- Israel und das Völkerrecht
Kritikern Israels gefällt es, dessen Politik in Nahost als „völkerrechtswidrig“ zu verurteilen. Dabei lassen sie außer Acht, dass das Völkerrecht völlig versagt, wenn es gilt, die Existenz Israels gegen die Aggressionen seiner Nachbarn zu verteidigen. Israel verlässt sich deshalb nur noch auf seine eigene Stärke.
Wenn die linksliberale Presse über die Politik Israels schreibt, kann man sicher sein, dass ein Attribut zu deren Charakterisierung nicht fehlt: „völkerrechtswidrig“. Die Besetzung palästinensischen Landes sei völkerrechtswidrig, die Gründung neuer Siedlungen im Westjordanland ebenfalls. Wenn sich Israel mit Militärschlägen gegen den Raketenbeschuss der Hamas aus Gaza und der Hisbollah aus dem Libanon wehrt, heißt es, die israelischen Reaktionen seien „unverhältnismäßig“, also gleichfalls völkerrechtswidrig.
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