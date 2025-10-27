Zwischenwahlen in Argentinien - Die vielen Wunder des Javier Milei

Nach Monaten der Unsicherheit haben sich die Argentinier dazu entschieden, den Weg ihres libertären Präsidenten mitzugehen. Damit beginnt die wichtigste Phase in Javier Mileis Amtszeit, vielleicht die wichtigste Phase des modernen Argentinien. Eine Analyse.