Zukunft des Gazastreifens

- Die Clans von Gaza
Mit dem Machtverlust der Hamas übernehmen Großfamilien die Herrschaft in Gaza. Diese Clans dürften eine entscheidende Rolle bei der Zukunft des Küstenstreifens spielen.
Nach fast zwei Jahren Gazakrieg, den vielen Opfern, nach Zerstörung und vor dem Hintergrund einer traumatisierten Bevölkerung ist der Küstenstreifen heute ein totales Trümmerfeld – auch politisch. Besonders bemerkbar macht sich der zunehmende Machtverlust der Hamas, die seit 2007 faktisch die Kontrolle über das Gebiet innehatte. Die Radikalislamisten, einst unangefochtene Herrscher, haben große Teile ihrer militärischen Infrastruktur verloren, viele ihrer Führer wurden getötet oder befinden sich im Untergrund.
Ausgelöst wurde der Waffengang durch den Überraschungsangriff der Hamas und das von ihr verübte Massaker am 7. Oktober 2023, bei dem im Süden Israels rund 1200 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, brutal vergewaltigt, abgeschlachtet und verstümmelt wurden, sowie mit der Entführung von 251 Menschen nach Gaza. 49 von ihnen befinden sich weiterhin in den Fängen ihrer Peiniger – ob lebendig oder tot, ist unklar. Durch die massiven Militäroperationen der israelischen Streitkräfte (IDF), die mit unzähligen Präzisionsschlägen die logistische Infrastruktur der Terrormiliz sowie deren Waffenlager und Tunnelsysteme weitgehend zerstört haben, nicht zuletzt aber auch wegen eines Verlusts des Rückhalts in der eigenen Bevölkerung, geraten die Radikalislamisten immer stärker unter Druck.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.