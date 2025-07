Antonia Colibasanu ist Analystin bei Geopolitical Futures und Dozentin an der rumänischen National Defence University mit Sitz in Bukarest.

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben am 27. Juli ein neues Handelsabkommen angekündigt, das eine bedeutende Entwicklung in den transatlantischen Beziehungen darstellt. Die Vereinbarung kam nur fünf Tage, nachdem die USA und Japan eine ähnliche Vereinbarung getroffen hatten.

Unabhängig davon kündigte Präsident Donald Trump am 28. Juli an, dass die USA ihre 50-Tage-Frist für Russland, einem Waffenstillstand in der Ukraine zuzustimmen, auf nur 10 bis 12 Tage verkürzen würden. Trump warnte, dass das Scheitern einer Einigung innerhalb dieser neuen Frist zu schweren Sanktionen führen könnte, darunter sekundäre Zölle für Länder, die weiterhin mit Russland Handel treiben.

Diese Entwicklungen zeigen, dass die USA nicht die Absicht haben, ihre Bemühungen um eine Neuordnung der Weltordnung zu verlangsamen. Die Beziehungen zu China werden darunter leiden, insbesondere wenn Peking diese Schritte als das erkennt, was sie sind: eine konzertierte Aktion, um die westliche Dominanz in globalen Angelegenheiten zu behaupten und damit den Einfluss Pekings einzudämmen.

Umfassender Handelskrieg abgewendet

Es gibt nur wenige offizielle Informationen über das Rahmenabkommen zwischen den USA und der EU; bisher wurde noch kein offizielles Dokument zur Einsichtnahme veröffentlicht. Die während der Pressekonferenz bekannt gegebenen Details deuten jedoch auf eine neue transatlantische Einigung hin. Im Rahmen des Abkommens werden die USA auf die meisten Importe aus der EU einen Zollsatz von 15 Prozent erheben – die Hälfte des zuvor von Trump angedrohten Satzes von 30 Prozent – und im Gegenzug Zugeständnisse von Europa erhalten.

Zu den Zugeständnissen gehört die Verpflichtung, rund 600 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Infrastruktur und Technologie liegt. Die EU hat sich außerdem bereit erklärt, in den nächsten drei Jahren US-Energie im Wert von 750 Milliarden US-Dollar zu kaufen, darunter Öl und Erdgas – ein offensichtlicher Versuch, die Abhängigkeit Europas von russischer Energie zu verringern. Darüber hinaus hat die EU zugestimmt, US-Militärausrüstung in nicht näher bezeichneter Höhe zu kaufen. Die bestehenden Zölle von 50 Prozent auf Stahl und Aluminium bleiben bestehen, werden jedoch auf ein Kontingentsystem umgestellt, um ihre Auswirkungen abzumildern.

Das Abkommen wird wahrscheinlich dazu beitragen, einen umfassenden Handelskrieg abzuwenden: Trumps geplante Erhöhung der Zölle auf alle EU-Waren auf 30 Prozent am 1. August wurde ebenso gestrichen wie die geplante Vergeltungsmaßnahme der EU in Höhe von 107 Milliarden Dollar (93 Milliarden Euro) für US-Exporte. Das Abkommen sieht Nullzölle für bestimmte Waren vor, darunter Flugzeuge und deren Komponenten, bestimmte Chemikalien, Generika, Halbleiterausrüstung, einige landwirtschaftliche Produkte, natürliche Ressourcen und kritische Rohstoffe. Obwohl der offizielle Rahmen noch unklar ist, deuten diese Bestimmungen auf den Wunsch hin, die transatlantische technologische Interdependenz zu vertiefen, insbesondere im Hinblick auf Güter mit doppeltem Verwendungszweck und kritische Infrastruktur.

Widerstand gegen den Protektionismus der USA

Der Rahmen spiegelt wesentliche Teile des nur wenige Tage zuvor geschlossenen Handelsabkommens zwischen den USA und Japan wider, in dem Japan ähnlichen Bedingungen zugestimmt hat und Berichten zufolge US-Zölle in Höhe von 15 Prozent akzeptiert hat, um spätere Zölle in Höhe von 30 Prozent zu vermeiden. Die europäischen Verhandlungsführer haben dieses Abkommen sicherlich als Vorbild genommen. So haben beispielsweise deutsche Regierungsvertreter dafür gesorgt, dass die europäische Automobilindustrie den gleichen Zugang zum US-Markt erhält wie Japan im Rahmen des Abkommens mit Tokio. Letztendlich werden Autos und Autoteile aus der EU mit dem gleichen Grundzollsatz von 15 Prozent belegt wie japanische Produkte. (Dies war eine Erleichterung für deutsche Autohersteller, die befürchtet hatten, benachteiligt zu werden, wenn Japan bessere Bedingungen aushandeln würde.)

Wichtig ist, dass die Abkommen darauf hindeuten, dass Europa und Japan sich im Widerstand gegen den Protektionismus der USA einig waren: Keiner wollte, dass der andere ihn auf dem US-Markt unterbietet. Im weiteren Sinne könnte die Tatsache, dass die EU und Japan ähnliche Zollsenkungsabkommen mit Washington geschlossen haben, eine engere Zusammenarbeit zwischen Europa und Japan fördern. Beide Volkswirtschaften haben sich in den letzten Jahren für den freien Handel und multilaterale Regeln eingesetzt und standen beide unter dem Druck von Trumps aggressiver bilateraler Taktik.

Nachdem sie ähnliche Kompromisse mit den USA eingegangen sind, haben Europa und Japan nun noch mehr Gründe, in Handelsfragen eine einheitliche Front zu bilden. Analysten gehen davon aus, dass dieser Trend zu einer tieferen wirtschaftlichen Integration der G7 führen könnte. Alle G7-Mitglieder – mit Ausnahme Kanadas, das bereits Vertragspartei des USMCA ist – haben nun Handelsabkommen mit der Trump-Regierung ausgehandelt. Die umfangreichen Verpflichtungen Japans und der EU, in den USA zu investieren und amerikanische Produkte zu kaufen, werden ebenfalls die trilaterale Interdependenz verstärken.#

Japan und Europa halten Druck stand

Unterdessen bleiben die bilateralen Beziehungen zwischen der EU und Japan – gestützt durch ein Freihandelsabkommen, das ursprünglich 2018 vereinbart wurde und 2025 als strategisches Partnerschaftsabkommen in Kraft trat – weiterhin stark. Dieses Abkommen beseitigt weiterhin fast alle Zölle zwischen Europa und Japan, eine Bestimmung, die umso wertvoller ist, als die US-Zölle die Kosten für europäische und japanische Waren in den Vereinigten Staaten erhöhen und Europa und Japan ihren Handel miteinander verstärken könnten, um etwaige Verluste auszugleichen.

Kurz gesagt, das Abkommen vom 27. Juli stellt die EU und Japan in Bezug auf die Handelspolitik der USA auf eine ähnliche Stufe und wird dadurch wahrscheinlich ihre Handelsbeziehungen stärken. Sie teilen die gemeinsame Erfahrung, Trumps Druck standgehalten zu haben, und werden wahrscheinlich eng zusammenarbeiten, um eine regelbasierte Handelsordnung aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die neuen US-Zollregelungen ihre Industrien nicht unfair benachteiligen.

Der China- und Russland-Effekt

Über all dem schwebt die Tatsache, dass das transatlantische Abkommen Europas strategische Ausrichtung auf die USA und weg von China verstärken wird. In den letzten Jahren war das Verhältnis der EU zu China komplex – eine Mischung aus engen Handelsbeziehungen und wachsender Unruhe über die Politik Pekings. Aus chinesischer Sicht könnte das neue Handelsabkommen zwischen den USA und der EU Europa in Handels- und Technologiefragen weiter in das amerikanische Lager drängen, selbst wenn die Spannungen zwischen den USA und China eskalieren.

Insbesondere China befindet sich seit einem Jahr in einem Handelsstreit mit den USA. Anfang des Jahres reagierte Peking auf die Zollerhöhungen der USA mit eigenen Strafzöllen – Berichten zufolge wurden die Zölle auf amerikanische Waren auf bis zu 125 Prozent angehoben –, um seine Ablehnung zu demonstrieren. Einige in Europa hofften zunächst, sich aus dem Handelskrieg heraushalten zu können, aber das Abkommen vom 27. Juli bedeutet, dass dies nicht mehr möglich ist (wenn es das jemals war).

Durch die Vereinbarung, große Mengen an Flüssigerdgas, Öl und anderen Exportgütern aus den USA zu kaufen und gleichzeitig in transatlantische Infrastruktur zu investieren, reduziert die EU implizit ihre Abhängigkeit von anderen Lieferanten, die mit den USA konkurrieren und ähnliche protektionistische Maßnahmen ergreifen. Unabhängig davon, wie die Beziehungen Europas zu China vor dem 27. Juli aussahen, könnte das aktuelle Abkommen dazu führen, dass sich Europa den Bemühungen der USA anschließt, sich bei strategisch sensiblen Gütern von chinesischen Lieferketten unabhängig zu machen.

Handelsvereinbarung mit Washington als Signal

Durch die Erlangung von Zugeständnissen sowohl von Japan als auch von Europa hat Washington seine Position im breiteren Wettbewerb mit China gestärkt. In der Vergangenheit haben chinesische Führer Europa dazu gedrängt, seine „strategische Autonomie” zu wahren, anstatt sich auf die Seite Washingtons zu stellen, aber dieses neue Abkommen deutet darauf hin, dass Europa sich gezwungen sah, den Forderungen der USA nachzukommen. Peking könnte versuchen, die Unzufriedenheit Europas über das Abkommen auszunutzen, indem es als Alternative engere Handelsbeziehungen mit China anbietet. Allerdings wird ein solches Vorgehen durch Chinas eigene Streitigkeiten mit der EU (über Themen wie Menschenrechte und Technologietransfer) und durch Chinas Bündnis mit Russland im Ukraine-Krieg, den Europa entschieden ablehnt, erschwert.

Tatsächlich ist Chinas Unterstützung für Russland ein Bereich, in dem die neue transatlantische Solidarität direkt mit Peking kollidieren könnte. Zusammen mit den USA hat Europa versucht, China davon abzuhalten, Russland bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen oder den Krieg militärisch zu unterstützen. Nun, da Europa und die USA wirtschaftlich aneinander gebunden sind, wird das westliche Bündnis gegen Russland – und damit auch gegen die chinesische Unterstützung für Russland – gestärkt.

Insgesamt sendet die Entscheidung Europas, einer Handelsvereinbarung mit Washington Vorrang einzuräumen, ein Signal, dass die transatlantische Einheit Vorrang vor den Beziehungen zu Peking hat. In Zukunft könnte die EU enger mit den USA zusammenarbeiten, um China in Bezug auf Handelspraktiken, Exportkontrollen und Investitionsprüfungen entgegenzutreten, insbesondere da China seine Partnerschaft mit Moskau verstärkt, um der westlichen Solidarität entgegenzuwirken.

Es ist daher nicht überraschend, dass die Trump-Regierung nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Abkommens vom 27. Juli eine neue Frist für Russland gesetzt hat, um seinen Krieg in der Ukraine zu beenden. Anfang Juli stellte Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Ultimatum: Entweder er stimme innerhalb von 50 Tagen einem Friedensabkommen zu oder er müsse mit harten Strafen rechnen. Doch am 28. Juli verkürzte Trump, offenbar frustriert über die anhaltende russische Aggression, die Frist auf nur noch 10 bis 12 Tage und bestand darauf, dass es keinen Grund gebe, länger zu warten. Er machte deutlich, dass die USA sekundäre Sanktionen verhängen würden, wenn Moskau die neue Frist nicht einhalte, beginnend mit 100-prozentigen Zöllen auf alle Länder, die weiterhin Handel mit Russland treiben.

Dies ist eine beispiellose Eskalation – praktisch eine Form von Sekundärsanktionen, die sich gegen Russlands wichtigste Handelspartner, insbesondere China und Indien, sowie andere Länder wie Brasilien und die Türkei richten. Nato-Generalsekretär Mark Rutte traf sich Mitte Juli mit Trump, um die Strategie abzustimmen. Das Ziel ist es, diese Länder unter Druck zu setzen, damit sie ihre Unterstützung für Russlands Kriegseinsatz einstellen.

Bekräftigung der Partnerschaft zwischen China und Russland

Für China, das Russlands größter Handelspartner und ein wichtiger Abnehmer seines Öls, Gases und seiner Rohstoffe ist, stellt Trumps Ultimatum ein strategisches Dilemma dar. Wenn es umgesetzt wird, wären sekundäre Zölle in Höhe von 100 Prozent verheerend – sie würden chinesische Waren praktisch vom US-Markt verdrängen oder chinesische Unternehmen und Banken, die mit Russland zu tun haben, anderweitig sanktionieren.

Peking hat darauf mit Trotz reagiert. Anstatt sich von Moskau zu distanzieren, versprach Präsident Xi Jinping, „Chinas Unterstützung für Russland zu vertiefen”. Bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister betonte Xi die Notwendigkeit, die jüngsten bilateralen Abkommen umzusetzen, und forderte eine engere Zusammenarbeit in globalen Fragen. Er sprach sich für gemeinsame Anstrengungen Pekings und Moskaus aus, um den Globalen Süden gegen den Druck des Westens zu mobilisieren und eine multipolare Weltordnung zu fördern. Dies war eine klare öffentliche Bekräftigung der Partnerschaft zwischen China und Russland, selbst angesichts möglicher US-Sanktionen.

Chinesische Staatsmedien berichteten, dass Xi und Putin vereinbart hätten, ihre Entwicklungs- und Sicherheitsinteressen gemeinsam zu schützen und gleichzeitig daran zu arbeiten, die internationale Ordnung in eine gerechtere Richtung zu reformieren – ein subtiler Hinweis auf den Widerstand gegen die von den USA angeführten Sanktionen und deren Dominanz.

Schattenflotte von sanktionierten Tankern

Wenn China seine Haltung beibehält, wird es wahrscheinlich seinen Handel mit Russland so weit wie möglich schützen, ungeachtet der Konsequenzen. China könnte verstärkt auf Yuan-Währungsabrechnungen und alternative Zahlungssysteme zurückgreifen, um den Handel mit Russland fortzusetzen und gleichzeitig die Finanzkanäle der USA zu umgehen. China hat Moskau bereits eine wirtschaftliche Lebensader bereitgestellt, indem es Rekordmengen an russischem Öl, oft zu einem Preisnachlass, gekauft und verschiedene Güter geliefert hat. Diese Handelsströme könnten jedoch gefährdet sein, wenn westliche Reedereien, Versicherungsgesellschaften oder chinesische Unternehmen angesichts möglicher US-Sanktionen vorsichtig werden.

Andernfalls könnte Peking versuchen zu entscheiden, ob es die Krise aussitzen oder mit gleichen Mitteln zurückschlagen soll. China ist bereit, die Spannungen zu verschärfen, wie es bereits Anfang dieses Jahres getan hat, als es auf US-Zölle mit eigenen Zollerhöhungen – teilweise bis zu 125 Prozent – auf amerikanische Importe reagierte. Wenn Trump Ländern, die mit Russland Handel treiben, Zölle in Höhe von 100 Prozent auferlegt, könnte China mit ähnlich hohen Zöllen auf US-Waren oder mit Exportbeschränkungen für wichtige Rohstoffe reagieren, die für die US-Industrie unverzichtbar sind. Dies würde effektiv einen Handelskrieg auslösen, der das Ausmaß aller bisherigen Handelskriege der ersten Trump-Regierung übertreffen würde. Die globalen wirtschaftlichen Folgen wären erheblich, aber Peking könnte bereit sein, einige Einbußen in Kauf zu nehmen, um seine Entschlossenheit zu demonstrieren.

Entscheidend ist, dass sekundäre Sanktionen die Energiesicherheit Chinas gefährden würden. China bezieht mehr als 15 Prozent seiner Ölimporte und einen erheblichen Teil seines Pipelinegases aus Russland. China müsste sich schnell nach alternativen Quellen umsehen, wenn diese gekappt würden, wahrscheinlich aus dem Nahen Osten oder Afrika und wahrscheinlich zu höheren Spotpreisen. Wenn Peking jedoch trotz der Sanktionen weiterhin russisches Öl kauft, könnten sich Versicherer und Reedereien vollständig aus China zurückziehen, um US-Strafen zu vermeiden.

Um dies zu verhindern, könnte China auf seine eigene Schattenflotte von sanktionierten Tankern zurückgreifen oder seine Überlandpipelinekapazitäten ausbauen, um die russische Energieversorgung aufrechtzuerhalten. In beiden Fällen würden die Beschaffungskosten steigen. Allein die Androhung von Sanktionen hat chinesische Banken und Unternehmen bereits zu mehr Vorsicht im Umgang mit Russland veranlasst.

EU als wichtiger Exportmarkt für China

Peking hat jedoch deutlich gemacht, dass es die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht unterstützt und nicht die Absicht hat, Russland durch diese Sanktionen zu schwächen. Xi und Putin haben bereits eine „grenzenlose“ Partnerschaft erklärt und sich verpflichtet, gemeinsam „entschieden gegen die Hegemonie der USA“ vorzugehen. Dennoch könnten Pekings Maßnahmen Grenzen gesetzt sein. Die EU ist für China ein wichtiger Exportmarkt, vergleichbar mit den USA, und Japan ist ein wichtiger Handelspartner. Wenn die USA, die EU und Japan weiterhin im Rahmen eines Handelsabkommens zusammenarbeiten, wie es derzeit den Anschein hat, wird China gezwungen sein, zu entscheiden, ob es die Folgen des Verlusts seiner wichtigsten Exportmärkte tragen kann, insbesondere in einer Zeit, in der seine interne wirtschaftliche Stabilität nach wie vor fragil ist.

Indem die USA so kurz nach dem Abschluss von Handelsabkommen mit Sanktionen gegen Russland und seine Verbündeten drohen, versuchen sie, eine neue Ordnung zu schaffen, in der sie selbst weiterhin im Mittelpunkt stehen. Damit diese Strategie funktioniert, muss man davon ausgehen können, dass die Trump-Regierung ihre Drohungen auch wahr macht. Washington hat bereits in der Vergangenheit gezögert, und seine Konkurrenten hoffen wahrscheinlich, dass dies auch diesmal wieder der Fall sein wird.

