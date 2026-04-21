- Der selbstverschuldete Niedergang des Iran
Der Iran ist reich an Rohstoffen, reich an Bevölkerung und strategisch begünstigt. Dennoch ist seine Wirtschaft weit hinter Saudi-Arabien und die Emirate zurückgefallen. Ergebnis einer staatsdominierten Ökonomie, der islamistischen Variante einer Kommandowirtschaft.
Der Iran ist nicht an Voraussetzungen arm. Das Land verfügt über große Öl- und Gasreserven, über fast 88 Millionen Einwohner und über eine geografische Lage, die es eigentlich zu einem blühenden Wirtschaftsraum zwischen dem Golf, Zentralasien und Südasien machen müsste. Gerade deshalb fällt sein Niedergang so stark auf.
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