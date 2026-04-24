- Was an der neuen Militärstrategie neu ist und was nicht
Mehr Verantwortung, mehr Personal, mehr Ambition – die neue deutsche Militärstrategie setzt große Ziele. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Vieles bleibt vage, zentrale Widersprüche ungelöst, und der versprochene „Paradigmenwechsel“ wirkt weniger revolutionär als angekündigt.
Seit Mittwoch verfügt die Bundeswehr über eine Militärstrategie. Wenn man die Äußerungen des Bundesministers der Verteidigung und des Generalinspekteurs der Bundeswehr gegenüber der Öffentlichkeit hört, dann stellt dies ein Novum dar. Es wurde aber nicht nur eine „Gesamtkonzeption Militärische Verteidigung“ aus den zwei Pfeilern „Militärstrategie“ und „Fähigkeitsprofil“ vorgestellt; es wurde zugleich auch eine Strategie der „Neuen Reserve“ und ein Grundlagendokument zum Bürokratieabbau veröffentlicht. Das viel bemühte Wort vom „Paradigmenwechsel“ ist dabei auch wieder gefallen.
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