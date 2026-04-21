Wirtschaft der Islamischen Republik - Der selbstverschuldete Niedergang des Iran

Der Iran ist reich an Rohstoffen, reich an Bevölkerung und strategisch begünstigt. Dennoch ist seine Wirtschaft weit hinter Saudi-Arabien und die Emirate zurückgefallen. Ergebnis einer staatsdominierten Ökonomie, der islamistischen Variante einer Kommandowirtschaft.