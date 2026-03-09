- Die vier desaströsen Fehlentscheidungen der iranischen Linken
Die iranische Linke setzte 1979 auf Ajatollah Khomeini statt auf demokratische Reformen. Später sah sie den „Reformislamisten“ Khatami als Hoffnungsträger. Heute steht sie kurz davor, ihren nächsten historischen Fehler zu begehen.
Die iranische Linke leidet an einer historischen Erstarrung. Über Jahrzehnte hat sie zentrale politische Erfahrungen verdrängt oder verzerrt, und sie zeigt bis heute nur begrenzte Bereitschaft, daraus Konsequenzen zu ziehen. Natürlich gibt es nicht die eine iranische Linke. Doch die dominierenden Deutungsmuster bleiben meist von alten ideologischen Reflexen geprägt. Einige Intellektuelle sind säkulare Republikaner und kämpfen gegen die Monarchie, andere haben ihre Positionen inzwischen revidiert und erkennen, dass eine Opposition ohne politische Führung kaum in der Lage sein wird, in den ersten Monaten nach einem Zusammenbruch der Islamischen Republik einen stabilen demokratischen Übergang zu organisieren. Daher unterstützen sie Reza Pahlavi, der gegenwärtig als Bürger eine Übergangsphase leiten will.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.