Der Theologe Richard Schröder hatte vor einigen Monaten in der Welt mit seinen zehn Thesen zur Zuwanderung gemeinsam mit der Grünen-Gründerin Eva Quistorp eines der besten Papiere zu diesem Thema in den vergangenen drei Jahren vorgelegt. Jetzt bezieht Schörder in einem Blogbeitrag Stellung zur so genannten Erklärung 2018, deren Unterzeichner man seiner Meinung nach nur mit Argumenten und nicht mit pauschalen Anschuldigungen und Diffamierungen begegnen sollte.

„Rassismus und Menschenverachtung kann ich in diesen Sätzen nicht finden“, schreibt er etwa zu den erhobenen Vorwürfen. Auch er habe Einwände gegen die Erklärung 2018. So lasse diese beispielsweise die konkrete Antwort aus, was genau an Deutschlands Grenzen geschehen solle.

Doch einen eben solchen Schlagabtausch der Argumente vermisst Schröder. Es werd stattdessen pauschal verdammt. Es gehe, schreibt er, „offenbar nicht mehr darum, ob jemand etwas Falsches sagt, dem man dann gelassen widerspricht, sondern ob der Falsche etwas gesagt hat.“