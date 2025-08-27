- Die wahre Zeitenwende
Massenmigration, marode Infrastruktur, staatliche Übergriffigkeit: Das vereinte Europa nach 1990 ist gekennzeichnet von Überambition und Unterperformanz. Kann der daraus resultierende Pendelschlag nach rechts noch in der Mitte abgefangen werden?
„Zeitenwende“ dürfte der Begriff sein, der die kurze Kanzlerschaft von Olaf Scholz historisch überdauert. Dabei hat er selbst die Dimension seiner Diagnose offenkundig gar nicht überblickt. In einem Artikel über „The Global Zeitenwende“ in Foreign Affairs sprach er Ende 2022 viel mehr von Kontinuitäten als von Neuausrichtungen. Und auch der Zusammenhang mit den inneren Entwicklungen westlicher Gesellschaften blieb außen vor. Dabei vollzieht sich gerade eine doppelte, wenn nicht gar dreifache Zeitenwende: ein Paradigmenwechsel sowohl auf internationaler wie auch auf politisch-kultureller Ebene.
Geopolitisch hat sich ein neuer Ost-West-Konflikt eingestellt. Er ist, anders als der erste Kalte Krieg nach 1945, nicht von politischen Ideologien im engeren Sinn getrieben. Er ist diffuser, was die Akteure, die Konfliktgegenstände und die Schauplätze angeht, dadurch aber auch weniger berechenbar und noch explosiver. In diesem Konflikt beansprucht ein revisionistischer globaler Osten hegemoniale Herrschaftsräume, in denen regionale Vormächte über die Souveränität untergeordneter Staaten bestimmen, Russland etwa über die der Ukraine oder China über die Taiwans. Damit fordert er einen globalen Westen heraus, dessen Vorstellung einer regelbasierten internationalen Ordnung auf der Integrität und der Selbstbestimmung souveräner Staaten sowie auf grundlegenden Menschenrechten beruht.
