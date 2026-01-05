- Was gilt denn nun? „America First“ oder Imperialismus?
Für ihren Venezuela-Einsatz wird die Trump-Administration aus verschiedenen politischen Lagern kritisiert. Während die Demokraten verfassungsrechtlich argumentieren, ist das MAGA-Lager gespalten. Was gilt denn nun? „America First“ oder Imperialismus?
„If you don't know, now you know“ – mit diesem Rap-Zitat von The Notorious B.I.G. verkündet das Weiße Haus die Festnahme eines ausländischen Staatschefs. Das offizielle Video zeigt zunächst Nicolás Maduro, dann Trump, wie er selbstbewusst durch Korridore schreitet. Die Inszenierung wirkt wie ein Musikvideo. Doch dahinter steht eine reale Militäroperation.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.