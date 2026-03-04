US-Präsident Donald Trump erklärte am 3. März, dass seiner Meinung nach eine „gemäßigtere“, populäre Persönlichkeit, die bereits Teil des iranischen Regimes ist, eine geeignete Wahl für die Nachfolge in Teheran wäre. Einen Tag zuvor hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, dass der Krieg zwar „einige Zeit“ dauern könnte, sich aber nicht über Jahre hinziehen würde. Beamte beider Regierungen betonten, dass das Ziel diesmal nicht wie bei den Interventionen in Afghanistan und im Irak nach dem 11. September 2001 ein vollständiger Regimewechsel und Wiederaufbau des Staates sei. Stattdessen bestehe die Strategie darin, die Fähigkeiten des Iran zu schwächen, um das Regime zu einer Verhaltensänderung zu zwingen – ohne einen vollständigen Zusammenbruch des Staates auszulösen. In der Islamischen Republik, wo der ideologische Kern des Regimes und die staatlichen Institutionen tief miteinander verwoben sind, könnte dies jedoch eine schwierige Aufgabe sein.

Es ist wichtig zu erkennen, dass trotz ihrer engen Zusammenarbeit die Interessen der USA und Israels nicht identisch sind, ebenso wenig wie ihre Kriegsziele. Israel hat aufgrund seiner geografischen Lage und seiner Wahrnehmung einer akuten Bedrohung durch den Iran starke Anreize, eine entscheidende Schwächung – wenn nicht sogar den vollständigen Zusammenbruch – des iranischen Regimes anzustreben. Die USA als Weltmacht, die im Rahmen einer überarbeiteten globalen Strategie einen strategischen Rückzug anstrebt, sprechen davon, dem Iran Atomwaffen und Langstreckenraketen zu verweigern, aber nicht davon, sein gesamtes Regime zu transformieren. Während Israel stark auf die überlegenen militärischen Fähigkeiten Washingtons angewiesen ist, ist die Trump-Regierung vorsichtig, sich in einen Konflikt mit ungewissem Ausgang hineinziehen zu lassen, was im Einklang mit der langjährigen Ablehnung des Präsidenten gegenüber „ewigen Kriegen“ steht.

Die Strategie des Iran war, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen

Ungeachtet dieser Unterschiede liegt die zentrale Herausforderung in der Natur des iranischen Regimes selbst, dessen ideologische Grundlagen seine Bereitschaft – und wohl auch seine Fähigkeit – einschränken, den Forderungen der USA nachzukommen, ohne seine eigene Legitimität zu untergraben. Tatsächlich erklärt diese strukturelle Rigidität, warum sich die Trump-Regierung letztendlich für eine groß angelegte Militäroperation entschieden hat, anstatt sich ausschließlich auf Zwangsdiplomatie zu verlassen.

Washington ging davon aus, dass der zwölftägige Krieg zwischen Israel und dem Iran im Juni letzten Jahres – während dem die USA begrenzte Angriffe auf die gehärteten Nuklearanlagen des Iran durchführten – seine Eskalationsdominanz demonstrieren und damit die Kompromissbereitschaft Teherans erhöhen würde. Stattdessen wurde die Wiederaufnahme der Verhandlungen von weit verbreiteten iranischen Protesten überschattet, die erst endeten, als das Regime Anfang Januar hart durchgriff, wodurch sich die Positionen in Teheran weiter verhärteten und der politische Spielraum für Kompromisse schrumpfte.

Obwohl Trump Teheran vor seinem brutalen Vorgehen warnte und seine Unterstützung für die landesweiten Proteste zum Ausdruck brachte, war er zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, den diplomatischen Weg aufzugeben. Washington ging weiterhin davon aus, dass zunehmender externer und interner Druck das Regime dazu zwingen würde, seine Haltung zu überdenken und auf einen Kompromiss zuzugehen. Tatsächlich signalisierten iranische Beamte taktische Flexibilität und deuteten an, dass eine Lockerung der Sanktionen und eine Deeskalation in greifbarer Nähe seien. Nach drei Verhandlungsrunden wurde jedoch klar, dass Teheran Washingtons Bluff durchschaute: Es beabsichtigte, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen, gegebenenfalls begrenzte Militärschläge hinzunehmen und gleichzeitig seine eigenen Anreicherungskapazitäten zu erhalten.

Als Washington zu der Überzeugung gelangte, dass weder fortgesetzte Verhandlungen noch symbolische Schläge die Kursrichtung Teherans wesentlich ändern würden, stand es vor dem Dilemma, wie es eskalieren konnte, ohne in eine Intervention zum Regimewechsel à la Irak oder Afghanistan zu geraten, mit all den Kosten und langfristigen Verpflichtungen, die solche Kampagnen mit sich bringen. Die Antwort der Regierung bestand darin, einen seit langem in Entwicklung befindlichen Notfallplan zu aktivieren. Dieser sah einen Präventivschlag gegen die oberste Führung des Regimes – einschließlich des Obersten Führers selbst – vor, gefolgt von einer systematischen Kampagne zur Schwächung seines Schwerpunkts, der Islamischen Revolutionsgarden.

Die Trump-Regierung hat nur ein kleines Zeitfenster, um ihre Ziele zu erreichen

Die ersten Phasen scheinen erfolgreich verlaufen zu sein, aber die Zerschlagung der institutionellen und operativen Kapazitäten der Revolutionsgarden ist naturgemäß ein längerfristiges Unterfangen. Dies gilt insbesondere angesichts der Notwendigkeit, die ballistischen Raketen und Marschflugkörper sowie das große Drohnenarsenal des Iran zu schwächen, mit denen der Iran US-Militäreinrichtungen in der gesamten Region sowie arabische Staaten und Israel angegriffen hat.

Die Trump-Regierung hat nur ein kleines Zeitfenster, um ihre Ziele zu erreichen. Die US-Zwischenwahlen sind nur noch acht Monate entfernt, Trumps Zustimmungswerte sinken, und ein Krieg mit dem Iran ist selbst in Teilen der Anhängerschaft des Präsidenten unpopulär. Für die Regierung ist es entscheidend, ihre Operationen so zu kalibrieren, dass eine Ausweitung des Einsatzes minimiert wird. Diese Einschränkung begrenzt jedoch das Ausmaß, in dem die USA das iranische Regime schwächen können.

Noch wichtiger ist die Frage, was nach dem Krieg kommt. Wenn sich die Lage beruhigt hat, werden die USA jemanden brauchen, der in der Lage ist, den Iran zu regieren, denn die Alternative – das Land in einem Zustand der Anarchie zu belassen – würde dem Präsidenten politisch schaden, die Interessen der USA in der Region untergraben und ihre gesamte Strategie des Rückzugs gefährden. Trotz seiner Rhetorik, in der er die Iraner dazu auffordert, die Kontrolle über die Regierung zu übernehmen, weiß Trump, dass ein öffentlicher Aufstand nicht ausreicht, um eine neue politische Ordnung zu erreichen. Nur Teile der bestehenden iranischen Elite, insbesondere das Sicherheitsestablishment, sind in der Lage, die Ordnung und die wesentlichen Regierungsfunktionen aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund forderte Trump die Revolutionsgarden, die regulären Streitkräfte und die Strafverfolgungsbehörden auf, sich zu melden.

Im Idealfall für Washington werden die Bruchlinien innerhalb des iranischen Regimes zu einem strategischen Vorteil, der es ermöglicht, die zukünftige Gestalt des Regimes zu beeinflussen und gleichzeitig einen Zusammenbruch des Staates oder die Notwendigkeit einer vollständigen Besetzung zu vermeiden. Damit dies funktioniert, müssten die USA das Machtgleichgewicht zwischen den einzigen beiden Institutionen innerhalb der Islamischen Republik verändern, die in der Lage sind, das Land zusammenzuhalten: den Revolutionsgarden und den regulären Streitkräften. Als Schwerpunkt des Regimes müssten die Revolutionsgarden ausreichend geschwächt werden, damit sie nicht mehr die Entscheidungsfindung dominieren können, wodurch politischer und operativer Spielraum für die eher säkularen und nationalistischen regulären Streitkräfte geschaffen würde, um eine größere Rolle in der Regierungsführung zu übernehmen.

Die Theokratie dürfte bald der Vergangenheit angehören

Es wäre zu viel verlangt, zu erwarten, dass die Revolutionsgarden gestürzt und durch die regulären Streitkräfte ersetzt werden könnten. Zum einen ist es in Kriegszeiten von Natur aus schwierig, ihre Funktionen voneinander zu trennen, da beide für die nationale Verteidigung verantwortlich sind – wobei die Revolutionsgarden einen entscheidenden Vorteil haben. Ein größeres Problem ist die langjährige Dominanz der Revolutionsgarden in der iranischen Wirtschaft und in wichtigen Sektoren wie Energie, Atom- und Raketenprogramme, innere Sicherheit und Telekommunikation. Während die Revolutionsgarden dieses Imperium aufbauten, hat man ähnliche Kapazitäten in den regulären Streitkräften verkümmern lassen. Schließlich war es bis zum vergangenen Juni fast zwei Generationen her, dass das konventionelle Militär des Iran zu einem Krieg aufgerufen worden war. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Trump beide Institutionen ausdrücklich aufforderte, sich zu melden, in der Hoffnung auf einen koordinierten Regimewechsel.

Die Vorgehensweise der Trump-Regierung in Venezuela deutet darauf hin, dass sie dazu neigt, heimlich mit alternativen Machtbrokern zusammenzuarbeiten, um Übergänge zu managen. Im Fall Venezuelas übte Washington Druck auf das Regime von Präsident Nicolas Maduro aus und signalisierte gleichzeitig anderen potenziellen Gesprächspartnern, darunter Oppositions- und Sicherheitsbeamten, dass es offen für andere Optionen als eine direkte Konfrontation sei. Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass die USA hinter den Kulissen weiterhin mit Elementen der Revolutionsgarden und der regulären Streitkräfte kommunizieren, auch wenn die großen Kampfhandlungen weitergehen.

Natürlich gibt es deutliche Unterschiede zwischen der Situation in Venezuela und im Iran. Die Präsenz pragmatischer Elemente innerhalb der Revolutionsgarden, die möglicherweise eher mit der Weltanschauung der regulären Streitkräfte übereinstimmen, deutet jedoch auf das Potenzial für eine Koalition hin, die das Land stabilisieren könnte, sollte die klerikale Hierarchie zerfallen, was wahrscheinlich erscheint. Wenn die USA den iranischen Staat intakt lassen und eine direkte Herrschaft vermeiden wollen, gibt es möglicherweise keine Alternative zur Schaffung einer Übergangsregierung, die sich aus den regulären Streitkräften und Elementen der Revolutionsgarden zusammensetzt.

Die langsame Entwicklung der Islamischen Republik hat sich seit Juni letzten Jahres beschleunigt. Die Theokratie dürfte bald der Vergangenheit angehören, und eine neue, vom Militär geführte Ordnung wird noch lange auf sich warten lassen.

