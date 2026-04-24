Zwischen Aufbruch und alten Mustern - Was an der neuen Militärstrategie neu ist und was nicht

Mehr Verantwortung, mehr Personal, mehr Ambition – die neue deutsche Militärstrategie setzt große Ziele. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Vieles bleibt vage, zentrale Widersprüche ungelöst, und der versprochene „Paradigmenwechsel“ wirkt weniger revolutionär als angekündigt.