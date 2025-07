Zum 90. Geburtstag des Dalai Lama - Eine globale Ikone des Friedens und der Zivilisation

Laut eigenem Bekunden will er 110 Jahre alt werden. Am Sonntag wird eine der global beeindruckendsten Persönlichkeiten, der 14. Dalai Lama, 90 Jahre alt. Für einen 90-Jährigen ist er in außergewöhnlich guter Verfassung, was der Autor aus seiner eigenen Begegnung kürzlich bestätigen kann.