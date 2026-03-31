- Iran zwischen Machterhalt und Regimewechsel
Der militärische Druck von außen verstärkt die inneren Spannungen in der Islamischen Republik. Ob es zu einem politischen Umbruch kommt, hängt jedoch vor allem von Rissen im Machtapparat und gesellschaftlichem Druck ab.
Als zu Beginn des Jahres 1979 Millionen Iraner auf die Straßen gingen, um gegen das Regime von Schah Mohammad Reza Pahlavi zu protestieren, schien die Macht des Staates zunächst unerschütterlich. Der Monarch herrschte autoritär, gestützt auf einen der gefürchtetsten Geheimdienstapparate der Region, den SAVAK, sowie auf eine der größten und modernsten Armeen des Nahen Ostens. Doch selbst dieser mächtige Sicherheitsapparat erwies sich letztlich als machtlos gegen die Dynamik einer Gesellschaft, die sich gegen ihre Führung erhoben hatte. Binnen weniger Monate zerbrach das System, der Schah verließ das Land – und aus der Revolution ging eine neue Ordnung hervor.
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