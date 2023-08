„Ja was denn nun?“, fragt man sich, nachdem man sich durch die 64-seitige neue „China-Strategie“ aus dem Auswärtigen Amt gekämpft hat. China sei für Bundesregierung „gleichzeitig Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“. Alles auf einmal. Und damit auch wieder nichts so richtig? Und so können nun die einen den Aspekt der Partnerschaft betonen. „Die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen bleiben ein wichtiger Bestandteil der bilateralen Zusammenarbeit mit China“, steht da etwa auf Seite 10. Sie sollen nur „fairer, nachhaltiger und reziproker werden“. Wer könnte sich das nicht wünschen.



Auf Twitter, , begann Bundeskanzler Olaf Scholz seinen persönlichen Kommentar zu dem Papier mit einem Satz, der die Partnerschaft mit China in den Mittelpunkt stellt. „Wir arbeiten mit #China weiter zusammen, auch wirtschaftlich oder beim Klimaschutz – die #Chinastrategie gibt unseren Beziehungen einen neuen Rahmen“, twitterte oder x-te Scholz.