- Wie iranische Netzwerke Europa destabilisieren
Die pro-iranische Terrorgruppe HAYI verbindet religiöse Symbolik mit moderner asymmetrischer Gewalt. Über lose Terrornetzwerke, ideologische Mobilisierung und „Wegwerf-Agenten“ betreibt der Iran hybride Kriegsführung. Dafür gibt es historische Vorbilder.
Aktuelle Konflikte machen deutlich, wie eng Terrorismus, religiöse Symbolik und die Entstehung neuer islamistischer Bewegungen miteinander verknüpft sind. In den verangenen Monaten wurde eine neue Serie antisemitischer und antiwestlicher Anschläge verübt. Im Zentrum steht die proiranische Gruppe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, kurz HAYI. Die Gruppe beschränkt sich nicht mehr nur auf Brandanschläge, sondern droht mit gefährlicheren Tatmitteln wie Waffen oder Sprengstoff.
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