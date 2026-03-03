- Zerbricht MAGA am Iran?
Trumps Krieg gegen den Iran spaltet die MAGA-Basis und wirft alte Glaubenssätze und Loyalitäten über Bord. Steht gar eine dauerhafte Abspaltung des „America First“-Flügels und damit eine grundlegende Verschiebung im US-Parteiensystem bevor?
In gewisser Weise war die Reaktion von Tucker Carlson absehbar. Kaum hatte sich Donald Trump auf die Seite Israels geschlagen und an den ersten Luftschlägen gegen den Iran beteiligt, gingen im isolationistischen Lager der Präsidentenbewegung alle Sirenen an. Als „absolut widerlich und böse“ bezeichnete der ehemalige Fox News-Moderator und heutige Podcaster den Angriff der USA. Für ihn und viele seiner Anhänger ist klar: Vor allem Israel und dessen Großmachtstreben stehen hinter der Eskalation im Nahen Osten – nicht amerikanische Eigeninteressen. Folgerichtig sei jede amerikanische Beteiligung an Gefechten in der Region grundsätzlich fragwürdig.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.