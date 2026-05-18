Zwischen Märtyrerkult und Terror - Wie iranische Netzwerke Europa destabilisieren

Die pro-iranische Terrorgruppe HAYI verbindet religiöse Symbolik mit moderner asymmetrischer Gewalt. Über lose Terrornetzwerke, ideologische Mobilisierung und „Wegwerf-Agenten“ betreibt der Iran hybride Kriegsführung. Dafür gibt es historische Vorbilder.