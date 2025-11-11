- Wenn Mamdani die demokratische Zukunft ist, gehört die Zukunft Trump
New York hat einen neuen Bürgermeister – jung, muslimisch, sozialistisch. Doch jenseits der Küstenmetropolen steht Zohran Mamdani für ein Amerika, das die meisten Amerikaner gar nicht wollen. Dem Trumpismus dürfte seine Wahl neuen Aufwind geben.
Selbst Tage nach dem Wahlabend klingt der Jubel in New York noch nach. Zohran Mamdani, 34 Jahre alt, Sohn ugandisch-indischer Einwanderer, erklärter Sozialist, zieht als erster Muslim und Südasiate in die Gracie Mansion ein. Das denkmalgeschützte Herrenhaus in Manhattan ist seit vielen Jahrzehnten bereits der offizielle Amtssitz des New Yorker Bürgermeisters. Für seine Wähler mag Mamdani der personifizierte Aufbruch in ein neues Amerika sein – divers, jung, fortschrittlich. Für seine Gegner ist er mindestens das Sinnbild eines Landes, das die Bodenhaftung verloren hat, oft Schlimmeres.
Man muss zugeben, manchmal wirkt amerikanische Politik wie ein Reality-Wettbewerb, bei dem Moral und Macht um die besten Einschaltquoten kämpfen. Mamdani, gleichermaßen Hoffnungsträger, Reizfigur und PR-Talent, hat während seines Bollywood-geprägten Wahlkampfes ganz oben mitgespielt. Doch während New York feiert, reagieren andere Teile der USA mit Gleichgültigkeit oder mit Ablehnung. Das zeigt vor allem: Mamdani steht weniger für die Hoffnung, für die er stehen will, als für die wachsende Kluft zwischen dem idealistischen Amerika der Großstädte und dem pragmatischen der Provinz.
