr Stamer, ganz bei Ihnen. Hier nicht. Ein diesbezüglicher Kommentar ist von der Zensur nicht oder noch nicht freigegeben. Herr Höcke artikuliert eine Entfremdung der Deutschen von ihrem eigenen Land und ihrer eigenen Geschichte. Da stimme ich ihm zu. Pauschal die Westdeutschen aber als gar keine echten Deutschen, sondern Amerikaner zu bezeichnen, ist eine grobe Verdrehung und schadet dem Ansinnen von Herrn Höcke, die Deutschen wieder zu sich zu führen. Geschichte entwickelt sich. Und im Westen spielten eben die USA nach dem Zweiten Weltkrieg die entscheidende Rolle. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Das macht mich aber nicht blind, in den USA eine imperiale Macht zu sehen, die zunächst ihrem eigenen Vorteil folgt. Solange Deutschland ein machtloses Land in der Mitte Europas ist, sollten wir uns auf die Seite der USA stellen und dennoch versuchen, mit Rußland ein gutes Auskommen zu finden. Im Moment steht da noch der Machthaber in Moskau entgegen.

oder ihr bedingungslos die "Rosette zu veredeln" sind verschiedene Paar Schuhe. Und vollkommen unverständlich: wem oder was genau steht der Machthaber in Moskau entgegen? Unseren Leoparden, Geschützen, Kampfflugzeugen,
Kanonen, Mardern, Geparden unseren Mrd. Steuergeld? Ich erkenne nicht, welches Problem Sie da ansprechen. Der Machthaber im Moskau will von Ihnen genau: überhaupt nichts! Dem "guten Auskommen" steht das Trio Infernale entgegen, + UvdL, die alle ihr Totalversagen in einem gewünschten Krieg auflösen wollen. War schon immer das Mittel der Wahl, wen man innenpolitisch versagt hat.

Der Machthaber in Moskau steht dem Frieden entgegen. Seit 2014 spätestens hat er einen Krieg gegen das Nachbarland begonnen, erst hybrid, hinter angeblichen Separatisten versteckt, die aber zum großen Teil getarnte russische Truppen waren, seit 2022 offen und mit voller Brutalität. Wenn er diesen Krieg beendet, kann man mit Rußland neu beginnen. Ich halte in dieser Hinsicht die Außenpolitik von Bundeskanzler Kohl für ein Vorbild: fest im Westen verankert und deshalb in der Lage, mit Rußland ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zum Nutzen beider und ganz Europas einzugehen. Die Kriegsrhetorik vieler maßgeblicher deutscher Politiker ist hochgefährlich und dumm, dennoch verstellt sie mir nicht den Blick auf die wahren Ursachen des Konflikts: Es ist der Schmerz Rußlands über den Verlust des Imperiums und der krampfhafte Versuch zurückzuholen, was längst verloren ist. Dabei besteht die Gefahr, daß auch noch Rußland, wie es heute ist, zerfällt.

Manfred Hettling | Sa., 13. Juni 2026 - 13:43

Nach Höckes Logik müssten die Ostdeutschen ja russfiziert oder sowjetisiert sein. Komisch, das will keiner sein ...

Hans-Hasso Stamer | Sa., 13. Juni 2026 - 14:22

Nein, das will auf beiden Seiten keiner. Aber trotzdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Tendenzen da sind. Und das sage ich als Ostdeutscher, der durchaus für eine Zusammenarbeit mit Russland plädiert.

Höcker hat sich überspitzt ausgedrückt, um einen Mechanismus zu verdeutlichen. Und der ist real, oder was meinen Sie, warum viele Deutsche am liebsten gar keine sein wollen und nicht einmal die deutsche Nationalflagge akzeptieren?

Das ist kein Zufall, das ist das Produkt jahrzehntelanger Erziehung.

Karl-Heinz Weiß | Sa., 13. Juni 2026 - 13:57

Was ist für den Gymnasiallehrer für Geschichte Björn Höcke "Deutsch" ? Nach eigenem Bekunden ist er stark von der Geschichte Ostpreußens geprägt. Eine Gegend mit starken Bezügen zu Russland und Initiativen zu den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Für einen Geschichtslehrer ein erstaunlich verkürztes Bild der deutschen Geschichte, die man nicht auf "Preußen" oder den auch in der DDR anerkannten Feldmarschall Graf Yorck verkürzen sollte.

komplette Interview gehört? Wenn ja, frage ich mich, wie Sie auf ein "verkürztes Bild" kommen. Die Ossis sind stark geprägt von Russland, haben aber trotzdem nicht ihren gesunden Menschenverstand verloren. Deshalb steht Höcke in deren Gunst auch ganz vorne. Fakt!

Günther Anderer | Sa., 13. Juni 2026 - 14:02

für unser Land geht derzeit von Herrn Höcke aus. Dieser Satz hätte gereicht und mich auch beruhigt.

ist der Punkt! Über die echten, realen Gefahren verliert er kein Wort.

Armin Latell | Sa., 13. Juni 2026 - 14:09

sind für mich Pseudointellektuelle und erst recht diejenigen, die sich selbst für intellektuell oder für den Stein der Weisen halten. Das Höckeinterview dauerte über 2 Stunden, und ein Küchenphilosoph glaubt, seine Meinung, die er sich aus einem Bruchteil des Gesagten gebildet hat, anderen aufs Auge drücken zu müssen. Ich glaube nicht, dass er sich alles angehört hat im Gegensatz zu mir. Deshalb komme zu dem Entschluss: Höcke ist ein Mann mit Steherqualitäten, intellektuell und in Bildung können aktuelle Blockparteifunktionäre nicht ansatzweise mithalten. Grau ignoriert geflissentlich, dass die "Ossies" noch deutsch und patriotisch ticken, anders als die Wessies (wie ich einer bin), die achtzigjährige Hirnwäsche, induziert durch die Sieger, hat erfolgreich gewirkt. Auch bei ihm! Nochmal: Die wirkliche Gefahr sind diejenigen, die mit Nebenkriegsschauplätze die realen Gefahren verschleiern. Ob absichtlich oder aus Dummheit!

Von Logik und Herz herrlich abgeleitet. Ich freue mich, Ihre erquicklichen Kommentare zu lesen. 👍👍

Pseudointellektuell, Stein der Weisen, Küchenphilosoph – eine Flut von Verächtlichmachungen ohne Argument. Der Vorwurf, der Autor habe das Interview gar nicht vollständig angehört, ohne zu wissen, ob er es sich für eine genaue Analyse nicht dreimal angehört hat. Beschimpfung statt Auseinandersetzung in der Sache.

Armin Latell | Sa., 13. Juni 2026 - 17:22

die Ehre zu geben: ich hatte geschrieben, und so steht es auch noch nachlesbar, " ich glaube(!!) nicht, dass" . Wie heißt es so schön? Glauben heißt, nicht wissen. Sie und ich werden da nicht ansatzweise übereinkommen, obwohl die Unterschiede prinzipiell gar nicht so groß sind. Außer beim Thema Ukrainekrieg. Ja, den lehne ich ab und seine Unterstützung sowieso! Und bevor Sie es jetzt behaupten: nein, Sie wollen ihn, weil Sie ihn unterstützen (klar, wieder eine unbewiesene Behauptung. Aber so ist das eben mit Meinung)

Danke, Herr Latell. So manchen Kommentar empfinde ich wie Sie. Aber, was soll man machen. Hier bei CICERO kann jeder nach seiner Fasson "selig werden". Das ist gut oder schlecht, je nachdem. Es ist wie in der Schule, da schnellte, wenn der Lehrer was fragte oder auch wenn er nichts fragte, so mancher Arm sogleich in die Höhe, um seine Weisheiten loszuwerden. Wir sagten mit Spott dazu: "Ein typischer Einsenanwärter!" Das Strebertum ist den Deutschen wie keinem anderen Volk in die Wiege gelegt. Immer will einer schlauer sein als sein Nachbar. Mir egal. Soll ´n se doch. "Die Sonne scheint ins Kellerloch - soll sie doch!" Und Sie haben völlig recht, Herr Latell. Pseudointellektuelle! Sogenannte Enzyklopädiker. Da geh´n wir locker oben lang und lächeln milde vor uns hin.

ist es so, dass ich von Grau einfach nur enttäuscht bin. In der Weltwoche hat er dazu ähnlichen Sermon geschrieben. Wenn er persönliche Aversionen hat, meinetwegen. Aber seine Artikel sind ja qualitativ beinahe nicht mehr von denen Hugo Müller-Voggs zu unterscheiden. Ich bin sicher, Höcke würde dem Philosophen rethorisch und inhaltlich ordentlich paroli bieten können. Wie so oft, macht der Ton die Musik- und da höre ich diesbezüglich nur noch die Kithara...

Walter Buehler | Sa., 13. Juni 2026 - 14:14

... ist nichts neues unter der Sonne, Herr Grau, dafür gibt es viele Beispiele. Nicht nur in den USA, auch bei uns, auch bei unseren Kommunisten und Radikalen. Es ist traurig, wenn sich auch kluge Journalisten dem Calumniatoren-Gehabe finanzstarker Wahlkampfmaschinen anschließen.
---
Meine Eltern schickten mich als Kind zum Verkauf von Backwaren aus der französischen in die Kaserne in der amerikianischen Zone. Bei den Amis habe ich nicht nur Kaugummi und Freundlichkeit, sondern auch Spirituals, Unverkrampftheit und Technikbegeisterung kennengelernt.
---
Meine späteren Reisen in die DDR habe ich auch als Reise in die Vergangenheit erlebt, in ein nicht-verwestlichtes Deutschland. Das hatte manchmal auch unangenehme Seiten, aber ich habe auch kluge und aufrechte Menschen kennengelernt.
---
Warum sind Antifaschisten in Westdeutschland so beleidigt, wenn ihnen im Vergleich mit dem Osten eine stärkere Abwendung von der deutschen Geschichte attestiert wird?

Ich habe diese Freundlichkeit und Großzügigkeit in der sowjetischen Kommandantur durch die russischen Offizierseltern als Kind kennen gelernt, wohin ich eingeladen war, weil der Sohn Boris bei derselben Klavierlehrerin Unterricht hatte. Dieser Nachmittag gehört zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Deshalb unterscheide ich noch heute sehr genau zwischen Führung und Volk.

Markus Michaelis | Sa., 13. Juni 2026 - 14:18

Ja, die USA sind in komplexeren Verbindungen ein Teil des "Deutschtums". Ja, die AfD ist in vielen Analysen zu flach, allerdings wie andere Parteien auch. Jeder versucht Absolutheiten zu verkaufen, die so absolut nicht sind. Zum neueren Deutschtum gehört auch das Türkentum, Arabsich, vielleicht löst sich das wirklich in irgendwas größeres auf. Ich glaube trotzdem, dass es ein Fehler wäre zu sagen, dass es soetwas wie Deutschtum nicht gäbe. Es kommen neue Elemente dazu, vielleicht wird man rückblickend sagen, dass es hier geendet hat, aber das widerspricht nicht dem, dass "Deutschtum" ein sinnvoller Begriff war.

Würde man ein Deutschtum ablehnen (was man machen kann), kann man mit demselben Recht Türkisch, Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte, Religion, Familie ... als nicht existent sehen. Es sind letztlich alles Entscheidungen bestimmte unscharfe, dauernd veränderliche, widersprüchliche Dinge in Begriffen zusammenzufassen. Alle ablehnen bringt auch nicht weiter.

Als intellektuelle Übung sollte man alle Begriffe mal auflösen. Beethoven ist Musik, Technogerumse auch. Bei letzterem sehen manche nur noch die Bewegung von Luftteilchen. Das könnte man dann etwa mit dem Entwurf von Kinderschaukeln zusammenfassen - da werden auch Teilchen bewegt. Musik als Begriff lassen wir fallen. Ja interessant, aber wirklich relevant?

Es geht oft um politische Ziele: kann es einen antimuslimischen Rassismus geben, wenn es gar keinen Islam gibt, weil der in so viele widersprüchliche, sich verändernde und befeindende Richtungen zerfällt, dass es kein sinnvoller Begriff ist. Hier geht es natürlich um politische Präferenzen und Ziele. Kolonialismus sei kurz erwähnt, andere Begriffe erwähne ich noch nicht mal kurz, weil es Menschen und politische Fragen zu tief erschüttert, Menschen im Innersten trifft. Dekonstruierbar, in neuen Begriffen sortierbar wäre natürlich alles, oder auch nicht.

Vielleicht sollten wir ehrlicher direkt politisch reden?

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 13. Juni 2026 - 14:27

europäischer Geschichte in alle Richtungen, man denke nur an die europäischen Kolonialmächte?
Natürlich haben die massgeblich die entsprechenden Länder beeinflusst et vice versa?
Rom vor allem Richtung Nordafrika und Kleinasien?
...und unsere Historiker schwärmen doch noch heute von der römischen Hochkultur?
Was war Hermann der Cherusker in deren Augen, ein Barbar?
Russland, Belarus und die Ukraine sind ebenfalls stark polnisch, deutsch und skandinavisch geprägt?
Wir sprechen doch auch von Eurasien?
Demnach wären die Deutschen nicht entweder Deutsche oder ...
Es gab unterschiedliche Einflüsse in die eine oder andere Richtung und genau deshalb stimme ich Herrn Graus Bewertung der Aussagen von Herrn Höcke zu.
Herrn Grau schätze ich als Kulturkonservativen ein.
Die USA sind evtl. nicht europäischer als Russland, obwohl die Kolonialzeit dort nachhaltiger war?
Nur weil eine zeitlang evtl. die "blauen Augen" von Frau Merkel "durch den Blätterwald rauschten", hat Herr Trump etwa grüne?

Brigitte Miller | Sa., 13. Juni 2026 - 14:27

zu erfahren, empfehle ich das Interview Koppel/Höcke auf youtube
«Westdeutsche sind deutsch sprechende Amerikaner»: Björn Höcke über Identität und die Zukunft "

Ingo Frank | Sa., 13. Juni 2026 - 14:40

Ich für meine Person sehe das etwas differenzierter mit dem „deutschen Amerukanismus“
Als Beispiel gehen mir bei alle Amerikanismen in der deutschen Sprache schon der Hut hoch zumal die deutsche Sprache so reichhaltig ist den passenden deutschen Ausdruck zu verwenden. Natürlich ist Englisch Weltsprache aber die eigene national gesprochene Sprache sollte in ihrer Vielfalt erhalten bleiben.
Niemand wäre im Osten auf die Idee gekommen, russische Wörter „einzudeutschen“
Und zum Abschluss eine Bemerkung. Höcke hat den Thüringer AfD Verband aus ersten über die 30% Zustimmung gehoben. Die Frage ist genau wie auf Bundesebene …durch welche Ursachen?
Ist es möglich, das das seine Ursachen 1. in der Rückabwicklung der demokratischen MP Wahl hat & der Kungelei der CDU mit den SED Erben die einen Rammelow ohne Mehrheit stütze, oder gar an Prof.Dr. mett‘ KI generierten Reden wie jüngst bekannt wurde oder an der Aberkennung seiner akademischen Grade, Vielleicht auch nur am regieren?
MfG a d E R
.

"Niemand wäre im Osten auf die Idee gekommen, russische Wörter „einzudeutschen“ - ein herrlicher Satz, der verdeutlicht wie man westdeutschen Amerikanismus deuten sollte. Das ist nämlich das typisch deutsche Vasallentum. Nachzulesen bei Heinrich Heine im "Wintermärchen". Wir haben die Russen hier nicht nachgeäfft, auch nicht verehrt, aber respektiert und achten gelernt. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu dem, was in Westdeutschland mit dem Amerikanismus geschah. Nein, ich sage, wir sind noch lange nicht eine geeinte Nation und wir werden es wahrscheinlich niemals werden. Schuld daran ist A.H., der von ihm verursachte Krieg und der von den Siegermächten verwaltete Nachkrieg mit all seinen Folgen. Und um hier noch zu Putin etwas zu sagen. Er war ein echter Freund der Deutschen und ist es noch. Er hasst indes die derzeitigen dt. Politiker und er wurde uns vom Westen und den USA als Bösewicht und Popanz dargestellt. Auch hier wieder die Deutschen als Oberverräter, in Gestalt d. Merkel

ja, Putin sehe ich persönlich auch so.
Bitte bedenken Sie aber, dass wir nicht wirklich "Amerikanisch" "nachäffen", sondern dass der amerikanische Kontinent noch immer die jeweiligen Sprachen der europäischen Kolonialmächte spricht.
Englisch und Deutsch liegen aber wohl sehr nah beieinander.
Ich konnte auch auf Englisch träumen.
Bin traurig, dass mir das Polnische so weit wegliegt.
Muss an meiner frühen Konditionierung auf Deutsch und Englisch liegen...

Gendern ist sprachzerstörend und überflüssig, die Anglizismen sind nervig. Kürzlich gehört: "Ich hab sehr damit gestruggled und mit der Transischn wars schwierig. " Oder: man muss die Anzeichen des Alters embracen"🤬

Jens Böhme | Sa., 13. Juni 2026 - 15:31

Die Unterteilung der Deutschen in Elite und Rest muss sein, damit niemand später sagen könne, man habe das alles nicht geahnt oder kommen sehen, obwohl Björn Höcke doch so eine friedfertige und intelligente Ausstrahlung hat.

Achim Koester | Sa., 13. Juni 2026 - 16:05

von Höckes Spruch. Gleichwohl hat er eine gewisse Berechtigung, was den politischen und medialen Mainstream betrifft. Allerdings muss auch gesagt werden, dass der derzeitige POTUS der aufkommenden Amerikaphilie deutlich entgegenwirkt.

der derzeitige POTUS polarisiert, da muss man sich entscheiden. Aber genaugenommen ist das Sache des US amerikanischen Wählers. Viele hier glauben, sie müssten dem Wähler dort die Welt erklären. Dabei haben sie die hiesige nicht im geringsten verstanden.

Bernd Windisch | Sa., 13. Juni 2026 - 16:40

Höckes These – deklariert als Netzfund mit unklarer Datierung („… ein paar Monate oder Jahre her…“)

Als geneigter Leser frage ich mich, was soll das? Jeder hat mal schwächere und mal stärkere Momente. Das Thema irrelevant und von der Realität längst überholt.

Deutschland hat sich seit den 1950er und 1960er Jahren verändert. Es ist ein völlig anderes Deutschland geworden.

Würde Herrn Höcke nicht der angedichtete Schwefelgeruch umwehen müsste man nicht unbedingt eine solche Nonsensdiskussion führen.

Die deutschen "Sekundärtugenden"

Pünktlichkeit
Fleiß
Disziplin
Ordnungssinn
Zuverlässigkeit
Pflichtbewusstsein
Genauigkeit
Gründlichkeit
Sauberkeit
Ausdauer
Sparsamkeit
Selbstbeherrschung

sind in den Hintergrund getreten. Sogenannte Primärtugenden

Ehrlichkeit
Gerechtigkeit
Mitgefühl
Menschlichkeit
Toleranz
Mut zur Verantwortung
Respekt

haben an Gewicht gewonnen. Zumindest in der Breite der Bevölkerung. Das Land funktioniert schlechter. Ist es deshalb schlechter geworden?

Bernd Windisch | Sa., 13. Juni 2026 - 16:57

Also lieber Herr Grau, machen wir uns doch einfach mal locker. Oberflächlich, spießig, unpolitisch – meinetwegen. Aber die behauptete Gefährlichkeit erschließt sich mir nicht.

Das Deutschland, das Herr Höcke gern beschwört, wird nicht wieder auferstehen. Wahrscheinlich schon deshalb nicht, weil es in dieser idealisierten Form nie existiert hat. Eine Diskussion darüber sollte eine Demokratie jedenfalls verkraften können.

Das Land von Alfred Tetzlaff ist nur im Fernsehen lustig gewesen. Auch Helmut Schmidt würde heute als Politiker nicht mehr funktionieren.

Also, lieber Herr Grau: Etwas weniger Alarmismus und etwas mehr Gelassenheit wären vielleicht kein schlechter Anfang. Nicht hinter jeder Meinungsäußerung lauert bereits die Weimarer Republik im Endstadium.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.