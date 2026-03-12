- „Wenn die Iraner frei sind, dann sind wir es auch“
Der Iran-Experte Beni Sabti spricht im Interview über die Dynamik im iranischen Machtapparat, die Stimmung in der Bevölkerung und mögliche regionale Folgen – von einem geschwächten Mullah-Regime bis hin zu einem Regimewechsel und einer möglichen Annäherung zwischen Iran und Israel.
Beni Sabti wurde 1972 in Teheran geboren. 1987 floh seine Familie aus dem Iran. In Israel studierte er Politikwissenschaft und diente mehr als 30 Jahre in der Israelischen Armee, unter anderem in der Einheit 8200 des Militärgeheimdienstes und in der Abteilung für Iran-Politik im Armeehauptquartier. Seit 2021 ist er Teil der Iran-Abteilung des Instituts für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) an der Universität Tel Aviv.
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