Zwei Männer im Anzug schütteln Hände vor einer Eingangstür, Foto.
Sieger sehen anders aus: Keir Starmer und Friedrich Merz am 17. Juli 2025 in der Downing Street No. 10 in London / picture alliance / ZUMAPRESS.com | London News Pictures

Zwei Länder, ein Muster Was der Rücktritt von Keir Starmer für Friedrich Merz bedeutet

Der britische Premier Keir Starmer ist zurückgetreten, auch Friedrich Merz steht unter politischem Druck. Beide wurden als Antwort auf strukturelle Krisen gewählt, die sie beruhigen sollten. Doch genau dieser Versuch scheint selbst zum Problem zu werden.

VON JAN UPHOFF am 24. Juni 2026 7 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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Zugegeben: Programmatisch hatten der britische Premierminister und der deutsche Bundeskanzler nie große Übereinstimmungen. Der eine kam aus der sozialdemokratischen Tradition der Labour Party, die sich nach den Jahren des „New Labour“ unter dem Einfluss von Politikern wie Jeremy Corbyn zeitweise deutlich nach links bewegt hatte und dann zurück in die Mitte ging. Der andere steht an der Spitze einer Union, die den als zu weitgehend empfundenen Mitte-Kurs der Merkel-Jahre korrigieren und ihr bürgerlich-konservatives Profil erneut schärfen wollte.

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Walter Bühler | Mi., 24. Juni 2026 - 08:16

... Ursachen der fundamentalen Krise der heutigen parlamentarischen Demokratien zu benennen:

1) Das Versagen der PARTEIEN in der parlamentarischen Demokratie. Genauer: das Versagen der parteiinternen Qualifikation der Parteifunktionäre, jener Berufspolitiker, aus denen wir - die Bevölkerung oder "das Volk" - die Führung unseres Landes auswählen müssen.

Die (staatsbeherrschenden) Parteien können den Wählern keine Kandidaten mehr bieten, die ihren Aufgaben jenseits des politischen Marketings und der politischen Unterhaltungsindustrie gewachsen wären.

2) Das Versagen der Politischen Wissenschaften bzw. der Sozialwissenschaften bei der wissenschaftlichen Analyse der realen Vorgänge und bei der Beratung der Politik.

3) Der fast totale Ausfall der Medien und des Journalismus. Die Mehrzahl der Journalisten fühlt sich nicht mehr der objektiven Berichterstattung, sondern der eigenen Kaarriere und nur noch der Missionsarbeit für verquaste Ideologien und Narreteien verpflichtet.

Natürlich Quatsch lieber Herr Bühler! Diese Form von "Hitzefrei" gefällt mir ausnehmend gut! Sie geben mir nicht nur Nachhilfe in Mathe, sondern entheben mich mit Ihrer klaren Gliederung der von Herrn Uphoff ebenfalls als wiederkehrende Muster gut interpretierte Problemlage einer Denkarbeit meinerseits;). Denn ich muss zugeben, dass ich was Great Britain betrifft, nicht umfassend genug bzw. weit genug über den Tellerrand zu blicken vermag um Vergleiche anzustellen. Doch mein noch nicht so wie das eine Etage höher liegende Denkorgan unter der Hitze leidende Bauchhirn sagt mir, dass sie Beide richtig liegen! LG

Ingo Frank | Mi., 24. Juni 2026 - 08:27

Links, Links Grün Herr Uphoff …… nix mehr mit Mitte ….das ist lange her unter Kohl vielleicht noch …… und diesen Merkel- Kurs setzte Merz unbeirrt wieder besserem Wissen fort.
Die Folgen werden wöchentlich bei allen, sogar etwas beschönigt jedoch auch in gleicher Tendenz beim ÖRR und bei allen anderen Demoskopen sichtbar, in dem die CDU mit Merz CSU bereinigt unter 20% gefallen ist und damit 10% hinter der AfD liegt ….. und das wird noch „besser“ Merz wird den Herbst nach den Regierungsbildungen im Osten nicht überleben. Vielleicht sogar mit einer CDU in MV unter 10% ! & einer AfD von 35% als stärkste Kaft.
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

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