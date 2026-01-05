„If you don't know, now you know“ – mit diesem Rap-Zitat von The Notorious B.I.G. verkündet das Weiße Haus die Festnahme eines ausländischen Staatschefs. Das offizielle Video zeigt zunächst Nicolás Maduro, dann Trump, wie er selbstbewusst durch Korridore schreitet. Die Inszenierung wirkt wie ein Musikvideo. Doch dahinter steht eine reale Militäroperation.