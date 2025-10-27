Argentiniens Präsident Javier Milei
Argentiniens Präsident Javier Milei bejubelt seinen Wahlsieg / picture alliance/dpa/AP | Rodrigo Abd

Zwischenwahlen in Argentinien Die vielen Wunder des Javier Milei

Nach Monaten der Unsicherheit haben sich die Argentinier dazu entschieden, den Weg ihres libertären Präsidenten mitzugehen. Damit beginnt die wichtigste Phase in Javier Mileis Amtszeit, vielleicht die wichtigste Phase des modernen Argentinien. Eine Analyse.

VON CARSTEN KORFMACHER am 27. Oktober 2025 8 min

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

Mehr als ein Jahr lang war es in der deutschen Presse still geworden um Argentinien und seinen libertären Präsidenten Javier Milei. Erst in den vergangenen Monaten hat die Berichterstattung wieder Fahrt aufgenommen. Warum eigentlich? Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass der Grund dafür in der Tatsache zu suchen ist, dass es zuletzt für den argentinischen Staatschef richtig schlecht lief. Insbesondere Korruptionsvorwürfe gegen sein Umfeld sorgten für Unmut in Argentinien. Javier Milei inszeniert sich schließlich gerne als Mann des Volkes und ehrbaren Gegenspieler einer korrupten politischen Kaste.

Durch die Vorwürfe, die sich zwar nicht gegen ihn, wohl aber gegen seine Schwester und andere Vertraute richteten, bröckelte dieses Image zuletzt, und es half auch nicht, dass der 55-Jährige selbst kaum zur Aufklärung der Fälle beitrug. Die Folge: Die Umfragewerte gingen zurück, was zu einer zunehmenden Unsicherheit bezüglich der politischen Zukunft Mileis führte. Investitionen aus dem Ausland blieben aus, die argentinische Währung geriet unter Druck, und die Provinzwahl in Buenos Aires wurde verloren. Kurioserweise stieg mit diesen Schwierigkeiten auch die Sichtbarkeit Mileis in der deutschen Presse – nachdem es in den ersten eineinhalb Jahren seiner Amtszeit medial deutlich ruhiger um seine Person gewesen war.

Mehr lesen über

Heidemarie Heim | Mo., 27. Oktober 2025 - 19:04

Wer könnte bei uns mit der Kettensäge in der Hand diesem in den Augen seiner zahlreichen Feinde "Wilden" nachahmen? Mit welcher Partei im Rücken? Der sich im Gegensatz zu unseren Politikern nicht drum schert, wer wieviel und warum wöchentliche Sautreiben veranstaltet um ihn in seinem Furor zu bremsen, sein Land und dessen Bürger wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Erst das Land! Dann die Partei ist auch so ein Relikt aus der fernen Vergangenheit, welches heute keinerlei Bewandtnis mehr hat.
Aber müssen wir, unser Staat erst wieder so ruiniert werden oder fast kollabieren bevor wir wieder mal die Kurve kriegen? Vielleicht findet sich ja doch noch vorher ein völlig unkonventioneller "Wilder" mit Cojones wie das Tier was als Block House-Spezialität noch auf unseren Tellern landet;)!? Oje! Man reiche mir das Riechsalz um die linken Vegetarier und Veganer
wieder aus ihrer Ohnmacht zu erwecken😉. MfG

Dirk Weller | Mo., 27. Oktober 2025 - 20:56

nach einer jahrelangen Rezession zu einer der höchsten Wachstumsraten der Welt. Und warum wurde darüber verhältnismäßig wenig berichtet?"

Ganz einfach :
weil aus der Sicht der meist linken Medien das nicht funktionieren darf.

Liberale Marktwirtschaft ist in deren Augen "bääh" und "böse".

