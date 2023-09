Johannes Winkel (JU) konstatiert, dass der Generationenvertrag aufgelöst sei und wir überlegen müssen, wie die finanziellen Belastungen zukünftig aufgeteilt werden. Er mahnt, dass das demografische Problem nicht zum demokratischen Problem werden darf. Dzenius (Grüne Jugend) schaut vor allem auch selbstkritisch auf seine Mutterpartei. Das Thema Identitätspolitik wird in seinen Augen zu hoch gehängt, er glaubt, dass viele Menschen vielmehr ökonomische Aspekte im Blick haben und darauf in der Vergangenheit zu wenige Antworten erhalten haben. Außerdem sieht er mit Blick auf die Europawahl und anstehende Landtagswahlen bei den Grünen genau wie bei der Ampelregierung generell das Problem, dass sie stets behaupten, sie seien nicht Schuld am Aufstieg der AfD. Damit würden sie Verantwortung von sich weisen, die aber alle zusammen übernehmen müssten.

Christoph Minhoff, Timon Dzienus und Johannes Winkel im Gespräch