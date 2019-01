Aus der Luft sieht das Nildelta in Ägypten aus wie eine Lotosblüte. Mitten in der Wüste wächst diese Blume und hebt sich grün vom Gelb des Sandes um sie herum ab. Wo sie steht, können Menschen leben. Um sie herum, wo es auf dem Satellitenbild gelb ist, nicht. Also drängen sich 100 Millionen Ägypterinnen und Ägypter auf dem schmalen Stängel, der den Lauf des Nils anzeigt. Ein feiner Streifen Zivilisation in den schier unendlichen Weiten der Sahara. Aus dem Nil bezieht die gesamte Bevölkerung ihr Wasser zum Leben, in einem der trockensten Länder der Erde. Wenn das Wasser wegbliebe, wäre das eine Katastrophe für Ägypten.

Folgt man dem Flusslauf vom Mittelmeer nach Oberägypten, durch den Sudan und weiter den Blauen Nil entlang, dann gelangt man dorthin, wo das Wasser herkommt: zu der Quelle im Hochgebirge Äthiopiens. Mehr als 85 Prozent des ägyptischen Nilwassers stammen von hier. Und die sollen auch weiterhin ungehindert nach Ägypten fließen, fordert die Regierung in Kairo. Denn die ägyptische Bevölkerung wächst schnell. Und hat Angst, dass Äthiopien ihr bald das Wasser abgräbt.

