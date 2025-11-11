Mamdani Trump
Die Wahl Zohran Mamdanis zum Bürgermeister von New York gibt der MAGA-Bewegung neuen Aufwind / picture alliance / Newscom | Craig Hudson

Zohran Mamdani und die USA Wenn Mamdani die demokratische Zukunft ist, gehört die Zukunft Trump

New York hat einen neuen Bürgermeister – jung, muslimisch, sozialistisch. Doch jenseits der Küstenmetropolen steht Zohran Mamdani für ein Amerika, das die meisten Amerikaner gar nicht wollen. Dem Trumpismus dürfte seine Wahl neuen Aufwind geben.

VON LISA DAVIDSON am 12. November 2025 6 min

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

Selbst Tage nach dem Wahlabend klingt der Jubel in New York noch nach. Zohran Mamdani, 34 Jahre alt, Sohn ugandisch-indischer Einwanderer, erklärter Sozialist, zieht als erster Muslim und Südasiate in die Gracie Mansion ein. Das denkmalgeschützte Herrenhaus in Manhattan ist seit vielen Jahrzehnten bereits der offizielle Amtssitz des New Yorker Bürgermeisters. Für seine Wähler mag Mamdani der personifizierte Aufbruch in ein neues Amerika sein – divers, jung, fortschrittlich. Für seine Gegner ist er mindestens das Sinnbild eines Landes, das die Bodenhaftung verloren hat, oft Schlimmeres. 

Man muss zugeben, manchmal wirkt amerikanische Politik wie ein Reality-Wettbewerb, bei dem Moral und Macht um die besten Einschaltquoten kämpfen. Mamdani, gleichermaßen Hoffnungsträger, Reizfigur und PR-Talent, hat während seines Bollywood-geprägten Wahlkampfes ganz oben mitgespielt. Doch während New York feiert, reagieren andere Teile der USA mit Gleichgültigkeit oder mit Ablehnung. Das zeigt vor allem: Mamdani steht weniger für die Hoffnung, für die er stehen will, als für die wachsende Kluft zwischen dem idealistischen Amerika der Großstädte und dem pragmatischen der Provinz.

Elisa Laubeth | Mi., 12. November 2025 - 08:15

So wie Habeck an der Realität gescheitert ist, so wird auch Mamdani scheitern. Das alte Geld ist in New York immer noch sehr mächtig und einflussreich. Außerdem ist New York eben nicht Amerika. Die Autorin hat Recht: es wird den wankelmütigen republikanischen Wählern Auftrieb geben: Alles, bloß keinen Sozialismus! Wobei es die von Mamdani geforderten Projekte wie kostenlose Busse und freie Lebensmittel da so nie gab. Mamdani ist eine Vertreter einer wohlstandsverwöhnten Generation , für die alles ein Spiel ist, ohne Verantwortung, ohne das Bedenken von Konsequenzen. Ein sich selbst überschätzender möchte- gern young global leader. Es wird Zeit, dass wieder Professionalität, Verantwortung und Ernsthaftigkeit in die Politik einzieht. Wir haben hier ja auch einige linke Krakeler-:* innen, die im Wolkenkuckucksheim leben.

IngoFrank | Mi., 12. November 2025 - 09:02

in New York Aufwind erhält, sehe ich auch …..

Die Frage, welche Signalwirkung ein Oberbürgermeister von den SED- Erben in Berlin
als „Bundesland“ hat, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dürfte auch jedem „links grün Gläubigen“ auch klar sein…… und sich ins Gegenteil verkehren …….
Auch wenn ich mich wiederhole, die Realität der
Grün Linken Vorherrschaft neigt sich dem Ende, auch in Deutschland. Die Umfragewerte zeigen eine eindeutige Trendwende ……
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

Maria Arenz | Mi., 12. November 2025 - 09:09

Und vergegenwärtigt sich seinen jeden für das Amt auch nur ansatzweise erforderlichen Qualifikation baren CV, verliert man jede Hoffnung daß der für NewYork und andere urbane Agglomerationen inzwischen ypische Mix von jungen völlig unbedarften Leuten und Neubürgern überhaupt demokratiefähig ist. Daß die Zeiten, in denen das Wünsche noch geholfen hat, vorbei sind, erkannten schon die Brüder Grimm, und trotzdem spinnen sich von Berlin über Zürich bis New York junge Leute das Märchen vom Schlaraffenland zusammen. Junge Leute, die -gemessen am formalen Bildungsabschluß- in der Masse so gut ausgebildet sind wie noch nie, laufen in Scharen ihren Oberschlaraffen hinterher und warten darauf, daß sie über's Wasser laufen und aus Wasser Wein machen. Man darf gespannt sein, wenn der New Yorker Messias den "Robert macht". Ich geb ihm keine 4 Jahre.

Ernst-Günther Konrad | Mi., 12. November 2025 - 10:00

Sollen die Amerikaner an diesem Beispiel mal sehen und erkennen, was ihnen unter einem Sozialisten blühen wird. Und vieles, was er verspricht kann er schon deshalb nicht einhalten, weil es im Senat bzw. Repräsentantenhaus entschieden wird bzw. Trump per Dekret eingreifen könnte.
Und die Gouverneurin Kathy Hochul will ihn unterstützen, aber nicht in allem? Das könnte äußerst unangenehm werden für Mamdani. Ich sage mal. Zurücklehnen und beobachten.

