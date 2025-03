„Lieber Aleksandar, Du hast gezeigt, dass Du die notwendigen Zielmarken erreichen kannst. Du bist entschlossen, Reformen durchzuführen, insbesondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Du hast gezeigt, dass Deinen Worten Taten folgen!“ Diese ungewöhnlich schmeichelnden Worte richtete die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, am 25. Oktober 2024 in Belgrad an einen der letzten Autokraten Europas, den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Sie offenbaren die zutiefst unehrliche und realitätsferne EU-Politik gegenüber dem Beitrittskandidaten Serbien.

Genau eine Woche später geschah die Katastrophe, die Serbien grundlegend verändern sollte. Beim Einsturz des offensichtlich stümperhaft renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad mussten 15 unschuldige Menschen ihr Leben lassen. Ein mit dem Fall vertrauter Ingenieur bestätigte Pfusch am Bau. Dies war der Auslöser der monatelangen Massenproteste, die seitdem Serbien erschüttern.