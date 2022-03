„Zdes’ pizdets“, sagt der erste Soldat am Telefon offen heraus. Auf gut Deutsch: Hier ist alles scheiße. Seine Einheit sei von Raketenartillerie beschossen worden und die Hälfte der Soldaten leide an Erfrierungen an den Beinen. Aber die Sanitäter könnten nichts tun. Denn es fehle ihnen einfach an Ausrüstung – Verbandszeug sei zwar vorhanden, aber das wäre dann auch alles.