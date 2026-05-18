Polizeiauto steht vor einer Synagoge an einer Straße, grüne Bäume im Hintergrund; Foto.
Die islamistische Terrorgruppe HAYI hat sich zu dem Brandanschlag auf die Kenton United Synagogue in London am 19. April dieses Jahres bekannt / picture alliance / Photoshot | -

Zwischen Märtyrerkult und Terror Wie iranische Netzwerke Europa destabilisieren

Die pro-iranische Terrorgruppe HAYI verbindet religiöse Symbolik mit moderner asymmetrischer Gewalt. Über lose Terrornetzwerke, ideologische Mobilisierung und „Wegwerf-Agenten“ betreibt der Iran hybride Kriegsführung. Dafür gibt es historische Vorbilder.

VON WAHIED WAHDAT-HAGH am 19. Mai 2026 8 min

Autoreninfo

Wahied Wahdat-Hagh ist Politologe und Soziologe. Von 2009 bis 2013 gehörte er dem ersten Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus für den Antisemitismusbericht des Bundestags an.

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Aktuelle Konflikte machen deutlich, wie eng Terrorismus, religiöse Symbolik und die Entstehung neuer islamistischer Bewegungen miteinander verknüpft sind. In den verangenen Monaten wurde eine neue Serie antisemitischer und antiwestlicher Anschläge verübt. Im Zentrum steht die proiranische Gruppe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, kurz HAYI. Die Gruppe beschränkt sich nicht mehr nur auf Brandanschläge, sondern droht mit gefährlicheren Tatmitteln wie Waffen oder Sprengstoff.

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Sunstreet | Di., 19. Mai 2026 - 17:05

Weshalb wurden solche Artikel nicht vor einem Jahr oder früher geschrieben?
Schon eigentümlich wenn so etwas plötzlich zu Zeiten erscheint in denen man einen Angriffskrieg rechtfertigen will oder muss.

Chris Groll | Di., 19. Mai 2026 - 18:42

Man hätte es vorher wissen können. Hätte man sich mit dem Islam beschäftigt. Das will leider niemand.
Sure 9 Vers 13: "Solltet ihr etwa nicht gegen jene kämpfen wollen, die ihre Eide gebrochen und versucht haben, den Gesandten zu vertreiben, und die zuerst gegen euch (gekämpft) haben? Fürchtet ihr euch vor ihnen? Allah ist Derjenige, Den ihr fürchten solltet, wenn ihr (wahre) Gläubige seid.
Sure 9 Vers 14:
"Wenn ihr sie bekämpft, wird Allah sie durch eure Hände bestrafen, sie demütigen und euch zum Sieg über sie verhelfen; und Er wird die Herzen der Gläubigen damit beruhigen",
Fazit: nicht ihr habt die Ungläubigen getötet, sondern Allah hat es durch eure Hände getan.

Sunstreet | Di., 19. Mai 2026 - 19:30

Ja, das verstehe ich schon. Mir geht es um die Propaganda der westlichen Staaten, die uns mittlerweile überall begegnet. Und Aussagen der Bundesregierung besagen, dass seit 2018 1,5 Mio € an Journalisten bezahlt wurde, natürlich ohne Gegenleistung.

Mittlerweile hat die Bundesregierung auch zugeben müssen, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) offenbar im großen Stil Journalisten für eine „Kooperation“ bezahlt. Anscheinend ist es eine so große Summe, dass es angeblich das Wohl der Bundesrepublik gefährden würde, diese Zahl zu nennen.

Chris Groll | Di., 19. Mai 2026 - 20:18

Da stimme ich Ihnen zu. Mit Ausnahme der freien Medien und einiger weniger anderer bekommen heute fast alle Gelder von Staat oder anderer Wohltäter (Spiegel teilweise von Gates usw.). Und es wird generell sehr viel Propaganda betrieben.

soistes | Di., 19. Mai 2026 - 17:20

Weg mit diesem unsäglichen Regime & deren Gefolgs Irritationen. Damit meine tatsächlich alle Beteiligten.

christoph ernst | Di., 19. Mai 2026 - 19:52

aber ein triftiger Grund, um den Botschafter Irans auszuweisen, fragwürdige Prediger zu überprüfen, religiöse Ultras auszuweisen und ihre Moscheen und Treffpunkte zu schließen. Bevor sie noch mehr Schaden anrichten.
Eigentlich wäre das schon nach der Fatwa gegen Rushdie fällig gewesen, weil der 11. September, die blutige Hetze auf Jyllands Posten, die Anschläge von Madrid, London, Paris und Berlin und zig anderen Orten bloß die Folge suizidaler Toleranz mit mörderischer Intoleranz waren, und Bataclan, Charlie Hebdo und der Breitscheidplatz hätten vermieden werden können, würde man die Kriegserklärung des Islam ernst genommen haben.
Aber zehn Jahre danach fällt der Groschen ja vielleicht endlich. Lange genug dafür geblutet haben Christen, Juden, Jesiden, Hindus und Muslime ja. Es reicht.
Niemand muss sich von feigen Appeasern an die Schlachtbank führen lassen.

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