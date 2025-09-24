Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte „Global Sumud Flotilla“ (GSF) haben erneut mutmaßliche Angriffe auf ihre Boote beklagt und Israel dafür verantwortlich gemacht. Entbrannt ist nun vor allem eine PR-Schlacht, in der die Aktivisten versuchen, Israel als brutalen Aggressor nicht nur gegen Gaza, sondern auch gegen vermeintlich humanitär gesinnte Helfer vor der Weltöffentlichkeit dastehen zu lassen.

Auf dem Netzwerk Instagram veröffentlichte die Organisation Videos von Drohnenangriffen. Sie seien während der Fahrt in der Nähe der griechischen Insel Kreta Richtung Gazastreifen mit „Blendgranaten und mutmaßlichen Chemikalien“ angegriffen worden, teilte die Organisation Codepink mit, die Vertreter auf den Booten hat. Sie sprach von mindestens elf Angriffen. Eine Aktivistin sagte, sie hätten in der Nacht „15 oder 16 Drohnen“ gezählt. Die halbamtliche griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete unter Berufung auf die Küstenwache, ein Patrouillenboot der europäischen Grenzschutzagentur (Frontex) habe den Vorfall überprüft und keine Schäden festgestellt. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Aktivisten haben angekündigt, mit rund 50 Booten, größtenteils Yachten, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen und Hilfsgüter in das Küstengebiet zu bringen – und sie zeigen sich entschlossen, das Vorhaben durchzuziehen. Was die Flottillen-Aktivisten nicht sagen: Israel hat schon längst angeboten, die Hilfsgüter im israelischen Hafen Ashkelon zu übernehmen und in den Gazastreifen zu bringen. Das hat aber die Flotille abgelehnt. Weil dieses „gewaltsame Vorgehen“ der palästinensischen Terrororganisation Hamas diene, hatte Israels Außenministerium angekündigt, man werde „alle notwendigen Schritte unternehmen, um eine Einfahrt (der Flotte) ins Kampfgebiet zu verhindern und um jeden Verstoß gegen eine rechtmäßige Seeblockade zu stoppen“.

Με λύπη ακούσαμε την αντίδραση του στολίσκου της Χαμάς.

Το λέμε ξανά: αν οι προθέσεις σας είναι ειλικρινείς, μεταφέρετε οποιαδήποτε βοήθεια που μπορεί να έχετε στην κοντινή μαρίνα Ασκελόν, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί στη Γάζα με ειρηνικό τρόπο. https://t.co/zmw34oJ1gE — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) September 23, 2025

Sie wissen, auf was sie sich einlassen

Die Aktivisten mussten also wissen, auf was sie sich einließen. Mit palästinensischen Flaggen und Schals bestückt, machten sie auch kaum Anstalten, die Vorwürfe Israels zu entkräften. Sie haben es also ganz offensichtlich darauf angelegt, dass Israel gegen sie aktiv wird. Israel hat schließlich schon einmal bewiesen, dass es keine direkten Kontakte von vermeintlich humanitär gesinnten Aktivisten auf dem Seeweg nach Gaza zulässt. Im Juni war ein Segelboot mit Greta Thunberg an Bord von der israelischen Küstenwache aufgebracht und die Insassen ausgewiesen worden.



Aber offenbar haben Thunberg und ihre Kumpane dies damals als PR-Erfolg begriffen und gleich eine Neuauflage in viel größerem Umfang geplant – wieder mit Thunberg als „Mutter Theresa des Antisemitismus“ (Rafael Seligman) vorneweg. In derselben Weise versuchen sie nun, einen noch größeren Propaganda-Sieg zu erzeugen. Dass die GSF sich selbst in einer Art prämilitärischen Kampf gegen Israel sieht, belegt sie zum Beispiel auch dadurch, dass einer der Aktivisten laut dpa von der „feindlichen“ Seite sprach, gemeint war Israel.

Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten Gebiete Palästinas, Francesca Albanese, motiviert Thunberg und Co. noch zusätzlich, indem sie deren Aktion durch einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt adelt. Zwei Abgeordnete der italienischen Links-Opposition sind sogar direkt an der Flottille beteiligt.

Bei Licht betrachtet, ist Israels Vorgehen weniger feindlich, als eher behutsam. Mit Drohnen-Angriffen ohne scharfe Munition und eher humoristisch-psychologischen Maßnahmen wie der Funkstörung mit Abba-Liedern machen die Israelis klar: Wir könnten euere Aktion jederzeit gewaltsam stoppen, halten uns aber zurück.

Die Aktivisten spekulieren darauf, dass Israel im Gegensatz zu Hamas-Terroristen gerade nicht rücksichtslos militärisch, also tödlich, gegen sie vorgeht. Und davon können sie tatsächlich ausgehen, weil Israel nicht so menschenverachtend handelt, wie sie unterstellen. Aber sie provozieren ein Vorgehen, das in den Augen einer anti-israelischen Öffentlichkeit trotzdem als brutal wahrgenommen wird. Israel ist derweil im Dilemma: Es kann die Flottille nicht einfach rücksichtslos versenken, kann sich in seinem Kampf gegen die Hamas aber auch keine Signale der Schwäche leisten.

Völlig sekundär ist für die Flottillenaktivisten ganz offenkundig, ob die notleidenden Palästinenser im Gazastreifen tatsächlich humanitäre Hilfe erhalten. Ginge es darum, würden sie nicht Konfrontation, sondern Kooperation mit der israelischen Regierung suchen, um möglichst schnell und möglichst viel Material liefern zu können. Thunberg ist eben gerade keine Mutter Theresa, sondern eine Propagandistin und Selbstdarstellerin, letztlich eine antisemitische Hetzerin.

Bizarre Allianz von Linksextremisten und Islamisten

Israels vermeintliche moralische Bloßstellung ist das Ziel – und damit die Mobilisierung weiterer Aktivisten in den empörungsfreudigen linken Subkulturen der westlichen Länder und die zumindest moralische Legitimierung des islamistischen Israel- und Judenhasses unter arabisch-islamischen Migranten dort. Genau dasselbe Propaganda-Ziel verfolgen auch die Hamas und ihr Vorfeld. Die Flottille ist ein besonders eklatantes Phänomen von „Islamogauchisme“, also des Schulterschluss der extremen Linken und der migrantischen Islamisten gegen ihre gemeinsamen Hassobjekte: den traditionellen Westen mit dem wehrhaften Israel als dessen stärkste Trutzburg.

Wie bizarr diese Allianz ist, machten die Aktivisten aber schon vor einigen Tagen selbst deutlich. Der Koordinator der selbsternannten Gaza-Hilfsflotte, Khaled Boujemâa, hatte am 16. September seinen Rücktritt erklärt – aus Protest gegen die Präsenz von Saif Ayadi, der sich als „queerer Aktivist“ bezeichnet. Das berichtet Brussels Signal. Andere folgten ihm, weil versucht werde, eine „kulturell progressive Agenda“ in die Aktion hineinzutragen, die nichts mit der palästinensischen Sache zu tun habe. Die Aktivistin Mariem Meftah schrieb auf Facebook, Homosexualität sei Privatsache, aber die Instrumentalisierung des „heiligen Anliegens von Al-Aqsa“ (der arabische Name Jerusalems) für andere Zwecke sei mit islamischen Überzeugungen unvereinbar: „Was erwartet ihr von einem arabischen Muslim zu denken, wenn er die Sprüche dieser ‚queeren‘ Bewegung hört inmitten einer Flottille, die im Namen seines heiligsten und zentralen Anliegens gestartet ist, um dann zu sehen, wie sie auf diese Weise erniedrigt wird.“

Auf einem Internetportal des israelischen Diaspora-Ministeriums wurden die Organisatoren unterdessen direkt mit der Hamas, dem Islamischen Dschihad und der Muslimbruderschaft in Verbindung gebracht. Der Name der Flottille, „Sumud“ (arabisch für Standhaftigkeit), bedeutet laut Google-KI: „gewaltlosen, alltäglichen Widerstand gegen Unterdrückung und die Entschlossenheit, auf dem eigenen Land zu bleiben, die Identität zu wahren und die Würde trotz Widrigkeiten aufrechtzuerhalten. Sumud ist ein breites Spektrum an Praktiken und Ideen, das von der Fortführung des täglichen Lebens über den Bau von Häusern bis hin zum Bekenntnis zu Werten und der Verteidigung der Menschlichkeit reicht, wodurch das Dasein selbst zu einem Akt des Widerstands wird.“

Thunberg im Kampf gegen die Ungerechtigkeit der Welt

Presseberichten zufolge hat auch Thunberg ihre Führungsfunktion in der Flottille aufgegeben, will aber als freiwillige Helferin an Bord bleiben. Wie abgedreht die einstige Klima-Heilige mittlerweile ist, beweist ihr jüngster Post auf Instagram. Sie veröffentlichte am Montag ein Video von sich mit Palästina-Flagge. Dazu wilde Anklagen gegen Israel und „unsere rassistischen Leute an der Macht“ und das Statement: „Wir segeln, um Strukturen herauszufordern, die diese Kriegsverbrechen nicht verhindern können, nicht nur in Gaza, sondern überall auf der Welt. Wir segeln für eine Welt ohne jegliche Form von Rassismus und Unterdrückung.“

Apropos abgedreht: Die hauptberufliche BASF-Millionenerbin und Aktivistin Marlene Engelhorn ist entgegen ihrer Ankündigung von August doch nicht an Bord der Flottille gegangen. Unter anderem sei es ihr darum gegangen, dass weniger „privilegierte Weiße“ an Bord seien, sagte sie in einem Video-Statement. Man habe entschieden, dass ihre öffentliche Reichweite besser von Wien aus genutzt werden könne, um Aufmerksamkeit für die Aktion zu erzeugen.