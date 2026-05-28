- Israels innere Fronten
Israel ist durch äußeren Druck und innere Fragmentierung bedroht. Im Schatten permanenter Konflikte von Gaza bis Iran vertiefen sich gesellschaftliche Bruchlinien. Die Herausforderung für den Staat ist, trotzdem handlungsfähig zu bleiben.
Als der Staat Israel erst wenige Wochen alt war, richteten sich die Waffen im Juni 1948 nicht nur nach außen. Nur Stunden nach der Staatsgründung hatten mehrere arabische Staaten Israel den Krieg erklärt. Während die junge Republik um ihr Überleben kämpfte, kam es zu einer Konfrontation im Inneren. Vor der Küste von Tel Aviv brannte die Altalena, ein Schiff, beladen mit Kämpfern und Waffen der rechten Irgun-Miliz unter Führung von Menachem Begin – der Jahre später Premierminister des Landes werden sollte –, beschossen von der Armee des gerade gegründeten Staates.
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