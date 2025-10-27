- Die vielen Wunder des Javier Milei
Nach Monaten der Unsicherheit haben sich die Argentinier dazu entschieden, den Weg ihres libertären Präsidenten mitzugehen. Damit beginnt die wichtigste Phase in Javier Mileis Amtszeit, vielleicht die wichtigste Phase des modernen Argentinien. Eine Analyse.
Mehr als ein Jahr lang war es in der deutschen Presse still geworden um Argentinien und seinen libertären Präsidenten Javier Milei. Erst in den vergangenen Monaten hat die Berichterstattung wieder Fahrt aufgenommen. Warum eigentlich? Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass der Grund dafür in der Tatsache zu suchen ist, dass es zuletzt für den argentinischen Staatschef richtig schlecht lief. Insbesondere Korruptionsvorwürfe gegen sein Umfeld sorgten für Unmut in Argentinien. Javier Milei inszeniert sich schließlich gerne als Mann des Volkes und ehrbaren Gegenspieler einer korrupten politischen Kaste.
Durch die Vorwürfe, die sich zwar nicht gegen ihn, wohl aber gegen seine Schwester und andere Vertraute richteten, bröckelte dieses Image zuletzt, und es half auch nicht, dass der 55-Jährige selbst kaum zur Aufklärung der Fälle beitrug. Die Folge: Die Umfragewerte gingen zurück, was zu einer zunehmenden Unsicherheit bezüglich der politischen Zukunft Mileis führte. Investitionen aus dem Ausland blieben aus, die argentinische Währung geriet unter Druck, und die Provinzwahl in Buenos Aires wurde verloren. Kurioserweise stieg mit diesen Schwierigkeiten auch die Sichtbarkeit Mileis in der deutschen Presse – nachdem es in den ersten eineinhalb Jahren seiner Amtszeit medial deutlich ruhiger um seine Person gewesen war.
