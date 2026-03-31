Foto: Maskierter Soldat mit Waffe steht auf Militärfahrzeug in Stadt, Autos und Gebäude im Hintergrund.
Noch schüchtert das Regime die Menschen ein: Ein Angehöriger einer Spezialeinheit steht am 30. März auf dem Platz der Islamischen Revolution in Teheran Wache / picture alliance/dpa/AP | Vahid Salemi

Zukunft der Islamischen Republik Iran zwischen Machterhalt und Regimewechsel

Der militärische Druck von außen verstärkt die inneren Spannungen in der Islamischen Republik. Ob es zu einem politischen Umbruch kommt, hängt jedoch vor allem von Rissen im Machtapparat und gesellschaftlichem Druck ab.

VON TAL LEDER am 5. April 2026 11 min

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Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

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Als zu Beginn des Jahres 1979 Millionen Iraner auf die Straßen gingen, um gegen das Regime von Schah Mohammad Reza Pahlavi zu protestieren, schien die Macht des Staates zunächst unerschütterlich. Der Monarch herrschte autoritär, gestützt auf einen der gefürchtetsten Geheimdienstapparate der Region, den SAVAK, sowie auf eine der größten und modernsten Armeen des Nahen Ostens. Doch selbst dieser mächtige Sicherheitsapparat erwies sich letztlich als machtlos gegen die Dynamik einer Gesellschaft, die sich gegen ihre Führung erhoben hatte. Binnen weniger Monate zerbrach das System, der Schah verließ das Land – und aus der Revolution ging eine neue Ordnung hervor.

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Klaus Funke | So., 5. April 2026 - 12:43

Nein, das Regime sitzt noch fest im Sattel. Und man bedenke auch den tiefen Glauben der Iraner, die Gebräuche und Sitten des Islam. Da ändert sich nichts. Und noch ist der Widerstand nur vereinzelt und sporadisch. Und noch glaubt die Bevölkerung dem Regime, dass der Widerstand des Teufels ist oder von Israel gesteuert werde. Ja, mehr noch, der fanatische Krieg Israels samt US-Unterstützung schweißt das Volk zusammen. Die Perser sind ein eigenes Volk, das sind keine Araber oder "Kameltreiber", das ist eine uralte Kulturnation. Sollten die USA jetzt Bodentruppen einsetzen (ein paar amerik. Generäle sind da sehr skeptisch gewesen, weswegen sie auch abgesetzt wurden), werden die USA ihr zweites Vietnam erleben. Auch modernste Militärtechnik und elektronische Aufklärung werden ebenso wenig helfen wie in Vietnam das Agent Orange oder Napalm geholfen haben. Trump wird wie weiland Mr. Nixon seine Amtszeit mit einer schmählichen Niederlage beenden. Auch der Nachfolger Vance wird was abkriegen.

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