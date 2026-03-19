Juden in Hebron feiern Purim
Die bloße Anwesenheit von Israelis im Westjordanland gilt als völkerrechtswidrig: Juden in Hebron feiern Purim / picture alliance/dpa | Ilia Yefimovich

Zweierlei Maß in der Weltpolitik Israel und das Völkerrecht

Kritikern Israels gefällt es, dessen Politik in Nahost als „völkerrechtswidrig“ zu verurteilen. Dabei lassen sie außer Acht, dass das Völkerrecht völlig versagt, wenn es gilt, die Existenz Israels gegen die Aggressionen seiner Nachbarn zu verteidigen. Israel verlässt sich deshalb nur noch auf seine eigene Stärke.

VON RAINER WERNER am 29. März 2026 15 min

Autoreninfo

Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

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Wenn die linksliberale Presse über die Politik Israels schreibt, kann man sicher sein, dass ein Attribut zu deren Charakterisierung nicht fehlt: „völkerrechtswidrig“. Die Besetzung palästinensischen Landes sei völkerrechtswidrig, die Gründung neuer Siedlungen im Westjordanland ebenfalls. Wenn sich Israel mit Militärschlägen gegen den Raketenbeschuss der Hamas aus Gaza und der Hisbollah aus dem Libanon wehrt, heißt es, die israelischen Reaktionen seien „unverhältnismäßig“, also gleichfalls völkerrechtswidrig. 

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Thomas Veit | So., 29. März 2026 - 16:06

Schwarz/Weiß-Artikeln zum Thema naher Osten, Palestina und Israel.

MMn ist da nix 'Schwarz/Weiß' - und schon garnicht wenn man wie der Autor korrekter Weise die Historie bemüht..., eigentlich wäre bis 1945 richtig, aber 'schwamm-drüber'; viele Schwarz-Weiß-Schreiber machen sich ja heute Nichteinhaltung diese Mühe.

Für die meisten beginnt der Israel-Palestina Konflikt neuerdingszeiten exakt am 7. Oktober 2023..., genau so wie der Ukraine-Konflikt erst an 23.02.2022, wenn's hoch kommt 2014... ...

Aber okay - jede hat halt ihre Sichtweise...

Zu diesem Artikel gäbe es vieles zu sagen..., aber nicht mit restlichen 367 Zeichen.

Das ist Schwarz-Weiß-Malerei, Ausblendung der historischen Wurzeln des Konfliktes und zudem ein Verslein auf die Ideologie "Der Stärkere hat immer recht" oder "Wer schnell schießt, lebt länger" - und so einer unterrichtet an unseren Schulen. Na, da braucht man sich nicht zu wundern. Und zudem reißt der Autor auf der in Europa gegenwärtigen "Pro-Israel-Welle", nach dem Motto, alles begann mit dem Überfall der Hamas in 2023. Das ist was für Schüler 5. Klasse-Notabitur. Braucht man nicht bis zu Ende lesen... Dass solche Artikel allerdings jetzt vermehrt im CICERO erscheinen, zeigt, dass in der Redaktion des Magazins für politische Kultur der alte Schlager "Gehst du mit der Konjunktur - tschatschatschaaa" noch immer aktuell ist. Nee, mehr habe ich keine Lust zu schreiben...

Herr F. aus B. | So., 29. März 2026 - 17:15

Ohne den Artikel in seiner Gesamtheit schmälern zu wollen - was bitte hat die Sperrung der Straße von Hormus mit dem Kap der Guten Hoffnung zu tun?

Armin Latell | So., 29. März 2026 - 20:19

Herr F. aus B., solch unangemessene Nachfrage zu stellen??? Ich bin bei diesem Artikel ziemlich ambivalent in meiner Einschätzung. Man merkt dem Autoren das Engagement pro Israel an (besser noch: das lässt sich definitiv nicht leugnen), da kann ich ihm zustimmen, aber bei den Geschichten und Beispielen drum herum hakt es m.M.n. leider ab und zu logisch, thematisch und systemisch.

Stefan | So., 29. März 2026 - 17:45

Das Völkerrecht ist zur Auslegungssache geworden.
Wie's halt gerade passt.
Nun, sollte das was Israel und die Amerikaner machen tatsächlich völkerrechtswidrig sein, macht sich Deutschland zum Mittäter, wenn es amerikanische Flugzeuge beispielsweise aus Ramstein gen Iran aufsteigen lässt, beziehungsweise das den Amerikanern nicht strikt untersagt.
Da hat Sanchez in Spanien dem Donald Trump gleich mal die rote Linie aufgezeigt.
Ich habe hier im Forum schon einmal angemerkt, das Völkerrecht kann abgeschafft werden, wenn sich sowieso keiner dran hält.

keine übergeordnete Macht gibt (welche sollte das denn sein???), die dieses ominöse Völkerrecht konsequent durchsetzt, ist es das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht. Wer will (oder hat) denn die USA daran hindern, Venezuela, Afghanistan oder den Irak zu überfallen? Oder China Taiwan? Oder die Nato Jugoslawien? Oder die brandgefährliche Aufnahme der Ukraine in die Nato? Völkerrecht? Ein schönes Kind, aber schlussendlich tot geboren. Nationale Interessen gehen immer vor, Ausnahme Deutschland: für dessen regierenden Politiker (oder wie auch immer man diese Figuren bezeichnen will) hat es keine legalen nationalen Interessen, die es zu vertreten gilt.

C. Schnörr | So., 29. März 2026 - 20:09

thematisiert alleine den Ge-/Missbrauch des sog. Völkerrechts; und hier hat der Autor Recht, denn die Fakten sind erdrückend. Würde Israel auch nur ein klein wenig auf die verlogenen linken Mahner hören, wäre es schon lange von der Landkarte verschwunden. Und was den jüngsten Eklat in diesem Kontext, verursacht durch den unsäglichen „Bundespräsidenten“, anbelangt: Würde Herrn Steinmeier in Berlin von Kriminellen auf offener Straße bedrängt werden, dann wäre vermutlich seine Hauptsorge, dass er nicht in einem Bereich mit Parkverbot halten muss.

A.L. | So., 29. März 2026 - 21:00

Mehr muss man nicht mehr über diese Region & Israel schreiben. Alles andere ist überflüssig. Herzlichen Dank Rainer Werner.

so nonchalant mit "Alles andere ist überflüssig." betiteln... ...!? Nach Ihrer Logik...

Aber okay - man/Frau/A.L. kann bzw. muss ja nicht wirklich alles wissen (wollen) - ein(!) guter(?) Ausschnitt reicht ja schließlich auch... - so lese ich das/Sie...? 🤔

Clever...

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