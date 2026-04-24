Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer und Verteidigungsminister Boris Pistorius
Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer und Verteidigungsminister Boris Pistorius stellen die Militärstrategie vor / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Zwischen Aufbruch und alten Mustern Was an der neuen Militärstrategie neu ist und was nicht

Mehr Verantwortung, mehr Personal, mehr Ambition – die neue deutsche Militärstrategie setzt große Ziele. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Vieles bleibt vage, zentrale Widersprüche ungelöst, und der versprochene „Paradigmenwechsel“ wirkt weniger revolutionär als angekündigt.

VON ULRICH SCHLIE am 24. April 2026 6 min

Ulrich Schlie

Autoreninfo

Ulrich Schlie ist Historiker und Henry-Kissinger-Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Universität Bonn.

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Seit Mittwoch verfügt die Bundeswehr über eine Militärstrategie. Wenn man die Äußerungen des Bundesministers der Verteidigung und des Generalinspekteurs der Bundeswehr gegenüber der Öffentlichkeit hört, dann stellt dies ein Novum dar. Es wurde aber nicht nur eine „Gesamtkonzeption Militärische Verteidigung“ aus den zwei Pfeilern „Militärstrategie“ und „Fähigkeitsprofil“ vorgestellt; es wurde zugleich auch eine Strategie der „Neuen Reserve“ und ein Grundlagendokument zum Bürokratieabbau veröffentlicht. Das viel bemühte Wort vom „Paradigmenwechsel“ ist dabei auch wieder gefallen. 

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soistes | Fr., 24. April 2026 - 13:37

Echt jetzt?

Kann vdL noch schnell per SMS ein Eiscrusher für jeden Panzer dazu bestellen? Weil die Klimakatastrophe ist doch im vollen Gange & der Sommer könnte der heißeste aller Zeiten werden. Ich würde die Kampagne von Reichweiten starken Influencer begleiten lassen.

Das passiert wenn man Minister einer ehemals großen Parteiorganisation mit in der Koalition hat oder hatte. Oder unter Mutti 16 Jahre lang. Da waren einige mit Militärischer Expertise dabei ;)

Ironie off.

Das passiert wenn die politischen Außenränder jeglicher Ausrichtung die Meinungshoheit in der politischen Debatte haben, weil man nicht die Herausforderungen der Zeit nicht gelöst hat. Wie bestellt so geliefert.

Aber auf alle Fälle brauchen wir ab sofort mehr russisches Gas. Los "Gas Gerd" gib Gas. Helfe dem Wladimir seine Ziele zu erreichen. Unsere eigenen Gasvorkommen bleiben aber bitte unberührt!

Die Sonne & der "heiße eigene Wind" werden uns helfen, Verteidigungsfähig zu werden. Wetten das????

Walter Buehler | Fr., 24. April 2026 - 13:44

- neigen beide zu der brav-biederen Selbstüberschätzung, die für deutsche Berufspolitiker, Jounalisten und Politik-Experten so typisch ist.

Diese Form des ängstlichen Größenwahns, der in den verbalen Aussagen zu finden ist, gedeiht nicht nur in den politisch handelnden Einzelpersonen.

Die gesamte deutsche Blase, die sich mit Hilfe der Brandmauer hermetisch von der Wirklichkeit abriegelt, ist offenbar von dieser Form des Größenwahns infiziert.

"Mit der vollmundigen Rhetorik, mit der diese Militärstrategie der Öffentlichkeit präsentiert wurde, können die bestehenden Grundprobleme nicht behoben werden."

In der Tat: Den wohlfeilen Worten müssten streng genommen auch reale Taten folgen.

Aber da wird sich wohl kaum etwas tun.

Klaus Funke | Fr., 24. April 2026 - 16:25

Im freiesten Magazin, das sich für politische Kultur angeblich stark macht. Mein Gott: Ihr entwickelt euch zum Käseblättchen. Ein Lacher! Buuaahh!

Klaus Funke | Fr., 24. April 2026 - 16:35

Kann man vor denen noch Respekt und Achtung oder gar Angst haben. Die können doch nicht mal mehr ein Stillgestanden! Man kriegt Angst um unser Land. Mal angenommen, es würde richtig ernst - kann man denen ein Land, eine Armee anvertrauen???

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