Zugegeben: Programmatisch hatten der britische Premierminister und der deutsche Bundeskanzler nie große Übereinstimmungen. Der eine kam aus der sozialdemokratischen Tradition der Labour Party, die sich nach den Jahren des „New Labour“ unter dem Einfluss von Politikern wie Jeremy Corbyn zeitweise deutlich nach links bewegt hatte und dann zurück in die Mitte ging. Der andere steht an der Spitze einer Union, die den als zu weitgehend empfundenen Mitte-Kurs der Merkel-Jahre korrigieren und ihr bürgerlich-konservatives Profil erneut schärfen wollte.